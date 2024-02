Hertta ja Miia saivat potkut Varhasta, ja nyt he kritisoivat yt-neuvotteluiden kulkua – Näin vastaa johtaja: ”Tämä on ääreisinhottava prosessi”

Lastensuojelun valvontakoordinaattori Hertta Askinen ja vammaispalveluiden valvontakoordinaattori Miia Varjonen saivat keskiviikkona tietää, ettei heidän työsuhteensa Varhan järjestämisen palveluiden valvontakeskuksessa enää jatku.

Varhan asiantuntijoina työskennelleet Askinen ja Varjonen eivät ole tyytyväisiä siihen, miten Varha on viestinyt työntekijöilleen yt-neuvotteluista.

– Meitä asianosaisia on tiedotettu Varhan sisällä puutteellisesti. Kuvaavaa on, että tiistaisessa Turun Sanomien jutussa aiheesta oli enemmän tietoa, mitä saimme työntekijöille suunnatussa infossa, Askinen toteaa.

Irtisanotut työntekijät päättelivät viime viikolla Varhan aluehallitukselle viedystä esityksestä, että yt-neuvottelut tulevat osumaan isosti myös asiantuntijatiimiin. Valvontakeskuksen 28 työntekijästä irtisanotaan kahdeksan asiantuntijaa.

– Näistä ei ole infottu mitään kunnes esitys läväytettiin naaman eteen, Varjonen ihmettelee.

– Siinä kohtaa, kun näin ne luvut näin, olin niistä aika ihmeissäni ja kauhuissani, Askinen jatkaa.

Varhan kuuden tulosalueen ensimmäisten yt-neuvotteluiden myötä järjestämisen palveluista ja konsernipalveluista irtisanotaan yhteensä 86 työntekijää ja 73 tehtävää jätetään täyttämättä.

Kehnon sisäisen viestinnän lisäksi Askisen ja Varjosen kritiikki kohdistuu Varhan ulospäin suuntautuvaan viestintään.

– Ilmeisesti ulospäin on annettu sitä käsitystä, että hallinto ja johto olisivat ne, joista tässä karsitaan ja todellisuus on kuitenkin toinen. Ajattelisin, ettei se ihan maaliin ole mennyt, Askinen toteaa.

– Johto lomautetaan kahdeksi viikoksi ja se on se heidän osuutensa tähän, Varjonen lisää.

Varhan järjestämisen palveluiden johtajan Antti Parpon mukaan päälliköiden työtehtäviä tullaan muuttamaan tai lopettamaan yhteensä neljä.

– Meille jää viisi tulosryhmää sen jälkeen. En ihan ehkä osta sitä johtoportaaseen kohdistunutta kritiikkiä järjestämisen palveluiden osalta, kyllä tämä on vaikuttanut myös johtotehtäviin, Parpo toteaa.

Aluehallitus vaatii, että Varha käy läpi myös johtamisjärjestelmänsä talouden tasapainottamisen näkökulmasta. Parpo ei lähde vielä ennakoimaan jatkoa johtoportaan mahdollisista yt-neuvotteluista.

– Se on ihan virallinen eri valmistelu eikä sitä mitä tapahtuu tulevaisuudessa kannata lähteä kauheasti ennakoimaan.

Valvontakeskukseen jää Parpon mukaan tarpeeksi työntekijöitä.

– Vertasimme muihin [hyvinvointi]alueisiin ja lopputulema on se, että tämä kestää vertailun. Tästä näkökulmasta rohkenen todeta, että saavutamme kansallisen tason, Parpo toteaa.

Irtisanotut työntekijät ovat toista mieltä.

– Meillä on jo 28 valvontakoordinaattorin porukalla ollut sellainen tilanne, ettemme ole pystyneet valvomaan kaikkia Varsinais-Suomen alueen julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia, Varjonen toteaa.

– Valvontakeskushanke on tehnyt ihan valtavan työn kolmen vuoden aikana. Meillä on nyt hyvät prosessit, että pääsemme tositoimiin, mutta matto vedetään jalkojen alta, Askinen toteaa.

Varha on Varjosen mukaan ollut ohjauksessa ja valvonnassa hyvinvointialueiden lippulaiva tähän asti.

Irtisanotuille työntekijöille ollaan Varhan mukaan kartoittamassa uusia tehtäviä. Askisella on aiheesta kuulemistilaisuus ensi viikolla. Hän on lähes varma, ettei Varhasta löydy hänen koulutusta ja osaamista vastaavia tehtäviä.

– Palvelutuotannon puolelta luultavasti tarjotaan töitä huomattavasti pienemmällä palkalla kuin nykytyöni. Olen tehnyt niitä töitä, mutta edennyt eteenpäin kouluttautumalla, Askinen toteaa.

Varjoselle ei vielä irtisanomispuhelun aikana osattu sanoa, löytyykö Varhasta hänen osaamistaan vastaavaa työtä.

– Työpaikkainfossa kerrottiin, että sairaanhoitajan ja sosiaalialan töitä löytyy, Varjonen toteaa.

Parpon mukaan työntekijöiden, joiden pohjakoulutuksessa on lääkärin, hoitajan tai sosiaalihuollon pätevyys, tilanne on kohtuullisen hyvä työn saannin näkökulmasta.

– Meillähän on aikamoinen työvoimapula asiakastyössä olevien osalta. Hallinnolliselle työlle tilanne on haastavampi. Toivon sydämestäni, että mahdollisimman moni löytäisi [töitä].

Parpo ymmärtää ja hyväksyy työntekijöiden kritiikin yt-neuvotteluiden riittämättömästä viestinnästä.

– Se on oikeutettua, mutta tässä on aidosti ollut ongelmana se, että prosessi on suojattu, niin sitä ei saa viestiä. Olen informoinut henkilöstöä niin paljon kuin olen pystynyt ja saanut kiitostakin siitä, että asiallisesti hoidettu siihen nähden, kuinka paljon tästä saa puhua, Parpo puolustautuu.

Hän korostaa, ettei hiljentyminen ole ollut hänen oma valintansa.

– Olen itsekin kuullut, että eihän se millään muotoa ole hyvä johtamistapa, ettei näistä saa puhua, mutta se tulee laista ja määräyksistä. Tämä on ääreisinhottava prosessi.

Mitä valvontakoordinaattorin työtehtäviin kuuluu?

Valvontakoordinaattorin asiantuntijatyöhön kuuluu muun muassa ohjaus- ja valvontakäynnit sekä yhteistyö valvovan viranomaisen kanssa.

Valvontakoordinaattori edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja heidän tasa-arvoista kohtelua puuttumalla epäkohtiin.

Valvontakeskus työskentelee esimerkiksi aluehallintovirastolle tulleiden epäkohtailmoituksien parissa selvittäen, mitä missäkin yksikössä on tapahtunut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja valvonta on lakisääteisesti hyvinvointialueelle kuuluva tehtävä, jolla varmistetaan yksityisen ja julkisen palvelutuotannon laatu, turvallisuus ja lainmukaisuus.

Varhan valvontakeskus on perustettu tammikuussa 2023, mutta STM:n rahoittama suunnitteluhanke on alkanut jo vuonna 2020.

Teksti: SSS | Ella Airas-Salminen