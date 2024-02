Kansanedustaja Nikkanen: Lumet sulavat, ja aidot ratkaisut loistavat poissaolollaan rajaturvallisuusasiassa

Salolainen kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.) ihmettelee, missä hallituksen rajamenettelylainsäädäntö viipyy. Nikkasen mukaan se olisi toimi, jolla saadaan pysyviä ratkaisuja itärajalla esiintyviin ongelmiin.

– Puhetta ”push backista” kyllä piisaa, mutta aidot ratkaisut loistavat poissaolollaan, Nikkanen sanoo tiedotteessa.

Push back -menettely tarkoittaa, että väkisin rajan yli tullut henkilö palautettaisiin takaisin rajan toiselle puolelle ottamatta vastaan turvapaikkahakemusta. Hallitus päätti torstaina, että Suomen itäraja pysyy kiinni 14. huhtikuuta asti.

– Kevät on tulossa, lumet sulavat ja Venäjän puolella rajaa on Rajavartiolaitoksen arvion mukaan tuhansia ihmisiä leiriytymässä. He odottavat Suomen viranomaisten ratkaisua tai mahdollisesti mahdollisuutta ylittää maaraja Suomen puolelle. Mitkä ovat hallituksen ratkaisut asiassa? Itä-Suomen rajan tuntumassa asuvat ihmiset pelkäävät ymmärrettävästi tilannetta, Nikkanen pohtii.