Kävin äänestämässä – Komisuolla iskelmät soivat ja demokratia voi hyvin

Komisuon koululla ei soinut Leonard Cohen eikä Kaija Koo, vaan ihan perinteinen lavatanssimusiikki.

Ensimmäistä kertaa pääsin täyttämään äänestyslappuni säestettynä. Verhon takaa näkymätön mies huusi tahtia. Ei sentään numeroita.

Kävin äänestämässä Kiikalassa ennakkoäänestyksen viimeisenä päivänä, illansuussa tiistaina. Poikkeuksellinen äänimaisema johtui siitä, että samaan iltaan ja samaan paikkaan osuivat paikallisen tanssikerhon harjoitukset.

Niinpä koulun liikuntasali oli jaettu kahtia. Toisella puolella vahvistettiin demokratiaa, toisella kansalaisyhteiskuntaa. Rytmistä päätellen toinen homma hoitui pareittain, mutta oma esitykseni oli soolo. Viiden minuutin otannalla kahden äänestyskopin pystyttäminen oli ollut vaalivirkailijoilta ylioptimistinen arvio.

Mieleni teki kurkistaa verhon taakse nähdäkseni, mentiinkö tanssitreeneissä sekahaulla ja menikö jako tasan. Presidentinvaalien surullisin gallup-uutinen on ollut äänestäjien suvaitsemattomuus.

Helsingin Sanomien kyselyn mukaan kolmanneksi tärkein peruste äänestää Alexander Stubbia (kok.) on ollut vastaehdokkaan sukupuolinen suuntautuminen. Pekka Haavisto (vihr.) on parisuhteessa miehen kanssa. Ahdasmielisyys voi toimia myös toisinpäin. Yksi prosentti vastaajista äänesti Haavistoa, koska Stubb on hetero.

Kirjoitin ensimmäisen kierroksen jälkeen, että presidentinvaalit ovat politiikan missikisat. Ehkä näin tosiaan on. Ulkopolitiikan hoidossa kenenkään täyspäisen ei pitäisi keksiä yhtään syytä, miksi presidentin seksuaalisella suuntauksella olisi mitään väliä.

Ehkä nämä miettivät jo Linnan juhlia. Sentään tuntikaupalla suoraa tv-lähetystä. Mitä sanoo etiketti kahdesta isännästä? Jos joku tekee äänestyspäätöksensä tällä perusteella, olkoon niin. Typerää se silti on. Vielä typerämpää kuin vähätellä presidentinvaaleja ja silti kirjoittaa niistä peräkanaa kaksi kolumnia.

Viime aikojen toinen arvouutinen on liittynyt laajaan kansainväliseen tutkimukseen. Sen mukaan nuorten miesten ja naisten arvot eriytyvät, ja se on globaali ilmiö. Miehistä tulee konservatiivisempia ja naisista liberaalempia. Voisi veikata, että Antonio Flores on ongelma todennäköisemmin miehille kuin naisille. Eikä tällainen kehitys tiedä muutenkaan hyvää. Ei ihme, että syntyvyys laskee.

Kaikille tekisi hyvää käydä tiistaisin Kiikalassa äänestämässä. Kyläkoulun yllä häilyy lakkauttamisuhka ja bussipysäkille kasaantuu lumivalli. Mutta niin vain iskelmä raikaa ja presidentti tulee valituksi. Siinä on jotain perisuomalaisen sopuisaa.

Konservatiivisissa arvoissa on voimaa, mutta niihinkin kannattaa suhtautua pikkuisen liberaalisti.

Tämän illan vaalit ovat änkyräkonservatiiville kova paikka. Ehdokkaat kun ovat kovin liberaaleja. Molemmilla sattuu myös olemaan ulkomaalaiset puolisot.

Kotimatkalla pohdin, lasketaanko presidentin puoliso erityisosaajaksi. Pitääkö puolen vuoden jälkeen mennä töihin tai pelätä karkotusta? Onneksi sekä Suzanne Innes-Stubbilla että Antonio Floresilla on Suomen kansalaisuus.

Illalla katsoin vielä television vaalitentin. Olisi pitänyt sittenkin valita se toinen kaveri. No, sellaista on valssi kesällä.

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien päätoimittaja.