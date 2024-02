Hintan alasajo on perusteltua monesta syystä

Viime aikoina on paljon puhuttu seinistä ja etenkin hoivalaitosten seinistä. Seinät eivät ole mitään ilman ihmisiä, ja hoivalaitoksen tekevät hoitajat.

Ikävä tosiasia on, että mitä syrjemmälle keskustasta mennään niin, sen vaikeampi tietyille aloille on työntekijöitä saada. Tämä korostuu entisestään sijaisten kohdalla. Huonot kulkuyhteydet, matkaan kuluva aika, heikko julkinen liikenne. Siinä muutama syy miksi ihminen ei halua matkustaa työn perässä ja hoitoalalla se ei useinkaan ole pakollista, kun työtä on tarjolla enemmän mitä tekijöitä.

Hinttaan ja muutamaan muuhun yksikköön on ollut jo vuosia vaikeuksia saada sijaisia. Vakituisia on löytynyt helpommin. Opiskelijat eivät hakeudu sivulla sijaitseviin yksiköihin. Syitä voi arvuutella, mutta matka ja siihen käytettävä aika on varmaan syy listalla aika korkealla.

Hintan tilat eivät myöskään vastaa nykyisiä vaatimuksia. Tiloja pitäisi remontoida ja halvempaa voisi olla rakentaa kokonaan uudet nykyaikaiset tilat kuin yrittää tehdä vanhasta uutta ja samalla vielä ylläpitää tiloissa jotain toimintaa.

Vaikka uudet tilat päätettäisiinkin rakentaa, tämä ei edelläänkään poista sitä tosiasiaa, että seinät yksin eivät hoida ketään. Ihmiset hoitavat. Hoitajille ergonomisilla, nykyaikaisilla ja saavutettavilla tiloilla on varmasti suuri merkitys.

Merkitystä lienee myös sillä, että kun joku on sairaana niin tilalle saadaan sijainen eikä jonkun tarvitse venyttää päivää pidemmäksi tai koko vuoro jää täyttämättä, jolloin jonkun vain on tehtävä kahden työt. Ergonomia mielessä suunniteltu tila säästää hoitajia, jotta nämä eivät riko itseään ja jaksavat työssään. Tämä kaikki varmasti myös parantaa työilmapiiriä sekä työssä viihtymistä ja jaksamista.

Jos luonnonrauhassa sijaitsevaan paikkaan olisi kysyntää niin miksei tähän ole tarttunut yksityiset toimijat? Pelätäänkö siellä samaa asiaa mihin julkisella puolella ollaan törmätty eli osaavan henkilöstön saatavuutta?

Myös omaiset sekä ystävät hyötyvät hyvin saavutettavista tiloista. Niihin on helppo tulla ja ne ovat parempien julkisten yhteyksien varrella.

Sen sijaan, että käytäisiin keskustelua seinistä ja näiden seinien sijainnista olisi kehittävämpää keskustella siitä, miten saamme hoitajat viihtymään ja jaksamaan yhä raskaammaksi käyvällä alalla.

Mistä taiomme lisäkädet kasvavan tarpeen tyydyttämiseksi? Varmaa lienee, että kaupunkilaistumisen jatkuessa ja vetovoiman kasvaessa yliopistokaupunkien kohdalla, ei edes Salon keskusta-alue ole täysin turvassa tulevaisuudessa uhkaavalta työvoimapulalta.

Olemassa olevasta henkilökunnasta olisikin hyvä pitää kiinni ja ainakin katsoa, että nämä eivät työnsä vuoksi joudu omaa terveyttään uhraamaan tiloissa, joissa vaikkapa on sisäilmaongelmia. Niitäkin tiloja Salossa on.

Marko Haavisto

Salo