Avantouimarit hullaantuivat Salonjoesta – Avantoralli innoitti pulahtamaan kaikkiin tapahtuman avantoihin

Keskelle Salonjokea sahattu avanto oli lauantaina kovassa käytössä. Innokkaita avantouimareita oli jo ensimmäisen tunnin aikana kymmeniä.

Avantoon pääsi tikkailta, mutta Nummelassa asuva Arja Jääskeläinen hyppäsi 40-senttisen jään reunalta reippaasti keskelle neljän neliön kokoista avantoa hulahtaen kokonaan veden alle.

Toimittaja ihmetteli vauhdikasta loikkaa, mikä nauratti Jääskeläistä.

– Hyppään veteen usein voltilla, hän kertoo.

Jääskeläinen on aikaisemmin asunut Salossa ja vain parinsadan metrin päässä Salonjoesta.

– Ei minulla silloin kyllä tullut mieleenkään uida joessa, hän naurahtaa.

Salossa viikonloppuna järjestettävästä Avantorallista hän innostui heti nähtyään siitä mainoksen somessa. Mukaan hän sai houkuteltua miehensä Jari Vainion.

Jääskeläinen kertoo harrastavansa avantouintia kerran viikossa. Uimassa hän käy Vihdin Otalammella.

– Avantouinnin jälkeen on ihanan freesi olo!

Salonjoessa pulahtaneilla ei ollut käytössä suihkuja, mutta lämmittelemään pääsi Salon torille tuotuihin saunoihin ja paljuun tai porealtaaseen.

Myös Jääskeläinen ja Vainio testasivat molemmat saunat.

– Saunat olivat hyvät, mutta ne olivat ihan täynnä, Jääskeläinen harmittelee.

Salon torilla oli tarjolla myös muun muassa Antti Ketosen konsertti, syötävää sekä muotinäytös, jossa esiteltiin uimapuku- ja kylpytakkimuotia.

Tapahtuman ideoija, Salon tapahtumakoordinaattori Karolina Blom oli jo tapahtuman alkumetreillä vaikuttunut.

– Väkeä on todella paljon liikkeellä. Ensimmäiset olivat valmiita uimaan ja saunaan heti kello kaksitoista. Aivan mahtavaa!

Avantorallissa saattoi lauantaina pulahtaa veteen Salonjoen lisäksi kaikkiaan yhdeksässä avantouintipaikassa.

Perniön Naarjärven saunalla innokkaat avantouimarit olivat paikalla heti tapahtuman alkaessa.

Ensimmäisten joukossa hyiseen veteen pulahti marttilalainen Susanna Kurri. Intohimoinen avantouimari suunnitteli testaavansa lauantaina 5–6 avantouintipaikkaa ja sunnuntaina loput Avantorallin avannot.

– Käyn avannossa yhdestä viiteen kertaa viikossa, hän kertoo.

Kurrin kokemusten mukaan avantouinti nostaa muun muassa vireystilaa.

– Se vie myös säryt mennessään. Ja avantoon jäävät työmurheet, kertoo usein työpäivän päätteeksi avantoon pulahtava Kurri.

Kylmyys ja sade eivät Kurrin avantoharrastusta häiritse.

– Ainoastaan tuuli on inhottava, mutta ei sekään estä avantoon menemistä.

Perniössä asuva Päivi Koivisto kävi avannossa Naarjärvellä pitkästä aikaa.

– Nyt olisi tarkoitus aloittaa säännöllinen harrastus uudelleen. Kyllä se niin hyvää tekee, hän sanoo.

Myös Koivisto nauttii avantouinnin jälkeisestä olosta.

– Unikin tulee paremmin.

Salolainen Jarkko Anttila kertoo olevansa nykyään innokas avantouimari.

– Mutta siihen meni 42 vuotta, hän nauraa.

Anttila käy säännöllisesti uimassa Varvojärvellä, Koskella, Kokkilassa ja Naarjärvellä. Demarien kaupunginvaltuutettu haluaisi, että Lehmijärvestä saataisiin Saloon uusi avantouintipaikka.

– Puitteet ja sijainti on todella hyvä, hän sanoo.

Sunnuntaina Avantorallissa mukana olevat avantosaunat

Kokkilan sauna (Kokkilantie 880)

Klo 12–20.30, saunamaksu 5,50 euroa. Myös lämmin palju, tarjolla kuumaa mehua.

Naarjärven sauna (Uimarannantie 257)

Kllo 10–17, saunamaksu 5 euroa. Kahvipuffetti ja makkaranpaistomahdollisuus ulkona (omat makkarat mukaan).

Varvojärven sauna (Varvontie 478, Pertteli)

Klo 12–16 tunnelmasauna. Saunamaksu aikuiset 5 euroa, lapset 3 euroa.

Teijon kyläsauna (Kyläsepänkuja 2)

Klo 13–20. Avantomaksu 8 euroa. Takkatuvassa on mahdollisuus grillata ja ostaa saunajuomia tai nauttia omia eväitä.

Mathildan Marina (Ruukinrannantie 4)

Klo 13–17 avanto ja sauna 10 euroa, Marinan hotelliasukkaille ilmainen.

Märynummen sauna (Hirvitie 92)

Klo 12–18, saunamaksu 5 euroa. Grilli kuumana klo 12–14. Makkaraa, juotavaa ja kahvia myynnissä.

Ystävyyden majatalon sauna (Kalkkilantie 74, Kruusila)

Klo 12–20. Tarjolla mehua ja makkaraa. Avantosaunakäynnistä pyydetään ystävällinen lahjoitus.

Saunasankari saunoo vaikka sata kertaa viikonlopun aikana

Salolaislähtöinen Janne Orava on himosaunoja. Nykyään Helsingissä asuvan miehen tavoitteena on kiertää kaikki Suomen yleiset saunat.

Saunasankariksi itseään kutsuva Orava hurahti saunomiseen toden teolla kolmisen vuotta sitten. Pelkästään viime vuonna hän saunoi 208 saunassa.

Kaikkiaan hän on testannut nelisensataa saunaa. Pari viikkoa sitten Orava saunoi urakalla Tallinnassa. Visit Estonian Oravalle räätälöimä ”sauna ultra marathon” piti sisällään 101 saunaa.

Miehen matkassa kulkee aina itse kehitetty löylykauha, Oravakauha, joka takaa viipyilevän leppeät löylyt.

– Tulostin 3D-tulostimella Saloa varten oman kauhan. Kauhan pohjassa on reikiä, joiden avulla saa luotua erilaisia löylyjä. Tähän on olemassa myös vaihtopohjia, esittelee Avantorallin ”saunasuojelijana” toimiva Orava.

Oravan tarkoituksena on kiertää viikonlopun aikana kaikki Avantorallissa mukana olevat saunat. Lauantaina listalla oli neljä saunaa ja sunnuntaina viisi.

Oravan mukaan huonoja saunoja ei juurikaan ole. Tärkeintä on oikeanlaiset löylyt.

– Saunan paras lämpötila on 75–80 astetta, ja löylyjen tulee olla lempeät, kosteat ja viipyilevät. Huono sauna on sellainen, jossa on liian kuuma ja happi loppuu.

Orava kiertää saunoja yleensä yksin, mutta myös hänen 6- ja 10-vuotiaat poikansa ovat innostuneet isänsä harrastuksesta. Hiihtoloman he viettävät yhdessä Tallinnassa, jossa on tarkoitus saunoa ainakin parissakymmenessä eri saunassa.

Orava on tiedustellut myös mahdollisuutta saunoa Mäntyniemessä, mutta presidentti Sauli Niinistön aikana vierailu ei onnistunut.

– Täytyy kysyä nyt uudelleen (Alexander) Stubbilta!

Nämä saunat ovat jääneet Janne Oravan mieleen