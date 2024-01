Ympärivuorokautinen päivystys uhkaa loppua Salossa – ”Nyt kannattaa pysähtyä miettimään”

Ympärivuorokautinen päivystys Salon sairaalamäellä uhkaa loppua. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama virkamiestyöryhmä esittää muutoksia sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoon. Torstaina julkaistussa esityksessä todetaan, että jokaisella hyvinvointialueella voi olla yksi sairaala, jossa voi toteuttaa ympärivuorokautista päivystystä. Poikkeuksen tekee Uudenmaan hyvinvointialue.

Esityksessä todetaan, että jokaisella hyvinvointialueella voi olla yksi sairaala, jossa voi toteuttaa konservatiivisten ja operatiivisten erikoisalojen ympärivuorokautista päivystystä. Poikkeuksen tekee Uudenmaan hyvinvointialue.

Työryhmä esittää, että muutos toteutetaan jo vuoden 2026 alussa.

– Tämä tarkoittaa, että tietyn siirtymäajan jälkeen Salossa ei voi enää olla Varhan leikkaustoimintaa, eikä ympärivuorokautista päivystystä, sanoo Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Tyks-sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä.

Työryhmä esittää, että muutos toteutetaan vuoden 2026 alussa.

– Aikaa on kaksi vuotta. Nyt kannattaa pysähtyä miettimään, mitä muita vaihtoehtoja on. Vielä on matkaa siihen, että lait saadaan säädettyä. Tämä on tuskin mikään läpihuutojuttu poliittisessa päätöksenteossa.

Pietilä kuului esitystä valmistelleeseen virkamiestyöryhmään. Hän sanoo seisovansa ryhmän linjausten takana kokonaisuudessaan. Esityksen taustalla on ajatus, että ratkaisut on tehtävä valtakunnallisella tasolla, jotta sairaala- ja päivystysjärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti.

Työryhmää johti Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen. Virolainen toimi pitkään Tyksin johtajana, ja Päijät-Hämeeseen hänet valittiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan paikalta.

Pietilän mainitsemiin muihin vaihtoehtoihin kuuluu viime viikolla julki tullut suunnitelma Salon sairaalan yksityistämisestä. Sen mukaan hyvinvointialue ja yksityinen toimija perustaisivat yhteisyrityksen, joka tuottaisi leikkauspalveluita Salossa.

– Kaikki nykyinen päiväkirurgiakaan ei ole jatkossa välttämättä mahdollista ilman ympärivuorokautista päivystystä. Nyt suunnitellut uudistukset koskevat vain julkishallinnon organisaatioita, eivät yksityistä terveydenhuoltoa.

Virolaisen vetämän työryhmän esityksessä ei oteta kantaa yksittäisten sairaaloiden tulevaisuuteen.

Varsinais-Suomessa ympärivuorokautista päivystystä on Tyksissä ja Salon sairaalassa. Loimaalla ja Uudessakaupungissa päivystys toimii joka päivä klo 8–20.

Salossa päivystys pyörii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä. Tällaisia yhteispäivystäviä sairaaloita on Suomessa viisi.

Työryhmän niitä koskeva linjauskin ennakoi muutosta Saloon. Operatiivisen ympärivuorokautisen päivystystoiminnan ja sitä edellyttävän kirurgisen toiminnan siirtäminen isompaan yksikköön vapauttaisi henkilöstö- ja muita resursseja hyvinvointialueen muihin toimintoihin, esityksessä todetaan.

Hallinnollisesti Salon sairaala on osa Tyksiä, mutta etäisyyden takia se katsotaan päivystyksestä päätettäessä erilliseksi sairaalaksi, sanoo Pietilä.

Työryhmän esitys julkaistiin torstaina aamupäivällä. Lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä sosiaali- ja terveysministeriöstä korostaa, että asiasta ei ole vielä käyty poliittista keskustelua. Hallitusohjelman mukaan hallitus antaa tämän vuoden aikana esityksensä lainsäädännön muutoksiksi. Valmistelu hallituksen esitykseksi on aloitettu ministeriössä.

Juttua on päivitetty kauttaaltaan 11.1.2024 klo 13.55.