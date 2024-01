Varsinais-Suomesta puuttuu toimiva hoitoketju osteoporoosipotilaille

Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen mukaan 50 vuotta täyttäneistä naisista kaksi kolmesta ja miehistä yksi seitsemästä saa loppuelämänsä aikana osteoporoosiperäisen murtuman.

Pienentynyt luuntiheys on noin 44 prosentilla 65 vuotta täyttäneistä. Osteoporoosi aiheuttaa vuosittain noin 45 000 murtumaa. Osteoporoottisen murtuman saaneella on 2–4-kertainen riski saada uusi murtuma. Murtumien ilmaantuvuus kasvaa voimakkaasti väestön ikääntymisen myötä.

Murtumat heikentävät toimintakykyä ja lisäävät hoidon ja hoivan tarvetta. Selkärangan murtumat lisäävät kuolleisuutta jopa 8-kertaiseksi. Lonkkamurtuman saaneista joka viides kuolee vuoden sisällä murtumasta.

Osteoporoosi on etenevä pitkäaikaissairaus. Toisaalta osteoporoosin hoito on tehokasta: hyvällä hoidolla vähennetään murtumariskiä 6–12 kuukauden kuluessa 50–80 prosentilla potilaista. Hoitosuosituksen mukaan ”jokaisen murtumapotilaan osalta on mietittävä osteoporoosin mahdollisuutta, ja sitä epäiltäessä potilas tulee ohjata osteoporoosin jatkoselvittelyyn ja hoitoon”.

Varsinais-Suomen alueella oli vuonna 2022 yli 117 000 65 vuotta täyttänyttä, joista noin 51 000:lla oli alentunut luuntiheys ja joilla oli lähes 49 000 kaatumishoitojaksoa ja 750 lonkkamurtumaa.

Luustoliiton syksyllä 2023 toteutetun valtakunnallisen potilaskyselyn mukaan vain 60 prosentille diagnoosin saaneista kerrottiin, mitä osteoporoosi tarkoittaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta vastaajia oli 143 henkilöä. Täällä vain joka viidennen kanssa käytiin läpi henkilökohtaista murtumariskiä. Joka kolmas ohjattiin hammastarkastukseen ennen luulääkehoidon aloitusta ja vain seitsemän prosenttia potilaista sai ohjausta liikunnan tai muun omahoitoa tukevan palvelun pariin.

Alueella ei myöskään ole toimivaa osteoporoosin hoitoketjua tai palvelupolkua, jossa huomioitaisiin hoidon kokonaisuus aina murtumapotilaiden seulonnasta alkaen ja tuettaisiin potilasta hoitamaan omaa haasteellista sairauttaan.

Väestön ikääntyessä osteoporoosi murtumineen tulee olemaan aiempaa suurempi haaste lisääntyvän akuutti- ja pitkäaikaishoidon sekä hoivan vuoksi. Hyvinvointialueilla on tärkeää huomioida hoitosuosituksen mukainen osteoporoosin tunnistaminen ja hoidon kokonaisuus.

Mukaan on hyvä saada myös alueen potilasyhdistykset tarjoamaan vertais- ja omahoidon tukea. Näin säästetään yhteiskunnan resursseja ja osteoporoosia sairastavilla on mahdollisuus ikääntyä nykyistä toimintakykyisempänä.

Ansa Holm

toiminnanjohtaja

Suomen Luustoliitto

Kaarina Helenius

puheenjohtaja

Salon Luustoyhdistys

Merja Pohjola

puheenjohtaja

Turun Seudun Luustoyhdistys