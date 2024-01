Varha vihjasi Salon sairaalan uhkakuvista – epämääräinen tiedote jätti paljon epäselväksi

Salkkarin viimeviikkoinen uutinen (SSS 5.1.) Salon sairaalan yksityistämishankkeesta pakotti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen reagoimaan. Varha järjesti maanantaina Salon sairaalan henkilöstölle infotilaisuuden ja julkaisi tiedotteen. Lyhyt tiedote vahvisti sen, mitä Salkkari oli jo kertonut. Juuri mitään uutta se ei kertonut.

Varhan mukaan ”Salo on ensimmäisenä tarkastelun kohteena mahdollisessa uudessa toimintamallissa.” Salkkari kertoi viime viikolla, että Varhassa on hahmoteltu mallia, jossa Salon sairaalassa leikkauksia tekisi lääkäriyritys. Se olisi Varhan ja yksityisen yhdessä omistama. Tiedotteen sanamuoto viittaa siihen, että samanlaisia julkisen ja yksityisen toimijan hybridimalleja saatetaan harkita muuallekin Varsinais-Suomeen.

Varhan tiedotteessa on pahaenteinen sävy. ”Tavoitteena on selvittää kaikki mahdollisuudet leikkaustoiminnan jatkumiselle Salon sairaalassa”, Tyks-sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä muotoilee tiedotteen mukaan.

Tämä herättää tietenkin kysymyksen, ovatko Salon sairaalan leikkaukset uhattuina. Pietilän mukaan tällaista akuuttia uhkakuvaa ei ole olemassa, joten tiedotteen vihjailu ontuu.

Sairaala- ja päivystystoiminta ovat kuitenkin suurten muutosten kynnyksellä. Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut julkaisevansa tällä viikolla niitä pohtineen työryhmän selvityksen. On mahdollista, että sairaaloiden määrän vähentämiselle tulee paineita. Henkilöstöpula aiheuttaa sitä joka tapauksessa. Tulevien kiristysten varalta ei liene haittaa, jos Salon toiminta tuottaa muun ohella euroja Varhan kassaan.

Varhan sairaalasuunnitelma on herättänyt runsaasti keskustelua. Sitä on kommentoitu esimerkiksi Salkkarin verkkosivuilla ahkerasti. Osa kommentoijista on hieman oikonut mutkia ja epäillyt, että näinkö koko terveydenhuolto ollaan yksityistämässä. Siitä ei sentään ole kyse.

Avoimia kysymyksiä kuitenkin riittää. On välttämätöntä, että suunnitelmista käydään laaja periaatteellinen – ja ennen kaikkea avoin – keskustelu.