Hintta aiotaan lakkauttaa, mutta miksi? Maaseudun idylli ei riitä Varhalle, kun uudet vaatimukset on täytettävä eikä busseja kulje

Tuuli puhaltaa lumisilla pelloilla Hintan hoivakodin pihalla. Suomusjärveläinen maasto kumpuilee, kun viljelykset, metsäsaarekkeet, vanhat talot ja joenpientareet vuorottelevat maaseudun tilkkutäkissä. Kauempana pilkottaa Aneriojärven jäinen selkä.

Valkoinen, matala hoivakoti maastoutuu tähän aikaan vuodesta maisemaan. Se rakennettiin 1960-luvun puolivälissä Hinttalan maatilalle ja sai myöhemmin lisää siipiä niin, että rakennuksen pinta-ala on vuosien mittaan kaksinkertaistunut. Viimeisin siipi on nuori, vuonna 2004 valmistunut.

Siipi on nyt tyhjän panttina, samoin kuin kaksi muuta. Vain hoivakodin keskiosa eli Pääskynpesä ja Kiurunhovi ovat käytössä.

Vielä pari vuotta sitten Hintassa oli 67 asukasta, mutta nyt heitä on 16. Asukas- ja työntekijämäärää ryhdyttiin vähentämään kesällä 2021, kun Salon kaupunki päätti, että aika oli ajanut Hintan ohi.

Varha on ollut samalla linjalla. Nyt tammikuussa hyvinvointialue ilmoitti, että maaliskuuhun mennessä Hintta olisi tyhjänä. Tosin päätös pyörrettiin. Varhan ikääntyneiden palvelulautakunnalla ei ollutkaan valtuuksia asiaan, ja Hintan kohtalo jäi odottamaan Varhan palveluverkon valtuustokäsittelyä. Hintan lakkautusta pidetään silti liki valmiiksi taputeltuna asiana.

Astutaan sisälle. Vastassa ovat käsidesit ja keinutuolit, laitossängyt ja punatulkkutaulut sekä tietenkin ikäihmiset ja työntekijät. Isoista ikkunoista aukeavat näkymät lumiseen maalaismaisemaan.

Lähihoitajat Marja Leppähaara, Tanja Tuominen ja Pia Järvinen ovat tulleet arkisalin pöydän ääreen istumaan. Heitä Hintan lakkauttaminen surettaa. Hintta on heidän mielestään yksi laadukkaimmista ja viihtyisimmistä hoitopaikoista.

– Tämä on vain paras paikka. Ei tämän parempaa löydy, Järvinen vakuuttaa.

– Täällä on vuosikymmenten ajalta perinne, jossa työtä tehdään täydellä sydämellä, Leppähaara kuvailee.

He ihmettelevät, mistä on syntynyt käsitys, että ikäihmiset tai työntekijät eivät haluaisi Hinttaan. Heidän kokemuksensa on toinen.

– Olen ollut täällä töissä kaksikymmentä vuotta, ja tänne on jatkuvasti ollut halukkaita. Ainoastaan sen jälkeen, kun paikka on ollut lopetusuhan alla, henkilökuntaa on ollut vaikeampi saada, kertoo Leppähaara, joka asuu itse Suomusjärvellä.

Salon keskustasta Hinttaan ajava Järvinen on ollut tässä hoivakodissa töissä 16 vuotta, kruusilalainen Tuominen 13.

Hintan lähellä ei ole muita palveluja, mutta työntekijöiden kokeman mukaan niille ei ole erityistä tarvetta. Asukkaat eivät ole siinä kunnossa, että kävisivät vaikkapa ostoksilla. Sen sijaan täällä saa kuunnella lintujen laulua.

– Ne, jotka ovat asuneet koko ikänsä peltojen keskellä, eivät viihdy keskustassa, Tuominen sanoo.

– Kyllä minulle omaisena olisi tärkeintä, että ikäihminen pääsee paikkaan, missä hän viihtyy. Varhan Turku-painotteisuus tuntuu pelottavalta, miettii Leppähaara.

Varhan ikääntyneiden lautakunnan päätöspöytäkirjasta käy ilmi, että Hintan lakkauttamista perustellaan paitsi hoitohenkilöstön huonolla saatavuudella myös Hintan sijainnilla, kiinteistön kunnolla, pitkäaikaisen laitoshoidon lakisääteisellä lakkauttamisella vuoteen 2028 mennessä sekä korkeilla yksikkökustannuksilla.

Leppähaara, Järvinen ja Tuominen pitävät sijaintia hyvänä.

– Tämän sanotaan olevan kaukana kaikesta, mutta kenen näkökulmasta? Ajan tänne kotoani Salosta puoli tuntia, ja saman verran aikaa seisoisin liikennevaloissa, jos työpaikka olisi Kukonkalliossa Salon keskustassa, kommentoi Järvinen.

Varsinkin Helsingissä asuvat omaiset ovat iloinneet siitä, miten helppoa Hinttaan on hurauttaa moottoritietä pitkin.

Salon kaupungin kesän 2021 pöytäkirjoissa kuitenkin muistutetaan, että Hinttaan ei ole julkista liikennettä. Työntekijöillä ja omaisilla on oltava oma auto. Tämä karsii Hintasta varsinkin opiskelijoita ja harjoittelijoita pois. Lisäksi pitkästä huoltoliikenteestä tulee kustannuksia.

Entä rakennuksen kunto? Varhan toimitilajohtaja Juha Rantasalo ja ikääntyneiden palvelujohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eivät halunneet avata Salon Seudun Sanomille tarkemmin asiaa, vaan kummankin mielestä toisen heistä pitäisi vastata lehden kysymyksiin.

Varhan pöytäkirjoissa Hintan rakennuksen ilmoitetaan olevan huonokuntoinen ja kiinteistön kuntoluokan ”välttävä”.

Syy näihin luonnehdintoihin on paikan työntekijöille arvoitus. Herkimpienkin mielestä Hintan sisäilma on hyvä. Kerran asukas tukki vessanpytyn ja sai vedet lattialle, mutta muista vahingoista Järvinen, Tuominen ja Leppänen eivät tiedä.

– Hintta on leimattu lähes röttelöksi. Täällä kannattaisi käydä katsomassa, miten kiva tämä oikeasti on, Järvinen huomauttaa.

Soitto Salon tekniselle johtajalle Teemu Virtaselle paljastaa, että rakennuksessa ei tosiaan ole erityisiä vaurioita tai terveydelle haitallisia ongelmia.

– Toki vanhassa rakennuksessa on aina teknisen kunnon vuoksi korjaustarpeita, mutta ennen kaikkea ongelmana on ollut, että esimerkiksi huonejako ei vastaa uusia ympärivuorokautisen hoidon vaatimuksia.

Kun lehtijuttu käy tarkistuskierroksella, Rantasalo havahtuu sittenkin kommentoimaan rakennuksen kuntoa. Hänen näkemyksensä poikkeaa jyrkästi kaupungin arviosta. Rantasalon mielestä Hintta on mittavan peruskorjauksen tarpeessa, jo siksi, että 1960-luvun aikaiset osat ovat lähtökohtaisesti riskirakenteita. Esimerkiksi alapohjarakenteet ovat maanvaraisia. Hän viittaa kaupungin vuonna 2021 teettämään kuntotutkimukseen, jossa kosteutta todettiin nousseen betonianturoiden kautta. Lisäksi öljylämmityksestä pitäisi luopua.

Joka tapauksessa merkittäviä kunnostustarpeita Hinttaan ovat tuomassa uusien vaatimusten edellyttämät muutostyöt, tarkemmin sanottuna vanhuspalvelulain pykälä 14, jossa viitataan sosiaalihuoltolain pykälään 22, sekä Valviran ja avin niistä tekemät tulkinnat. Laitoshoidosta luovutaan Suomessa, ja Hintasta pitäisi sukeutua ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö.

Jatkossa jokaisella hoivakodin asukkaalla pitäisi lähtökohtaisesti olla henkilökohtaiset saniteettitilat. Hintassa vessat ovat esimerkiksi kahden asukkaan yhteisiä tai vessoja sijaitsee käytävällä.

Omat vessat tuntuvat kummalliselta vaatimukselta Hintassa, sillä useimmat paikan asukkaat eivät pysty käymään niissä.

– Lakia ei ole mietitty loppuun saakka, harmittelee Leppähaara.

Lain siirtymäajan takarajaa on jo siirretty eteenpäin. Näillä näkymin uusien vaatimusten pitäisi olla täytettynä vuoden 2028 alussa.

Salon sosiaali- ja terveyslautakunnan kesän 2021 pöytäkirjaliitteessä kerrotaan myös, että Hintassa on puutteita esteettömyydessä. Asiakirjan mukaan sänkyjä on vaikea saada asukashuoneista ulos, mutta Järvisen, Leppähaaran ja Tuomisen mielestä Hintan tilat ovat näppärät eikä sänkyjen liikuttelussa ole ollut ongelmia.

Uusien vaatimusten myötä Hintan kahden hengen huoneet pitäisi myös muuttaa yhden hengen huoneiksi. Kahden hengen huoneet ovat ylipäätään tuottaneet Salossa ongelmia. Odotusajat ovat pidentyneet, kun petipaikka olisi vapaana mutta esimerkiksi eri sukupuolta olevia ei voi laittaa samaan huoneeseen.

Leppähaara, Järvinen ja Tuominen näyttävät Hintan tiloja.

Käydään tyhjillään olevassa Pyynpirtissä, jonka siipi valmistui vain parikymmentä vuotta sitten. Paikka tuntuu seinämaalauksineen hauskalta ja kodikkaalta, mutta nyt aulassa odottelee iso nalle, seinäkelloja ja muita esineitä, jotka pitäisi vain viedä pois.

Myöskään Tintti ja Peipontupa -siivissä ei asu enää ketään.

Talon keskiosasta, joka on yhä käytössä, löytyy juhlasali. Siellä hoitajat ovat esiintyneet tiernatyttöinä. Saunassa vuodepotilaat pääsevät löylyihin. Suihkutiloissa kotihoitajat käyvät pesemässä kotona asuvia, joilla ei ole itsellään sopivia pesutiloja.

Ikkunoita aukeaa sisäpihalle, jossa levottomatkin asukkaat voivat ulkoilla helposti ja jossa nyt on lumisia ulkotuoleja ja -pöytiä. Täällä on pidetty pihajuhlia ja konsertteja.

Kesällä kukin asukas on saanut kymmenen litran ämpärin, jossa he ovat kasvattaneet omat uudet perunat. Ne on kypsennetty Hintan omassa keittiössä, jossa kokki Tomi Viklund on parhaillaan siivoamassa.

Hintassa pidetään myös hautajaisia. Hiljaisen muistohuoneen alttarilta löytyy ledkynttilöitä ja enkelikoristeita. Liukuoven takana on kylmäsäilytyspaikka menehtyneille.

Asukashuoneiden ovilta löytyy kyltit, joissa on asukkaiden nimi. Kurkistetaan sisään.

77-vuotias Anja Lampinen makaa vuoteessa ja suostuu vaihtamaan pari sanaa.

Hän on ollut täällä kuukauden mutta vain väliaikaisesti. Hän on haastattelupäivänä lähdössä hoivakotiin Perniöön. Hän tahtoisi kuitenkin jäädä tänne.

– Täällä on niin ystävälliset hoitajat, hän kehuu.

Paikka ei hänestä ole syrjässä. Perniön hoivakoti on Kiskossa asuvalle miehelle vielä kauempana.

Toisessa huoneessa 101-vuotias Elma Saarinen asuu Hintassa vakituisesti. Hän on ollut täällä jo viisi vuotta. Onko hän viihtynyt?

– En, hän vastaa topakasti.

Hoitajat vilkaisevat toisiaan. Tämä ei mennyt ihan niin kuin oli toivottu…

Käy kuitenkin ilmi, että Saarisen mielestä Hintassa ei sinällään ole vikaa. Hän tahtoisi vain kotiin.

Palvelut tuotetaan Hintassa tällä hetkellä kalliisti asukasta kohti. Hintan lakkauttamisella Varha on arvellut saavansa 300 000 euron vuotuiset säästöt.

Tosin lukema on laskettu nykyisen asukasmäärän perusteella, ei siis Hintan todellisen kapasiteetin eli 67:n.

Jos Hinttaa ei yllättäen lakkautettaisikaan vaan se päätettäisiin saneerata uusien vaatimusten mukaiseksi, kapasiteetti laskisi 67:sta, kun kahden hengen huoneet muuttuisivat yhden hengen huoneiksi. Tarkkoja lukuja asukaskohtaisesta hinnasta ei ole laskettu, sillä esimerkiksi Varha ei ole edes harkinnut paikan saneerausta, mutta todennäköisesti hoivapaikka remontoidussa Hintassa olisi keskimääräistä kalliimpi.

Itse saneerauksen on vuoden 2021 kustannustiedoilla arvioitu olevan melko samanhintainen kuin Hintan korvikkeeksi ajatellun uudisrakennuksen pystyttäminen Alhaisiin, kertoo Salon tekninen johtaja Teemu Virtanen.

Hintan rakennuksen omistaa yhä Salon kaupunki. Varha on siinä vuokralla. Sopimuksen mukaan Varhan on maksettava Hintasta vuokraa vuoden 2025 loppuun, vaikka paikka tyhjenisi jo tänä keväänä.

Mitä kiinteistölle sitten tapahtuu?

– Päätöksiä ei ole tehty, mutta todennäköisesti ensisijainen vaihtoehto olisi löytää Hintalle uutta käyttöä kaupungin sisältä tai kokonaan uusi käyttäjä, vastaa Virtanen.

Purkuajatuksia ei ole. Helpoimmalla päästäisiin, jos sote-kiinteistön saisi sote-käyttöön. Ehkä jokin yksityinen alan firma kiinnostuisi 2200 neliön kokoisesta yksiköstä maaseudun keskellä.