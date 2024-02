Kirkon vaaleilla on väliä

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on edessään kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit tiistaina. Tällöin valitaan ne ihmiset, jotka tulevat tekemään keskeisiä päätöksiä kirkon tulevaisuudesta. Tämä porukka koostuu niin pappis- kuin maallikkoedustajista.

Kirkon keskeisin haaste on tavoittaa sanomallaan ihmisiä, etenkin nuoria, pitäen samalla kiinni arvoistaan. Kirkon tulee uudistua ajassa, mutta pitää kirkkaana evankeliumia, eikä kulkea maailman virran mukana.

Jäsenmäärä on laskenut, eikä kirkon maallistuminen ole tuonut ratkaisua tähän, päinvastoin. Jäsenkato viestii siitä, etteivät ihmiset näe kirkon merkitystä elämässään, vaikka meillä on maailman paras sanoma, ja että kirkon toiminta on välillä näkymätöntä ja tuntematonta monille.

Seurakunnat on pidettävä aktiivisina ympäri maakuntia ja resurssit turvattava seurakuntien keskeisiin toimintoihin, jotta jokaisella asuinpaikkaan katsomatta olisi mahdollisuus löytää seurakuntayhteys, kasvaa hengellisesti ja saada tukea eri elämäntilanteisiin.

Luottamushenkilöiden tulee olla sillanrakentajia sekä keskenään että yhteiskristillisellä tasolla.

Kirkon monipuolisen toiminnan tulee tavoittaa ihmisiä paremmin eri elämäntilanteissa. Pitää mennä sinne missä on avuntarvitsijoita, panostaa tavoittaviin työmuotoihin ja huolehtia yhteiskunnan väliinputoajista. Evankeliumi- ja diakoniatyö ovat tässä keskeisessä roolissa.

Kirkon tulee jatkossakin olla vankkumaton perusta ihmisille koko yhteiskunnassa. Sen tehtävä on luoda pysyvyyttä ja toivoa perussanoman kautta.

Ihmiset kaipaavat elämäänsä perustusta, johon luottaa, kun muu maailma tuntuu menevän huonoon suuntaan ja ympärillä on monenlaista pelontunnetta. Kirkon on rohkeasti pidettävä esillä kristillisiä arvoja osallistuen myös yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun, sillä niiden perustalle länsimainen yhteiskunta on myös aikoinaan rakentunut.

Aleksi Stenberg

kirkkovaltuutettu

Turku