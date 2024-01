Venäläismiljonääri saapui oikeuden eteen Turussa, väisteli vitsikkäästi valokuvaajia ja esitteli yritystään – syyttäjät vaativat vankeutta talousrikoksista

Venäläismiljonääri Pavel Melnikov saapui tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen Turkuun. Saapuessaan käräjäoikeuden aulaan maanantaiaamuna hieman kello yhdeksän jälkeen hän yritti vitsikkäästi väistellä vastassa olleen toimittaja- ja valokuvaajalauman kameroita. Käräjäoikeuden saliin asetuttuaan hän asetteli LVI-yrityksensä esitteitä pöydälle ja esitteli niitä valokuvaajille.

Melnikov on pääsyytettynä Airiston Helmen talousrikosjutussa, jonka käsittely jatkuu tänään. Melnikovia kuullaan tänään tulkin välityksellä, sillä hänen asianajajansa Kai Kotirannan mukaan hän ei ymmärrä tai puhu suomea tai englantia. Kuuleminen alkoi sillä, että Kotiranta pyysi Melnikovia kertomaan itsestään. Kotirannan mukaan jutun kannalta on tärkeää tietää, kuka Melnikov on ja mikä hänen taustansa on.

Kuulemisen alussa Melnikov kiitti oikeutta pidätysuhan poistamisesta ja mahdollisuudesta puhua oikeudessa. Kun oikeudenkäynti alkoi viime joulukuussa, Melnikov ei saapunut oikeuteen. Hänen asianajajansa Kotiranta kertoi tuolloin poisjäämisen syyksi itärajan sulun sekä syyttäjien vaatimuksen siitä, että Melnikov olisi pääkäsittelyssä vangittava tuomion antamiseen saakka.

Asiasta käytiin tuolloin salissa keskustelua, jonka päätteeksi syyttäjät päättivät perua vangitsemisvaatimuksensa.

Syyttäjäpuoli vaatii Melnikoville viiden vuoden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Melnikov on kiistänyt kaikki syytteet.

Melnikov oli Airiston Helmen pääomistaja ennen kuin yhtiö lopetti toimintansa Suomessa ja asetettiin selvitystilaan vuonna 2019.

Syyttäjien mukaan Airiston Helmeä käytettiin kulissiyhtiönä, joka oli perustettu Melnikovin johtaman järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnan peittelemiseksi. Ryhmä oli syyttäjien mukaan tarkasti ohjeistettu, valvottu ja johdettu. Melnikovin mukaan minkäänlaista rikollisorganisaatiota ei ole ollut olemassa.

Syyttäjä: Pimeitä palkkoja miljoonilla euroilla

Syyttäjien mukaan törkeässä veropetoksessa Verohallinnolle aiheutettiin tai yritettiin aiheuttaa yhteensä lähes 2,8 miljoonan euron vahinko. Syytteen mukaan Melnikov ja neljä muuta syytettyä salasivat Airiston Helmen verotuksesta seikkoja, jotka aiheuttivat tai joilla yritettiin aiheuttaa arvonlisäveron, ennakonpidätyksen, lähdeverojen sekä työnantajan sosiaaliturva- ja sairasvakuutusmaksujen määräämättä jättämisen tai niiden määräämisen liian alhaiseksi. Rikollinen toiminta alkoi syyttäjien mukaan jo vuonna 2008.

Törkeän kirjanpitorikossyytteen mukaan Airiston Helmi ei harjoittanut tilikausina 2008–2012 käytännössä juuri lainkaan todellista majoitustoimintaa, vaan sen asiakkaat olivat pääosin yhtiön työntekijöitä, pimeitä palkansaajia, Melnikovin työntekijöitä tai muita tämän lähipiiriin kuuluvia henkilöitä.

Syyttäjien mukaan yhtiön pimeästi maksamien palkkojen määräksi on verotarkastuksessa arvioitu lähes 3,5 miljoonaa euroa vuosina 2009–2018.

Melnikovin lisäksi jutussa on syytettyinä seitsemän ihmistä, joista neljää epäillään samoista rikoksista kuin Melnikovia. Myös he ovat kiistäneet syytteet. Vastaajaksi on nimetty myös yhtiö eli Airiston Helmi Oy.

Muille syytetyille syyttäjät vaativat lyhyempiä ehdottomia vankeusrangaistuksia kuin Melnikoville. Yhdelle vaaditaan ehdollista vankeutta.

Asian käsittely alkoi käräjillä joulukuun 2023 alussa. Oikeudenkäynnin on määrä kestää tammikuun lopulle.

Rahanpesututkinta lopetettiin

Venäläistaustaiseen kiinteistöyhtiö Airiston Helmeen liittyvät rikosepäilyt nousivat esiin syyskuussa 2018, kun viranomaiset tekivät yhtiön omistamiin tiloihin paljon mediahuomiota herättäneen kotietsinnän Turun saaristossa ja mantereella.

Operaatiossa löydettiin ja takavarikoitiin yli kolme miljoonaa euroa käteistä. Melnikovin vastauksen mukaan rahat olivat hänen omia käteisvarojaan, joita hän oli avoimesti nostanut Suomessa pankkiautomaateilta ja tallettanut omistamansa rakennuksen kassakaappiin. Keskusrikospoliisi (KRP) tutki asiassa epäiltyä rahanpesua, mutta sittemmin tutkinta lopetettiin ja rahat palautettiin Melnikoville.

Airiston Helmi rekisteröitiin kaupparekisteriin loppuvuodesta 2007 toimialanaan matkailu- ja majoituspalvelut sekä kiinteistöjen omistaminen ja vuokraus. Syyttäjien mukaan yhtiö osti Paraisilta ja Turunmaan saaristosta vuosina 2007–2009 yhteensä 12 kiinteistöä ja yhden vuokraoikeuden sekä yhden osakehuoneiston, johon kuului myös autotalli.

Simu Perälä