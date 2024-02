Hetkinen, soteahan piti tehdä yhteistyössä!

Varsinais-Suomen kunnat eivät vaikuta erityisen auliilta neuvottelemaan hyvinvointialueen kanssa vuokrien alennuksista. Salon Seudun Sanomat ja Turun Sanomat kysyivät kaikkien kuntien näkemyksiä laajalla kyselyllä (SSS 31.1.).

Maakunnan 27 kunnasta 20 vastasi. Näistä yhdeksän kuntaa ilmoitti ykskantaan, että mitään neuvotteluja ei tulla käymään. Näin toimii esimerkiksi Salo.

Seitsemän kuntaa, muun muassa Somero, oli valmis käymään neuvottelupöytään, mutta niiltäkin löytyi erilaisia ehtoja ja vastatoiveita hyvinvointialueen suuntaan.

Varha pyytää kuntia laskemaan toimitilojensa vuokraa. Se lähestyi kuntia viime vuoden lopussa. Syy on ilmeinen. Varhalla on niskassaan kovat säästöpaineet, joiden vuoksi kaikki menovirrat on perattava. Samalla se on sote-uudistuksen perustamiskirjoissa pakkonaitettu kuntien omistamien tilojen vuokralaiseksi vielä ensi vuoden loppuun saakka.

Varhalla on enemmän tiloja kuin se uskoo tarvitsevansa ja palveluverkon uudistamisen myötä osa näistä tiloista on jäämässä tarpeettomiksi. Kunnissa ymmärretään Varhan tuska, mutta niillä on omatkin murheensa. Yksi niistä on se, että Varhalta vapautuville tiloille pitää kohta keksiä uutta käyttöä. Tai sitten niille pitää löytää ostaja. Tämän seurauksena on ymmärrettävää, että kunnat eivät tässä vaiheessa ole kovin innokaita joustamaan siirtymävaiheen vuokratuloista.

Asetelma osoittaa konkreettisella tavalla sote-uudistuksen keskeisen ongelman. Hyvinvointialueen ja kuntien pitäisi hoitaa maakunnan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä. Kahden eri hallintotason intressit eivät aina ole yhteneviä. Kun molemmat haluavat säästää rahaa, jompi kumpi väkisinkin häviää.

Se on valitettavaa, sillä loppujen lopuksi kaikki se raha on veronmaksajien rahaa. Tilanne on sikälikin ikävä, että vuokraehtojen avaaminen voi asettaa kunnat ja sitä myötä maakunnan asukkaat eriarvoiseen asemaan.

Alentamalla vuokria kunta ryhtyisi käytännössä kompensoimaan Varhan kuluja kuntalaisten kustannuksella. Samalla toinen kunta voisi kieltäytyä ja säästää kuntalaisten varoja.

Kunnilla on tietenkin houkutus sitoa mahdolliset vuokraratkaisut siihen, että Varha puolestaan sitoutuisi toimimaan niiden tiloissa myös nykyisen sopimuskauden jälkeen. Kuten niiden kuuluukin, kunnat valvovat kuntalaisten etuja pitämällä kiinni lähipalveluista.

Toivottavasti tämä ei kuitenkaan johda huutokauppaan, jossa terveyspalvelujen sijoittumista ratkottaisiin sen mukaan, kuka tarjoaa halvimmat tilat.