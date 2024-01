Varhassa on käynnissä lakananvaihtorumba: valtava määrä liinavaatteita jää ylimääräiseksi, ja nyt niitä lahjoitetaan pois

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan toimipisteissä on jatkossa käytössä yhtenäiset laitostekstiilit. Tämä tarkoittaa useissa toimipisteissä mittavaa urakkaa, kun vanhat tekstiilit, kuten liinavaatteet ja pyyhkeet vaihdetaan.

Muutosrumba johtuu siitä, että miltei kaikissa Varhan toimipisteissä siirrytään käyttämään yhdenmukaisia tekstiilihuoltopalveluita. Varhan tekstiilihuollosta vastaa Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy on jo aikaisemmin vastannut tekstiilihuoltopalveluista osassa Varhan toimipisteitä.

– Muutos tapahtuu vaiheittain. Osa yksiköistä on jo siirtynyt käyttämään uusia vuokratekstiilejä, osassa toimipisteitä muutos tapahtuu vasta ensi vuonna, kun kunnilta siirtyneet, voimassa olevat sopimukset tekstiilihuollosta päättyvät, kertoo tekstiilivastaava Saara Vossi Varhalta.

Vossin mukaan muutos koskee satoja Varhan toimipisteitä, joissa laitostekstiilien huolto on hankittu ostopalveluna.

– Urakka on mittava, hän sanoo.

Muutos ei sen sijaan koske niitä Varhan yksiköitä, joissa on käytössä asukkaiden omistustekstiilejä.

– Lisäksi esimerkiksi vanhuspalveluissa asukkailla on käytössä henkilökohtaisia vaatteita, joiden pesu tapahtuu jatkossakin yksiköiden omilla pesukoneilla, Vossi kertoo.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy vastaa jatkossa Varhan liinavaatteiden, pyyhkeiden ja sairaalavaatteiden sekä henkilökunnan työvaatteiden huollosta eli pääasiassa pesusta. Varhan käytössä olevat tekstiilit ovat Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n vuokratekstiilejä.

Varhan yksiköissä jää muutoksen takia ylimääräiseksi suuri määrä käytöstä poistettavia tekstiilejä. Vossin mukaan yksiköt saavat itse päättää niiden jatkokäytöstä.

– Käyttökelpoisia tekstiilejä voi lahjoittaa esimerkiksi hyväntekeväisyyteen vähäosaisille tai vaikka Martta-kerholle askartelutarpeiksi, hän sanoo.

Someron Tervaskannon palvelutalossa tekstiilejä vaihdetaan parhaillaan uusiin. Yksikön esihenkilö Jaana Kantee kertoo, että esimerkiksi lakanoita on lahjoitettu kotihoidon asiakkaille ja mielenterveyskuntoutujille sekä muille vähäosaisille.

– Tekstiilejä on annettu eteenpäin hyväntekeväisyyteen, ja olen kuullut, että ne ovat menneet todelliseen tarpeeseen.

Kanteen mukaan suurin osa Tervaskannon liinavaatteista ja pyyhkeistä on hyvässä kunnossa.

– Joukossa on todella vanhojakin tekstiileitä. Meillä on ollut käytössä esimerkiksi pyyhkeitä, joihin on kirjailtu käsin Someron vanhainkoti, hän kertoo.

Esimerkiksi Salon Kukonkallion hoivakodissa sen sijaan on ollut jo pidempään käytössä Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n vuokratekstiilit. Tekstiilihuoltopalveluista vastaava yritys hakee Kukonkalliolta pyykkikuorman kahdesti viikossa.

Hoivakodin asukkaiden omia vaatteita pestään edelleen Kukonkallion omissa pesulatiloissa rakennuksen alakerrassa.

125 000 tekstiiliä päivässä

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy on monelle Varhan yksikölle jo entuudestaan tuttu yritys myös Salossa. Yritys on hoitanut esimerkiksi Salon sairaalan ja terveysaseman laitostekstiilien huollon.

Yrityksellä on toimipisteet Keravalla, Kotkassa ja Turussa sekä noin 400 työntekijää. Yritys käsittelee päivässä 125 000 tekstiiliä.

– Varhan tekstiilit pestään Turussa, kertoo Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n varatoimitusjohtaja Sanna Malaska.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut on Suomen johtava terveydenhuollon tekstiilihuollon asiantuntija. Yritys palvelee sosiaali- ja terveydenhuoltoa alueella, joka kattaa lähes puolet suomalaisista.

– Meillä on Varhan lisäksi asiakkaina myös muun muassa muita hyvinvointialueita, Malaska kertoo.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy syntyi vuoden 2021 alussa, kun Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja Puro Tekstiilihuolto Oy yhdistyivät.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on yksi yrityksen omistajista. Omistajiin kuuluu lisäksi muita hyvinvointialueita sekä muun muassa Uudenmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Kymenlaakson maakuntien kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä.