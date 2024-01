Vilpas meni viraaliksi – tätä ällistyttävää pingisvideota on katsottu kuudessa päivässä lähes 300 000 kertaa!

Sosiaalisen median aikakaudella kaikki tuntuu olevan mahdollista. Kuten esimerkiksi se, että Korisliigaa pelaava Vilpas tekee suomalaisen pöytätenniskollektiivin kanssa YouTube-videon, jota on katsottu vajaassa viikossa lähes 300 000 kertaa.

Määrä on valtava. Se on enemmän kuin Korisliigan viime kauden yhteenlaskettu yleisömäärä (202 739) tai Turun, Raision ja Kaarinan yhteenlaskettu asukasluku (noin 260 000).

Määrä ei kuitenkaan ole yllätys, sillä Suomen kansallisen tason huippupelaajien Miikka O’Connorin, Emil Rantatulkkilan ja Otto Tennilän pyörittämällä Pongfinity-kanavalla on YouTubessa hurjat 4,35 miljoonaa tilaajaa.

Videolla Pongfinityn jäsenet kilpailevat Vilppaan pelaajia vastaan toinen toistaan erikoisemmissa haasteissa. Paikoin ällistyttävä video huipentuu, kun… No katsokaa itse!

Mutta miten ihmeessä Pongfinity päätyi tekemään yhteistyötä juuri Vilppaan kanssa?

Osa saattaa jo arvata: jäljet johtavat Juho Nenoseen.

Vilppaan markkinointipäällikkö Jere Aalto paljastaa, että jalkapallon temppuvideoilla maailmankuuluksi tubettajaksi noussut Lassi Hurskainen on mukana Pongfinityn tuotantotiimissä ja juuri Hurskainen oli ehdottanut ystävälleen Nenoselle mahdollista korisvideota.

Myös Aalto tunsi Hurskaisen jo entuudestaan, kun hän toimi tv-ohjelma Possen käsikirjoittajana.

– Lassi soitti minulle ja kysyi, että kiinnostaako? 4,35 miljoonaa tilaajaa ja meidän tarvitsi uhrata yksi iltapäivä kuvauksiin… Olisi ollut aika hölmöä sanoa ei, Aalto naurahtaa.

Video on ollut julki nyt kuusi päivää ja maanantai-iltana sillä oli jo 280 000 katselukertaa. Todennäköisesti lukema ylittää jossain vaiheessa miljoonan katselukerran rajan, kuten Pongfinityn videot lähes poikkeuksetta ylittävät.

Vilpas saa siis poikkeuksellisen valtavaa näkyvyyttä. Mutta mitä konkreettista hyötyä siitä seuralle on?

– Ensisijaisesti tavoitamme videolla tietyn ikäluokan, jota olemme yrittäneet saada myös hallille. En silti oleta, että jos joku näkee videon, hän tulee automaattisesti matsiin.

– Mutta videosta jää katsojalle joku muistijälki Vilppaasta ja Vilpas näyttäytyy heidän silmissään – vanhan kansan sanoin – coolilta, Aalto kertoo.

Aalto muistuttaa, ettei videolla kosiskella jo hallissa käyvää väkeä.

– Heille tällaiset videot ovat ihan yksi lysti.

Vilppaan oman YouTube-kanavan sisältö on suurimmaksi osaksi kotiotteluiden lehdistötilaisuuksista. Pingisvideon julkaisun jälkeen myös Vilppaan oma kanava on saanut lisää tilaajia ja ylittää pian tuhannen tilaajan rajan.

– Olin (keskiviikkona) Helsingissä Seagulls-matsissa ja puolituttuja tyyppejä tuli hehkuttamaan, että miten te siihen videolle pääsitte.

– Pitää muistaa, että vaikka videosta ei olisi konkreettista hyötyä, se antaa Vilppaalle tietynlaista imagoa ja tekee meidän brändiä tunnetuksi, Aalto muistuttaa.

Aalto näkee videosta hyötyä myös myynnin näkökulmasta.

Esimerkiksi Vilppaan yhteistyökumppani, joka oli ostanut mainospaikan korilevystä, näkyy nyt sadoilletuhansille katsojille.

– Viestittelin juuri firman toimarin kanssa. Hän kertoi, että olipahan ihan kiva bonus! Toki sitä bonusta emme kaikille voi luvata, Aalto muistuttaa.

– Ja kun tässä aloitetaan myymään ensi kautta, niin Nikon (toiminnanjohtaja Kallioniemi) on ihan kiva aloittaa palaveri vaikka näyttämällä Pongfinityn video ja kertomalla, että tällaistakin teemme.

Vilppaassa on suunniteltu yhteistyötä myös muiden someammattilaisten kanssa. Esimerkiksi Turkuhallissa on järjestetty jo kolme kertaa YouTube Allstars -jääkiekko-ottelu, joka on myynyt Turkuhallin joka kerta täyteen.

– Kesällä oli puhetta, että voisimmeko järjestää vastaavan koripalloon. Toki rahat alkavat olla näissä piireissä jo niin poskettomia, että olisiko se meille edes järkevä panostus, Aalto pohtii.