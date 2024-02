Kahvila Asema pakkautui täpötäyteen, kun Pekka Haavisto pysähtyi Salossa – Antonio Flores oli mukana ihastuttamassa salolaisia

Kahvila Asema oli perjantaina natista liitoksissaan, kun parisataa ihmistä ahtautui sisälle tervehtimään Pekka Haavistoa presidentinvaalien toisella kampanjakierroksella. Ulkopuolelle jäi arviolta vielä sata ihmistä odottelemaan.

Vaikka Haavisto kävi Salossa aikaisin iltapäivällä, sisälle oli pakkautunut eläkeläisten lisäksi runsaasti nuoria ja työikäisiä. Seinien vierellä ihmiset seisoivat tuoleilla, ja tungos paksuni paksunemistaan.

– Ai, Pekka Haavistolla on mukanaan se… vaimo, tuo tumma, kommentoi iäkkään rouvan ilahtunut ääni toimittajan korven juuressa.

– Antonio, toisen rouvan ääni korjasi.

Tungoksessa tosiaan säteili Haaviston puoliso, Antonio Flores.

– On ollut mahtavaa nähdä kampanjassa suomalaista kulttuuria ja jutella ihmisten kanssa, ecuadorilaissyntyinen Flores kehui ja puikkelehti auttamaan ihmisiä, jotka yrittivät ottaa kännykkäkameralla kuvia.

Pekka Haavistolle Salo on entuudestaan tuttu ystävien kautta, joihin lukeutuu esimerkiksi Pasi Rinne, jonka myös Haaviston kilpailija Alexander Stubb nimesi ystäväkseen Salo-vierailullaan. Halikkolainen Ville Hulkkonen on Haaviston kampanjapäällikkö. Salolaisten kipuilu susien kanssa on tullut Haavistolle tutuksi Peppi Laineen maatilan myötä.

Salon nuorten keskuudessa kiertää Stubbista TikTok-video, jossa tämän väitetään aikovan sotaa. Onko vastaavaa valemateriaalia lyönyt Haavistosta somessa läpi?

– Kaikenlaista överiä siellä aina liikkuu, kuten että minä muka lakkauttaisin Suomen armeijan. Näitä valekäsityksiä on vaikea hillitä, Haavisto vastaa.

– TikTokissa palkitsevaa kuitenkin on, että kun olen siellä vastannut asiallisesti väitteisiin, ihmiset ovat muuttaneet käsityksiään.

Vaalien jälkeen hän aikoo hetkeksi nostaa ihan vain jalat pöydälle. Kuntoa hän pitää yllä hiihtämällä ja pelaamalla squashia.

– Lisäksi minulla on vähän epävihreät harrastukset, puuveneet ja kuplavolkkarit.

Haavisto totesi salolaisille, että presidentintyössä on kyse ennen kaikkea rauhan takaamisesta Suomeen. Hän arvostaa hiljaista diplomatiaa, jota käydään koko ajan Ukrainan ja Gazan tilanteen ratkaisemiseksi. Hän muistutti, että kotimaassa kärjistyneet tunnelmat ovat turvallisuusriski.

– Meidän pitää kyetä kompromisseihin. Naapuri osaa käyttää hyväksi tilannetta, jossa olemme riitaisia.

Toisin kuin Stubbin Salo-vierailulla, mikrofoni kiersi yleisössä. Haavistoa ehdittiin tentata esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, nuorten mielenterveydestä ja vammaisten asioista.

Haavisto totesi, että vaikka ilmastonmuutoksen eteen on tehty paljon töitä, työ on kesken, ja hän toivoi pääsevänsä perustamaan valtion päämiesten rinkiä asian ratkomiseksi. Syrjäytymisuhan alla olevista nuorista hän toivoi, että nämä pääsisivät kohtaamaan edes yhden turvallisen aikuisen, joka ottaisi heidät vakavasti. Vammaisten asemaa kohentaisi se, että osatyökykyiset pääsisivät nykyistä helpommin töihin.

Kahvilan takanurkassa 46-vuotias Maj-Reeta Heino ja 17-vuotias Minttu Virtanen olivat tulleet mukaan kuuntelemaan. Heidän vieressään 35-vuotias Leslie Kontturi kuvasi tapahtumaa livestriimiin. Heino oli vuorotöissä ja pääsi siksi päiväaikaan paikalle. Virtanen ehti mukaan lukion koeviikon keskellä, ja Kontturi oli livestriimannut myös Stubbin vaalitilaisuuden Salossa.

Kontturilla ei vielä ole Suomen kansalaisuutta, ja Virtanen tulee täysi-ikäiseksi elokuussa.

– Kyllä ärsyttää, ettemme voi nyt äänestää! kumpikin kommentoi.

Darude eli Salossa asuva dj ja muusikko Ville Virtanen oli tullut tukemaan Haavistoa, vaikka oikeastaan he ovat kilpailijoita. Presidenttiehdokas vetää keikkaa DJ Pexi -taiteilijanimellä.

Pitkäaikainen salolainen demarivaikuttaja Jukka Roos ahtautui mukaan huikkaamaan kannatuksensa Haavistolle, mutta totesi, että yhdessä asiassa oli epäonnistuttu: paikan valinnassa. Etukäteen ei arvattu, että paikalle kerääntyisi näin mittavasti salolaisia.

Viisi kevyttä kysymystä presidenttiehdokkaalle Pekka Haavisto, mitkä ovat lempi- ja inhokkiruokasi? Olen italialaisen pastan ystävä. Inhokkiruokia ei ole, mutta jätin lihan jo lapsena ruokavaliosta. Mitä unta näit viime yönä? Tätä en enää muista, mutta ainakin yöunet olivat liian lyhyet. Olin käynyt puolenyön aikaan hiihtämässä, ja aamulla lähdettiin taas liikkeelle. Lempisomettajasi? Arvostan esimerkiksi Hilden & Kaira Podcastia. (Vieressä Antonio Flores huikkaa, että he seuraavat yhdessä suomalais-ecuadorilaista ihmisoikeusaktivisti Helena Gualingaa.) Lempikirjasi? Esimerkiksi Mika Waltarin Yksinäisen miehen juna. Se kulki minulla nuorena interraililla repussa mukana. Kummallisin kysymys, mitä sinulle on presidenttiehdokkaana esitetty? Eläinkysymyksiä on tullut aivan valtavasti, kuten minkä koiran valitsisin ja millaisia kissoja olen tavannut. Jollain lailla presidentti yhdistetään eläimiin. Antoniolla ja minulla on yhteinen ihastus siperianhuskyihin, ja naapurin kissakin käy usein ovella kerjäämässä kalaa.

