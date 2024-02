Kiinteistöguru Jukka Alanko on odottanut ratkaisua autiotalosta 12 vuotta – nämä neljä syytä estävät Salon keskustan uudistumisen, hän sanoo

Salon keskustan tuntumassa, melkein pääkadun varrella lahoaa kellertävä rintamamiestalo. Sen omistaa kiinteistönvälittäjä ja rakennusyrittäjä Jukka Alanko.

2010-luvun alussa Alanko osti talon kuolleen sotaveteraanin perikunnalta. Se oli ollut viimeiset vuodet kylmillään ja pilaantunut korjauskelvottomaksi. Alanko jätti saman tien kiinteistöstä kaavamuutoshakemuksen Salon kaupungille. Hän haluaisi purkaa Koskenpäänkadulla sijaitsevan puutalon ja rakennuttaa tilalle kerrostalon. Sellainen on naapuritontillakin.

Mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut. Alanko sanoo odottaneensa nyt jo 12 vuotta, että kaupunki ottaisi hänen hakemuksensa edes käsittelyyn.

– Aina kun kaupungissa on tällaisia tyhjiä taloja, kaupungin kaavoitus on epäonnistunut, hän hymähtää.

Jukka Alanko on Salossa keskeinen kiinteistövaikuttaja. Hän omistaa kiinteistönvälitysyrityksen ja on osakkaana muun muassa Rakennus-Järven rakennusyhtiössä. Se on ollut viime aikoina julkisuudessa takkuisasti etenevän Helenankadun rakennushankkeen myötä.

Alanko toimii myös Salon Yrittäjien puheenjohtajana, eikä aina puhu kaupungin toimista erityisen suotuisaan sävyyn. Nyt hän kuitenkin sanoo olevansa varovaisen myönteinen.

– Pitkästä aikaa tuntuu, että tunnelin päässä näkyy valoa.

Alanko kehuu, että Salon maankäyttöpalveluiden uusi johtaja Raimo Inkinen on laittanut rattaat pyörimään. Inkinen kertoi viime viikolla Salkkarin haastattelussa, että kaupunki aikoo tehdä kaavamuutoksen Eino Heinon kortteliin. Se mahdollistaisi myös mainitun Helenankadun rakentamisen aloituksen.

Alanko kuitenkin sanoo, että Salon kaavoitusta vaivaa edelleen kaksi ongelmaa. Sitten hän luettelee niitä neljä. Ne löytyvät tietolaatikosta tämän jutun yhteydestä.

Alangolla on luonnollisesti taloudellinen intressi saada Koskenpäänkadun suunnitelma etenemään. Hän kiertelee kysymystä urakan arvosta, mutta antaa lopulta summittaisen arvion. Kerrostalon rakentaminen maksaisi muutaman miljoonan ja voisi tuottaa rakennusyhtiölle ehkä 150 000–250 000 euron voiton.

Raimo Inkinen vahvistaa, että Alangon hakema muutos Koskenpäänkadulle ei ole reilussa vuosikymmenessä ehtinyt edetä.

– Sitä ei ole päästy aloittamaan. Viime vuonna se kuitenkin kirjattiin kaavoituskatsaukseen.

Inkinen aloitti nykyisessä pestissään vasta vuonna 2022. Hän ei voi siis selitellä edeltäjiensä syntejä. Inkisen mukaan Koskenpäänkadun aluetta varten on ollut erilaisia suunnitelmia, tai oikeammin ajatuksia, joiden vuoksi hankkeet eivät ole edenneet.

– Jossain vaiheessa pohdittiin, pitäisikö Helsingintien ja Salonkadun risteykseen rakentaa kiertoliittymä.

Tosin Inkinen myöntää, että liikenneympyrä ei varsinaisesti olisi estänyt Alangon tontin kaavoitusta. Risteyksen ympärillä on kaupungin omistamia tontteja, ja Inkisen mukaan aluetta on haluttu kehittää kokonaisuutena.

Tosin kehittämistä ei ole tapahtunut.

– Pyrkimys on tämän vuoden puolella päästä aloittamaan, hän vakuuttaa.

Inkisen mukaan saamattomuuden juurisyy on resurssipula, jonka juuret johtavat Salon ankariin säästötoimiin 2010-luvun alussa. Maankäyttöpalveluilla on tälläkin hetkellä neljä täyttämätöntä virkaa.

Inkinen muistuttaa, että kaavoituksesta päättää kaupunki. Maanomistajalla ei siis ole oikeutta saada tontilleen mieleistään kaavaa. Mutta senkin Inkinen myöntää, että hakijalla on oikeus saada joka tapauksessa päätös asialleen – vaikka sitten kieltävä.

Jukka Alanko laskee, että kuluneen kymmenen vuoden aikana hän on ollut rakennuttamassa Saloon viisi uudisrakennusta. Samana aikana hänen yrityksensä ovat rakentaneet Turkuun, Kaarinaan ja Lohjalle yhteensä kymmenen rakennusta. Alangon mukaan suhdeluku olisi voinut olla toisinpäin, ellei Salon kaavoitus olisi niin juntturassa.

– Keskustan kysyntä kestäisi hyvin talo per vuosi -tahdilla rakentamisen.

Alanko toivoo, että Salossa ollaan valmiita, kun rakennusala lähtee uudelleen nousuun nykyisen taantuman jälkeen. Hän olisi itse valmis aloittamaan vaikka heti.

– Jos meillä nyt olisi keskustassa rakennuskelpoinen tontti, varmaan lähtisimme sitä jumppaamaan.

Alanko: Nämä ongelmat estävät Salon kehityksen

1. Kaavoitus on aivan liian hidasta. Koskenpäänkadun talon lisäksi Alanko odottelee parhaillaan kaavamuutosta esimerkiksi kahdelle Paasionkadun tontille. Sinnekin hän haluaisi omakotitalojen tilalle kerrostalon.

2. Salo ei kohtele kaavahankkeita tasaveroisesti. Alangon mukaan toiset hankkeet etenevät ripeämmin kuin toiset. Maankäyttöpalveluiden johtaja Raimo Inkinen myöntää, että toiset hankkeet edistyvät nopeammin. Syrjintää hän ei sano tunnistavansa.

3. Voimassaoleva kaavoitus on pääosin vanhentunutta ja uudemmat kaavat sisältävät liian pikkutarkkoja määräyksiä. Alangon mukaan pääosa keskustan kaavasta on peräisin yli 60 vuoden takaa. Kaavoituksenkin pitäisi seurata aikaansa.

4. Salosta puuttuu yhteinen tahto. Alangon mukaan Salo on sijaintia myöden suurten mahdollisuuksien kaupunki. Jostain syystä sitä ei vain osata tai haluta kehittää yhteistyössä, Alanko suomii.