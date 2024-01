Korona-aika sai helsinkiläisperheen muuttamaan Perniöön, mutta unelmien talosta tuleekin kesämökki – Yksi tärkeä asia jäi puuttumaan arjesta

Paarskylässä vanhalla työväenalueella oli Ilopakka-niminen mäkitupa. Nimi tuli ehkä nuorison kokoontumispaikan mukaan, saattoipa siellä olla kyläkeinukin. Alueesta erotettiin sittemmin tila, jota on kutsuttu Päivöläksi ja Kyöstäläksi.

Nyt tilalla on rakennus, joka toimi pitkään Paarskylän kartanon tilanhoitajan talona. Siinä pari vuotta asuneet Timo Mäkinen ja Venla Hiidensalo käyttävät mielellään nimeä Ilopakka.

– Lapsille tämä on tällainen Huvikumpu, Hiidensalo sanoo.

Luminen maisema valkoisen talon ympärillä on rauhallinen, mutta sisällä riittää väriä ja ääntä. Hiidensalo ja Mäkinen ovat juuri hakeneet lapset päiväkodista. 4-vuotias Otso ja 2-vuotias Helmi Hiidensalo riisuvat ulkovaatteita. Ympärillä pyörivät kultaiset noutajat Fidel ja Rafael.

Lapset ja koirat juoksevat peremmälle taloon, jossa on hyvin tilaa leikkiä sisällä nyt, kun ulkona on pakkasta parikymmentä astetta. Jotain tällaista pariskunnalla oli mielessä heidän muuttaessaan Helsingistä Perniöön.

– Kerrostaloasunto alkoi tuntua korona-aikana pieneltä, kun siellä piti olla sisällä koko ajan. Olin raskaana ja teimme kumpikin töitä kotona, Hiidensalo kertoo.

Tilan ja avaruuden kääntöpuolena on tullut vastaan asia, joka koronan eristyksissä oli ehtinyt hämärtyä: Helsinkiin jäivät sosiaaliset verkostot, joita Hiidensalo kaipaa. Suunnitelmissa on, että täällä vietetään pikkulapsiaika, ja kun Otso menee kouluun, perhe palaa talviksi Helsinkiin.

– Tarkoituksemme on pitää Ilopakka vapaa-ajan asuntona. Olemme täällä kesällä, ja muulloinkin tänne on helppo tulla, Mäkinen sanoo.

Venla Hiidensalo tunnetaan kirjailijana. Hänen tuorein teoksensa Suruttomat (Otava) kertoo taiteilija Tyko Sallisen vaimon Helmi Vartiaisen ja tyttärien tarinan.

Timo Mäkisellä on viestintä- ja markkinointialan yritys, joka keskittyy verkkopalvelujen kaupallistamiseen ja ylläpitoon.

– Vedimme tänne valokuidun, ja yhteydet toimivat hyvin. Täältä käsin voin hyvin olla palaverissa, jossa muut osanottajat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Münchenissa.

Mäkiselle työ on niin paikatonta, että hän huomasi ettei halua käyttää edes työhuonetta. Yläkertaan tehdyssä työhuoneessaan hän lukee, mutta työt kulkevat puhelimessa ympäri taloa.

Hiidensalo aikoi kirjoittaa täysipäiväisesti työhuoneessaan kauniin maiseman äärellä. Niin hän aluksi tekikin, mutta viime keväänä hän yllätti itsensäkin ja haki opiskelemaan oikeustiedettä Turun yliopistoon.

– Kummatkin vanhempani olivat juristeja, ja ajattelin nuorempana, että sille alalle en ainakaan halua. Silloin opiskelin viestintää. Nyt oikeustiede kuitenkin alkoi kiinnostaa.

Päätöksen taustalla oli kirjailijan ammatin epävarmuus, joka alkoi pienten lasten kanssa tuntua entistä raskaammalta.

Opintojen aloitus Turussa syksyllä toi lisää kiirettä, mutta myös lisää sosiaalista elämää. Hauska tilanne on, että nyt Hiidensalo opiskelee samassa yliopistossa kuin parikymppinen tyttärensä Tuuli Hiidensalo.

Hiidensalo uskoo jatkavansa myös kirjoittamista, jonka hän nyt määrittelee olevan suvantovaiheessa.

– Voi olla että tämä talokin joskus herättää ideoita. Tein jo Me Naiset -lehteen jatkokertomuksen perheestä, joka muutti maalle. Olen ajatellut laajentaa siitä dekkarityyppisen jutun.

Toisenlaisesta näkökulmasta talon tarina kiinnostaa Timo Mäkistä. Hän on innostunut selvittämään kodin historiaa ja kiittää avusta erityisesti Perrniön historian tuntijaa Antero Peijosta.

Tiettävästi talon rakensi Perniön asemalla työskennellyt asemamies Arttur Ahola 1912–13.

Seuraava omistaja oli Paarskylän kartanon omistaja Filemon Kaarlonen, joka laajensi taloa ja muutti siihen 1920-luvun alussa. Silloin kartanon päärakennuksessa asui tilanhoitaja Oskar Mattila, jolla oli 1920-luvulla puolet kartanon maista.

1930-luvun puolivälissä Kaarloset palasivat kartanoon. Mattila jatkoi tilanhoitajana, muutti tähän taloon ja laajensi sen nykyiseen kokoonsa. Mattilan jälkeen ehti olla kaksi muuta omistajaa.

Vanha talo on opettanut Mäkisen arvostamaan perinnerakentamisesta. Yli satavuotias hirsitalo, jota on jatkuvasti asuttu ja huollettu, on näyttänyt toimivuutensa.

– Tätä ei ole missään vaiheessa korjattu pilalle. Mitään kosteusongelmia ei ole tullut. Alakerran ikkunoista valtaosa on alkuperäisiä, ja ne ovat täysin kunnossa. Yläpohjassa on alkuperäiset kutterilastueristeet.

Kylmänä päivänä talo tuntuu lämpimältä. Siitä pitää huolen vesikiertoinen keskuslämmitys, joka toimii sekä maalämmöllä että klapeilla. Maalämpö lisättiin viime vuonna.

Muuten remonttia ei ole tehtykään, paitsi lastenhuoneen seinälle tuli puputapetti.

– Sellaiseen taloon emme olisi pystyneet menemään, missä olisi pitänyt tehdä paljon. Nyt on ihan tarpeeksi haastavaa saada arki pyörimään lasten kanssa, Hiidensalo sanoo.

Muuttoa helpotti se, että talon edellisillä omistajilla sattui olemaan hyvin samanlainen maku kuin Hiidensalolla ja Mäkisellä.

Sisäpintojen voimakkaat värit saivat säilyä. Talon mukana ostettiin monia huonekaluja ja olohuoneen suuret, Tunisiassa tänne teetetyt matot.

Kodin värikkyys muistuttaa Hiidensaloa Meksikosta, jossa hän on matkustanut paljon. Meksikosta tuodut esineet istuvat tänne saumattomasti.

– Minuun vetoaa meksikolainen kuolemanpäivän kulttuuri, ajatus että vainajat asuvat jossakin aika lähellä elävien maailmaa. Nyky-Suomessa ei oikein ole välineitä käsitellä kuolemaa, mutta suomalainen mytologia kiinnostaa minua myös.

Sisustuksessa Hiidensalon omaa värikästä kädenjälkeä ovat virkatut peitot. Hän ryhtyi värjäämään lankoja jo ennen tänne muuttoa, aiemmassa kesäpaikassa Luhangalla, ja täällä hän on virkannut paljon.

– Peitot ovat kuin kuvataidetöitä, niihin voi sommitella värejä.

Timo Mäkiselle aika Perniössä ei ole tuonut muutosta työhön kuten puolisolla, mutta muuta yllättävää uutta kyllä.

– Olen aivan hurahtanut talon lisäksi puutarhaan.

Parin hehtaarin tontilla riittää mukavasti puuhaa, ja erityisesti kiehtovat puut.

– Täällä on ollut arboristi pelastamassa vanhoja puita. Pihalla kasvaa 200-vuotias tammi, samanikäinen lehmus ja vanhoja omenapuita. Olen istuttanut pähkinäpuita ja -pensaita. Onneksi en vielä syksyllä istuttanut jalopähkinöitä, kun tuli näin kylmä talvi.

Jalopähkinät odottavat ruukuissa kevättä, ja Mäkinen odottaa myös, että Dendrologian Seuran asiantuntija saapuu tunnistamaan yhden pihan lehmuksista.

On jo selvitetty, että se ei ole metsä- eikä isolehtilehmus. Luultavasti se on komealehmus, joka ei ole Suomessa luonnonvarainen, vaan on joskus istutettu kartanon maille.

Paarskylä ja Perniön asemanseutu

Muutettuaan Perniön asemanseudulle Timo Mäkinen on tullut ajatelleeksi, miksi kylän nimenä on Asemaseutu, vaikka junaliikennettä ei enää ole.

– Alun perin tämä on ollut Paarskylä, ja asema oli aika lyhyen ajan, hän sanoo.

Rautatieasema toimi melkein vuosisadan, 1898–1992, mutta Paarskylän nimen historia on paljon pitempi. Perniön historia 1–3 -kirjasarjassa kerrotaan Perniön vanhimmista kylistä:

”Niihin kuuluvat Paarskylä ja Päärinen, jotka ovat mahdollisesti 1500-luvulle asti kuuluneet yhteen Päärskylän nimisenä.”

Paarskylän kartanon historiasta kirjasarja kertoo 1500-luvulta saakka. Se oli yksi Perniön vanhoista rälssisätereistä eli ratsupalveluksesta vapautetuista aateliskartanoista. Omistajasukuja ovat olleet esimerkiksi Gyllenhierta, Ramsay ja Mannerheim.

Kartano oli alueella suuri maanomistaja. Esimerkiksi vuodelta 1881 mainitaan, että Paarskylän hallussa olivat koko kylän kaikki 6 taloa, lisäksi muita taloja sekä 400 ha peltoa ja yli 1 000 ha metsää.

Vuonna 1901 kartanon omistajaksi tuli taloustirehtööri Filemon Fulgentius Kaarlonen, ja hänen suvullaan kartano on yhä. Juuri hän laajensi 1920-luvulla asemamiehen rakentamaa taloa, jossa Mäkinen ja Hiidensalo nyt asuvat.

Niin kartano kuin asemakin ovat vaikuttaneet siihen, millaiseksi rakentui kylä, jonka Museovirasto on 2009 määritellyt yhdeksi Suomen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.