Vuoden urheilija tuli suoraan treeneistä median eteen – ”Jo oli aikakin”

Vuoden urheilijaksi valittu Lauri Markkanen piti muutama tunti valinnan jälkeen etälehdistötilaisuuden suomalaismedialle. Suoraan Utah Jazzin harjoituksista median eteen tullut Markkanen oli silminnähden onnellinen tittelistään.

– Eihän kukaan urheilija lähde tällaista tavoittelemaan uran alussa. Palkinto merkkaa siksikin paljon, kun ottaa huomioon kenen kanssa siitä kilpailin. Joukossa oli monta todella kovaa urheilijaa.

Markkasen jälkeen äänestyksen toiseksi sijoittui Salon Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murto. Markkasen ja Murron ero oli vain 119 pistettä, vaikka yli puolet äänestäjistä laittoi Markkasen listan kärkeen. Se tarkoittaa sitä, että joidenkin äänestäjien lapussa Markkanen oli jätetty – ehkä taktisesti – alhaisille sijoille.

– En ole edes nähnyt (äänestys)tuloksia. Sanon saman mitä kuin LeBron (James) vuoden 2012 mestaruuden jälkeen: oli jo aikakin. Mennään sillä, Markkanen hymähti.

Kiertopalkinnon lisäksi Markkanen sai viestikapulan, jonka sisällä on edellisen Vuoden urheilijan eli hiihtäjä Iivo Niskasen kirjoittama viesti.

– En ole vielä lukenut viestiä. Luen sen varmaan illalla kotona.

Markkanen sai pokaalin juuri ennen harjoituksia ja laittoi sen pukukopin nurkkaan. Hän ei vielä tiennyt, mikä on pokaalin loppusijoituspaikka. Markkanen kuitenkin lupasi tuoda pokaalin ensi kesänä kotikaupunkiinsa Jyväskylään ja legendaariselle Kypärämäen koululle, jossa Markkanen harjoittelee edelleen kesäisin yhdessä muun muassa Vilppaan entisen pelaajan Topias Kuukkasen kanssa.

– Topiakselle terveisiä! Enköhän tuo pokaalin hänen ja muun treeniporukan eteen.

NBA:n kehittyneimmäksi pelaajaksi valitun Markkasen huippuvuosi 2023 päättyi heikosti, kun takareisivamma piti hänet sivussa Jazzin otteluista. Joulun jälkeen tahti on ollut kuitenkin hurjaa: Markkanen on palannut viime kauden huipputasolleen ja Jazz on ollut viimeiset viikot NBA:n kuumimpia joukkueita.

Jazz on voittanut 15 edellisestä ottelustaan peräti 11. Edellisessä ottelussa kaatui hallitseva mestari Denver Nuggets ehkä kauden parhaan esityksen jälkeen.

Jazzilla on ollut kauden aikana peräti 16 eri aloitusviisikkoa ja Markkanen on ollut ainoa avauksen vakiomies. Nyt roolitus on loksahtanut kohdilleen ja pelaaminen on huomattavasti dynaamisempaa kuin vielä joulukuun alussa.

Markkasen mukaan joukkue rauhoitti pelaamistaan ja panosti erityisesti pallottomien pelaajien liikkeeseen.

– Tunnistamme heikkoutemme ja pelitavan paremmin molemmissa päissä kenttää. Nyt on hyvä fiilis. Voittaminen on hauskaa.

– Transitionpuolustus (siirtymäpuolustus) on varmaan NBA:n vaikein asia. Se on helpottanut hyöökkämistä, kun palloa ei ole tarvinnut ihan joka kerta ottaa korisukasta.

Jazz (18 voittoa/20 tappiota) on noussut läntisessä konferenssissa jo sijalle 11. Konferenssin kuusi parasta selviää suoraan pudotuspeleihin ja sijat 7.-10. pelaavat niin sanotut Play-In-ottelut, joiden suomenkielinen vastine lienee ”säälipleijarit”.

Eri tilastoanalyysiyhtiöiden arvioissa Jazzin pudotuspelipaikan todennäköisyys kävi marraskuussa jo nollissa, mutta nyt joukkue on enää voiton päässä Play-In-paikasta.

Otteluohjelma ainakin puoltaa nousukauden jatkumista, sillä Jazz pelaa seuraavat viisi ottelua kotikentällään. Seuraavaksi vastassa on Toronto Raptors ja sen jälkeen LeBron Jamesin Los Angeles Lakers, joka on yksi Jazzin päävastustajista runkosarjan jälkimmäisellä puoliskolla.