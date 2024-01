Salon uusi tekninen johtaja Teemu Virtanen keskustan ilmeestä: ”Eiköhän pohjakosketus ole jo nähty”

Salolainen diplomi-insinööri Teemu Virtanen, 51, on pitänyt vuoden päivät sapattivapaata, tehnyt metsätöitä, rakentanut saunamökin ja miettinyt, mihin ryhtyisi isona.

Ratkaisu tuli vastaan joulun alla, kun Salon kaupunki haki teknistä johtajaa.

– Salo on rakas kotikaupunki, johon liittyy paljon tunteita ja muistoja. Olen innoissani mahdollisuudesta, että pääsisin kehittämään sitä.

Toive toteutui maanantaina, kun kaupunginhallitus päätti Virtasen valinnasta.

– Olen ilmoittanut, että voin aloittaa hyvinkin nopeasti. Pitänee olla yhteydessä kaupungin johtoon heti tiistaina, mies suunnitteli maanantaina.

Märynummella kasvanut Teemu Virtanen lähti aikanaan opiskelemaan maanmittausta teknilliseen korkeakouluun Espoon Otaniemeen. Hän ajautui tieto- ja paikkatietojärjestelmien pariin.

– Sitä uraa olen tehnyt siitä asti. Joskus olen vähän koodannutkin, mutta enimmäkseen olen ollut myynti- ja johtotehtävissä vetämässä liiketoimintoja.

Vuonna 2005 Virtanen palasi pääkaupunkiseudulta Saloon ja perusti oman yrityksen pari vuotta myöhemmin. Dimenteq Oy erikoistui paikkatietoa hyödyntäviin tietojärjestelmäpalveluihin.

Yhdentoista vuoden yrittäjyys päättyi vuonna 2018, kun rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise Oy osti pienemmän Dimenteqin.

Teemu Virtanen jatkoi uuden yhtiön palveluksessa viisi vuotta, mutta jäi vuosi sitten pois työelämästä.

Salossa Virtasta haastatteli teknisen johtajan valintaa valmistellut virkamiestyöryhmä ja kaupunginhallitus.

Mies on ehtinyt tehdä vaikutuksen, sillä hänen valintaansa perusteltiin monin sanoin: tavoiteorientoitunut ja tuloshakuinen johtaminen, uudistamiskyky, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä kokonaisuuksien hallintakyky.

– Olen tottunut yrityselämässä siihen, että on menty eteenpäin tavoitehakuisesti ja tulostavoitteellisesti. Haluan selkeät tavoitteet ja edetä niitä kohti, hän sanoo.

Virtanen korostaa, että mitään toimivaa ei kannata rikkoa tai muuttaa. Hän sanoo olevansa kehittäjä ja kasvattaja ennemmin kuin saneeraaja.

– Vaikka olen johtanut pääasiassa it-ihmisiä, tässä on paljon samaa. Johdetaan asiantuntijoita ja luotetaan toisten osaamiseen ja kykyyn tehdä parhaansa.

Salon tekniseen toimen vastuulle kuuluvat esimerkiksi kaupungin kiinteistöt, kadut, infra, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut sekä liikelaitos Salon vesi.

Kokonaisuus on Teemu Virtasen mukaan sopivan kokoinen, mutta siinä on paljon opeteltavaa. Salo on laaja ja esimerkiksi kiinteistöjä paljon.

– Tilakysymys tulee olemaan varmasti suurin yksittäinen asia lähitulevaisuudessa. Mitä tiloja Varha pitää ja mitä ei? Tämä on asia, johon pitää ensi tilassa perehtyä, hän sanoo.

Virtanen aikoo katsella aluksi ympärilleen vieraan silmin, opetella asioita ja tehdä paljon tyhmiä kysymyksiä. Sitä kautta voi löytyä uusia tapoja tehdä asioita.

– Kuten sanoin, mitään toimivia juttuja ei kannata rikkoa. Se, että asiat juoksisivat sujuvasti eikä olisi turhia tulppia haittaamassa työntekoa, on sellaista, mitä haluan kehittää.

Virtanen sanoo tuntevansa kuntien prosesseja ja toimintaa, koska työuransa aikana hänellä oli asiakkaina kuntia ja kaupunkeja. Vieraampaa on kunnallishallinto ja -politiikka.

– Yrityksessä johtoryhmä tekee esityksiä hallitukselle. Eiköhän tässä ole jotain samaa, hän ennakoi.

Yhteen asiaan Virtanen ei tarvitse aikaa. Hän tuntee kotikaupunkinsa hyvin, eikä tarvitse karttaa löytääkseen Suomusjärvelle.

– Salo on mukava pikkukaupunki. Täällä on kiva elää ja toimia. Minkä tahansa asian hoitaminen on nopeaa ja helppoa. Tässä iässä tuntuu mukavalta sekin, että on tuttuja ja verkostoja, hän sanoo.

Virtanen ei edes yritä kiistää, etteikö Salon keskustan ilme olisi rapistunut. Siinä on yksi selkeä kehityskohde.

– Hankkeita on jo vireillä, että tilanne paranisi. Eiköhän pohjakosketus ole jo nähty, ja ollaan menossa parempaan päin.

Salolaisilta Teemu Virtanen toivoisi enemmän positiivisuutta, koska ihmiset luovat kaupunkia myös omilla teoillaan.

Teemu Virtanen