Jos sattuu ajamaan Salon ja Helsingin välistä moottoritietä aivan erityisellä hetkellä, voi todistaa erikoista luonnonilmiötä. Se toistuu vain kahdesti vuodessa.

Salosta katsoen hieman ennen Kiikalan liittymää moottoritie ylittää kapean Pernjärven sillan. Kahdesti vuodessa aurinko laskee Pernjärven taa juuri siten, että vastarannalta katsoen näyttää siltä kuin se sukeltaisi veteen täsmälleen salmen kohdalla.

Silloin, jos osaa katsoa, moottoritieltä voi nähdä vilaukselta miten auringon viimeiset säteet kultaavat jykevän kartanon seinät Pernjärven perimmäisellä rannalla.

Juuri tuollaisena päivänä, loppukesällä 1988 Pernjärvelle sattui Daniel Nylund, luennoitsija ja filosofi. Hän näki auringon laskevan järveen ja siltä istumalta päätti, että tänne hän haluaa jäädä.

Alkoi Ystävyyden majatalon tarina, joka on harvalle salolaiselle tuttu. Moni kuitenkin tunnistaa nimen, sillä tuhannet ihmiset ajavat joka päivä moottoritiellä majataloa mainostavan kyltin ohi.

Ystävyyden majatalo on hieman harhaanjohtava nimi. Majatalo on oikeastaan kurssi-, juhla- ja terapiakeskus. Siellä järjestetään säännöllisesti muun muassa hiljaisuuden retriittejä. Lisäksi Nylund terapeuttipuolisoineen auttaa majatalossa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Keltaiseksi rapattu kivitalo järven rannalla on näyttävä ilmestys. Talon julkisivu antaa etelään ja piilottaa taakseen lukuisat rannan puolen lisärakennukset. Etupihalla seistessä voisi melkein odottaa, että pääovista ilmestyy kartanonherra sarkahousuissa ja nahkasaappaissaan tarkastamaan tiluksiaan. Tosin etupihalle rakennettu valtava tiipii rikkoo mielikuvan.

Sisään astuessa paikan todellinen luonne käy nopeasti ilmeiseksi. Eteisaulan korkeat seinät ovat satojen valokuvien ja postikorttien peitossa. Ne ovat viestejä ihmisiltä, jotka ovat vuosien saatossa saaneet majatalosta apua, ystävyyttä tai mielelleen rauhaa.

Itse majatalon isäntä istuu alakerran suuressa ruokasalissa. Daniel Nylund on itseoppinut uskontofilosofi ja ahkera kirjailija. Ystävyyden majatalossa hän on omien sanojensa mukaan ennen kaikkea toipuja muiden toipujien joukossa.

Herätyskristillisen kasvatuksen saanut Nylund irtaantui uskonyhteisöstä ja perheestään teini-ikäisenä ja liittyi kiertävän hippikommuunin matkaan. Lopulta hänestä tuli aktiivinen luennoitsija, kurssinpitäjä ja muun muassa yksi Suomen World Vision -järjestön perustajista.

Nylund johdattaa vieraan keittiön läpi sokkeloisen rakennuksen takaovelle ja edelleen rantaan. Aivan vedenrajasta löytyy hirsinen saunarakennus ja lasitettu terassi. Kaikkialla näkyy persoonallisia koriste- ja antiikkiesineitä, joita Nylund on elämänsä varrella kerännyt ja valmistanut. Saunakamarin seinällä on viulukotelosta rakennettu juomakaappi ja hyllyillä erilaisia puufiguureja kuin ite-taiteilijan verstaassa.

Suuri osa kalusteista on peräisin salolaiselta huutokauppakamarilta. Sieltä Nylund teki ensimmäiset löytönsä yli 30 vuotta sitten rakentaessaan entisestä meijeristä majataloa ja perheelleen kotia.

Nylund kertoo tarinaa auringonlaskusta ja siitä, miten onnistui lopulta ostamaan ränsistyneen rakennuksen alihintaan. Siitä huolimatta hän joutui ottamaan valtavan riskin – ja vähintään yhtä suuren pankkilainan.

Tullessaan ensi kertaa Kiikalaan Nylund oli ehtinyt asua elämänsä aikana yhteensä kuudessa eri kommuunissa. Tuolloinen koti, kommuuni Hyvinkäällä, oli lähdössä alta ja Nylund etsi johtamalleen yhdistykselle uutta kotipaikkaa. Samalla hän halusi toteuttaa haaveensa turvasatamasta, jonne kaikki olisivat tervetulleita.

Alun perin uutta kommuunia piti olla perustamassa laaja ryhmä ihmisiä, mutta muut vetäytyivät hankkeesta. Niinpä hän jäi perheineen yksin perustamaan Ystävyyden majataloa.

Vanhan meijerin remontoiminen majataloksi ei ole helppo homma. Vielä vaikeampaa se on, jos sattuu olemaan pennitön. Ja sitä Nylund sattui olemaan.

– Tämä paikkahan oli oikeastaan aika ruma ja huonossa kunnossa silloin kun me tulimme tänne, Nylund muistelee.

Remonttirahaa Nylund järjesti kirjoittamalla. Hän oli koko ikänsä ahminut hengellistä, psykologista ja filosofista kirjallisuutta ja rakentanut pikkuhiljaa omaa maailmankatsomustaan.

Hän kirjoitti ajatuksistaan laajoja pamfletteja, joita postitettiin kymmenen tuhannen kappaleen painoksina ympäri Suomen. Kirjojen välissä oli tilillepanokortti, jolla henkinen ystäväpiiri saattoi tukea Ystävyyden majatalon toimintaa. Lahjoitusvaroin ja talkootöin majatalo kitkutti läpi 1990-luvun.

Majatalon ovet olivat avoinna kaikille. Nylund tunnustaa, että alkuaikoina meno oli välillä holtitonta. Toisinaan alkoholismista kärsineet toipujat ratkesivat ryyppäämään ja rellestämään. Milloin naapurin pellolta löytyi kolaroitu auto, milloin joku lähiseudun mökeistä oli ryöstetty.

Nylund oppi, ettei vieraanvaraisuus voi olla ehdotonta. Majatalon asiakaskunnaksi vakiintuivat lopulta ihmisiä, joista monet olivat Nylundin sanoin kohdanneet elämssään ”hengellistä väkivaltaa”. He etsivät omaa tapaansa uskoa tai olla uskomatta. Toiset viettävät majatalossa viikonlopun esimerkiksi taidekurssilla, toiset viipyvät viikkoja.

Lama-aika iski lopulta myös Kiikalaan. 1990-luvun loppuun mennessä oli selvää, ettei majatalo selviäisi veloistaan. Ajan henki näytti nurjan puolensa. Lainat oli sidottu alati kipuavaan helibor-korkoon. Majatalon lainojen korko oli pahimmillaan 18 prosenttia.

Nylund kertoo, että pitkään yhteisö oli pärjännyt paikallisen osuuspankin myötämielisen pankinjohtajan avulla. Tämä oli järjestellyt lyhennysvapaita aina tarpeen mukaan, mutta lopulta sekään ei riittänyt. Vuosituhannen vaihteessa sattuma puuttui peliin.

Nylundille täysin tuntematon salolainen Nokian insinööri ilmoitti haluavansa auttaa majataloa.

Nylund kertoo, että insinöörin vaimo oli käynyt majatalon kursseilla, mutta mies ei ollut koskaan astunut jalallaankaan koko paikkaan. Siitä huolimatta hän halusi välttämättä antaa sille rahaa.

– Hän oli rukoillessaan kuullut Jumalan kehotuksen auttaa majataloa, Nylund kertoo ja hymähtää.

Sellainen ei missään nimessä sopinut miehelle, joka oli koko lapsuutensa kasvanut kiihkouskovaisissa piireissä.

– Kirjoitin hänelle kirjeen, jossa monin perustein varoitin miestä tekemästä mitään sellaista typeryyttä, jota myöhemmin katuisi.

– Olin nuoruudessani nähnyt liian paljon ”Jumalan johdatuksessa” tehtyjä hulluusennätyksiä.

Nylund valmistautui kohtaamaan konkurssin. Mutta sitten yhdistyksen tilille ilmestyi valtava summa rahaa. Kävi ilmi, että oikeamielinen vetoomuskirje ei ollut tehonnut. Insinööri oli ilmeisesti klassinen salolainen ”optiomiljonääri” ja hän oli siirtänyt majatalolle sellaisen summan, että vararikosta ei tarvinnut enää murehtia.

– En muista enää tarkkaa summaa, mutta se oli kymmeniä tuhansia euroja, siihen aikaan satoja tuhansia markkoja.

– Olin aina suhtautunut pilkallisesti insinööreihin, ja epäuskoisesti ihmisiin, jotka väittivät kuulleensa Jumalan puhetta. Mutta tämä kieltämättä nöyryytti ennakkoluulojani, Nylund myöntää nauraen ja vakavoituu.

– Mutta olisi väärin korottaa yhtä pelastajaa, koska vuosien aikana meidät ovat pitäneet pystyssä sadat ja tuhannet ihmiset, jotka ovat halunneet tehdä meille lahjoituksia ja antaa apua.

Nyt Ystävyyden majatalo on ehtinyt toimia jo reilut 35 vuotta. Onko sen taloudellinen tilanne vakiintunut?

– No, on meillä kassakriisi aina silloin tällöin, Nylund myöntää.

– Mutta olemme myös kehittäneet omaa ansaintaamme.

– Vaimoni on valmistunut Bristolin yliopiston psykologian laitokselta terapeutiksi. Hän on majatalon ainoa työntekijä ja hänen palkkansa on reilun tonnin kuussa. Itse saan kaksisataa euroa pienen eläkkeen päälle. Vähillä varoilla elämme hyvin rikasta elämää.

Majatalossa puuhataan koko ajan aktiivisesti uutta. Ystävänpäiväksi Nylund järjestää kaikille avoimen yleisötapahtuman, Frozen Friendship Festivalin. Nylund nimittäin harmittelee, että majatalo on jäänyt lähialueen ihmisiltä turhan vieraaksi. Hän haluaisi luoda lisää yhteisöllisyyttä salolaisten keskuuteen.

Hippi, joka pelasti kylän kommunisteilta

Daniel Nylund kertoo kuulleensa vuonna 1988 ihan sattumalta vanhasta meijeristä, joka voisi olla myynnissä Kiikalassa. Hän päätti tulla katsomaan paikkaa ja osui otolliseen hetkeen.

– Kun tulin paikalle, täällä kaksi vanhaa miestä tuskaili juuri huonon tilinpäätöksen kanssa, Nylund muistelee.

Pernjärven rannalla sijaitsi tuolloin pienimuotoinen tuotantolaitos ja lomakeskus. Ne omisti Suomen Pienviljelijäin lomasäätiö. Sillä meni kuitenkin huonosti. Nylund kertoo jälkeenpäin kuulleensa, että Kiikalassa oli siihen saakka käynyt runsaasti etenkin neuvostoliittolaisia lomailijoita.

1980-luvun lopulla itänaapurin alamäki oli alkanut ja ruplahanat olivat tyhjenemässä. Niinpä säätiö oli valmis myymään tilansa. Nylund arvioitutti kiinteistön ja sai hinta-arvioksi kolme ja puoli miljoonaa markkaa.

– Yhdistyksemme oli saanut lahjoituksena 100 000 markkaa uuden paikan hankkimiseen. Tiesin, että pankkilainaa varten tarvittaisiin kuitenkin kymmenen prosentin käsiraha. Niinpä tarjosin paikasta miljoona markkaa. Säätiön täkäläiset puuhamiehet hyväksyivät tarjouksen.

Nylundin mukaan kaupasta syntyi säätiön sisällä myöhemmin melkoinen soppa, kun kävi ilmi, että meijeri oli myyty alihintaan ilman säätiön hallituksen hyväksyntää. Kaupat oli kuitenkin tehty ja Nylund silloisen vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa oli muuttanut Kiikalaan.

– Jälkeenpäin kuulin paikallisilta, että pelastin kylän kommunisteilta, Nylund nauraa makeasti.

Ajatus kommunistit häätäneistä hipeistä on hilpeä, mutta ei ihan totta. Suomen Pienviljelijäin lomasäätiö nimittäin kuului osaksi Suomen Pienviljelijäin liittoa, joka oli perustettu nimenomaan vastavetona kommunisteille. 1940-luvulla alkuperäinen Pienviljelijäin liitto oli joutunut kommunistien käsiin, joten sosiaalidemokraatit perustivat oman, kilpailevan yhdistyksensä. Toki uudenkin liiton aatemaailma oli sosialistinen.

Suomen pienviljelijäin lomasäätiö on edelleen olemassa. Nykyään sen osoite sijaitsee Helsingin Hakaniemessä SDP:n puoluetoimistolla.