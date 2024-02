Salon alakoulujen kokkikerhot ovat niin suosittuja, että niihin jonotetaan – katso helpot välipalareseptit

Kello näyttää yhtä iltapäivällä, ja Pajulan koulun ruokalassa alkaa kokkikerho. Koolla on yhdeksän innokasta 1.–3.-luokkalaista kokkaajaa, jotka pääsevät tällä kertaa leipomaan ohrarieskoja ja tekemään porkkanatikkuja.

Kokkikerhot ovat Salon alakouluissa todella suosittuja, kertoo matkailu- ja ruoka-asiantuntija Janita Kylänpää Länsi-Suomen Maa- ja Kotitalousnaisista.

– Paikat menevät saman tien, kun ne avautuvat. Tässä ryhmässä yksi lapsi on perunut osallistumisensa, mutta vapautuvalle paikalle on monta lasta jonossa. Esimerkiksi Tupurin koulussa aloitimme 1.–2.-luokkalaisten kokkikerhon tammikuussa, ja sinne on jonossa 25 lasta, Kylänpää kuvailee.

Länsi-Suomen Maa- ja Kotitalousnaisten järjestämiä Mini-Ruokatreffit-kokkikerhoja pidetään tällä hetkellä Salossa yhteensä seitsemässä alakoulussa. Pajulan koulun lisäksi niitä on Inkereen, Kuusjoen, Mustamäen, Ollikkalan, Tupurin ja Uskelan kouluissa.

Kerhot ovat osa Salon peruskouluissa tarjottavaa Mun juttu -harrastus- ja kerhotoimintaa. Näitä harrastusryhmiä toteutetaan lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Kokkaaminen on toivelistalla monessa koulussa.

– On hirveän hieno asia, että ruuanlaitto kiinnostaa. Kaikki kiinnostus käsillä tekemiseen on hienoa. Ja on ihanaa, että lapset haluavat oppia tekemään ruokaa, sillä itse tehty ruoka ei välttämättä ole joka kodissa itsestäänselvyys, Kylänpää muistuttaa.

Mini-Ruokatreffit-kokkikerhossa keskitytään terveellisten välipalojen valmistamiseen herkkuja unohtamatta. Puolitoistatuntisen kerhon aikana valmistetaan joka kerta jokin välipala, ja lopuksi nautitaan se yhdessä. Kerhossa tehdään esimerkiksi pitsaa, juurestikkuja, pirtelöitä, munakasta, rahkaa, hedelmäsalaattia, puuroja sekä suolaisia ja makeita muffinsseja.

– Hyvin simppeleitä perusruokia. Pääasiassa teemme terveellisiä välipaloja, mutta välillä voimme myös esimerkiksi leipoa muffinsseja. Kuuluuhan se elämään, että välillä on myös herkkuja, Kylänpää hymyilee.

Kerhossa harjoitellaan ruuanlaittoa sekä tutustutaan ruuanlaittovälineisiin. Kerholaiset oppivat esimerkiksi pilkkomaan ja kuorimaan kasviksia sekä rikkomaan kananmunia. Lopuksi opetellaan siivoamaan jäljet.

– Haluamme opettaa lapsille koko ruuanlaiton prosessin. Haluan opettaa lapset myös tiskaamaan, sillä kaikissa kodeissa ei enää tiskata käsin. Moni lapsi ei ole koskaan tiskannut, Kylänpää mainitsee.

Kerhossa pyritään myös tutustumaan erilaisiin elintarvikkeisiin ja siihen, mistä ruoka tulee. Tammikuussa on esimerkiksi tutustuttu kotimaisiin juureksiin, ja seuraavaksi ovat vuorossa erilaiset sitrushedelmät.

– Pitsan kanssa oli viime viikolla lanttutikkuja. Oli ihan mahtavaa katsoa, miten hyvin kotimainen lanttu maistui lapsille, vaikka lanttua ei käytetä nykyään monessakaan kodissa, Kylänpää iloitsee.

– Kerholaiset ovat muutenkin hyvin ennakkoluulottomia. Nykyään ei enää kuulu ruokakasvatukseen, että kaikkea pitää syödä ja lautanen täytyy syödä tyhjäksi. Mutta se on minusta jo hienoa, jos maistaa. Ja kokkikerhoissa lähes kaikki ovat maistaneet kaikkea.

Janita Kylänpää kannustaa, että lapset tekisivät välipalaa itse.

– Isommat lapset voivat tehdä välipalat itsenäisesti. Pienempien lasten kanssa vanhempi voi tehdä välipalat yhdessä, vaikka valmiiksi etukäteen. Kannustan ottamaan lapsen mukaan ruuanlaittoon, vaikka siitä tulisikin sotkua.

Pienen koululaisen kodissa olisi Kylänpään mielestä hyvä olla esimerkiksi valmiiksi tehtyjä porkkanatikkuja ja mandariineja, joita lapsen on helppo itse ottaa.

– Sesongin tuotteita kannattaa hyödyntää. Nyt kannattaa syödä esimerkiksi appelsiineja. Myös kotimaiset porkkanat ovat vielä tähän aikaan vuodesta hyviä.

Helppoja valmiita välipaloja ovat esimerkiksi viilit, rahkat, vanukkaat ja jugurtit. Nekin ovat hyviä vaihtoehtoja.

– Kunhan ei joka päivä syö makeita vanukkaita. Kaupan välipaloissa on usein paljon sokeria, ja siksi olisi hyvä, jos lapsi söisi välillä esimerkiksi maustamatonta jugurttia ja laittaisi itse sekaan mandariinin lohkoja tai pakastimesta marjoja, Kylänpää neuvoo.

Kylänpää toteaa, että pienen koululaisen välipalan pitää olla sellainen, joka vaatii korkeintaan mikron käyttöä. Isommat koululaiset voivat jo kokkailla hellalla.

– Ja jos lapsi haluaa opetella leipomaan, airfryer on hyvä laite, koska se sammuu itsestään. Airfryeria voi käyttää myös leipomiseen, hän vinkkaa.

Mitä sinä syöt välipalaksi koulun jälkeen?

Kysyimme Pajulan koulun kokkikerholaisilta, mitä olet oppinut kerhossa, ja mikä siellä on ollut parasta? Entä mitä syöt yleensä välipalaksi koulun jälkeen, ja mikä on lempivälipalasi?

Hilda Uoti, 3A

– Olen oppinut pilkkomaan ja leikkaamaan sekä tekemään mustikkamuffinsseja.

– Parasta on, kun saa tehdä yhdessä kavereiden kanssa.

– Yleensä syön välipalaksi leipää, hedelmää ja jotain juotavaa.

– Lempparia minulla ei ole.

Jonatan Sonkki, 1B

– Olen oppinut kokkaamaan pitsaa.

– En osaa sanoa, parasta on ollut kaikki.

– Yleensä syön koulun jälkeen leipää. Joskus jotain makaronia tai sen tapaista ruokaa.

– Lempparini on Pirkan perushamppari ja ketsuppia väliin.

Matilda Tulonen, 3A

– Olen oppinut kokkaamaan ja leipomaan.

– Parasta on oppia ja olla yhdessä kavereiden kanssa.

– Yleensä syön koulun jälkeen välipalaksi leipää.

– Lempparini on täällä kokkikerhossa tehdyt ihanat piparit ja mustikkamuffinssit.

Jooa Mäkinen, 1B

– Olen oppinut tekemään puuroa.

– Parasta on ollut tehdä pitsaa.

– Syön koulun jälkeen yllätysvälipalan. Eli isä laittaa välipalan ja ensin pitää syödä jotain kunnollista, esimerkiksi välipalakeksi, leipää, juotavaa jugurttia tai smoothieta. Sitten saa jotain pientä jälkkäriksi, ja se on yllätys, mitä se on.

– Yllätysvälipala on lempparini.

Kokeile kokkikerhon reseptejä!

Marjamuffinit

3 ½ dl jauhoja

2 dl sokeria

2 tl leivinjauhetta

2 tl vaniljasokeria

1 dl öljyä

1 dl maitoa

2 kananmunaa

2 dl jäisiä marjoja

1. Sekoita kaikki kuivat aineet yhteen, eli jauhot, sokeri, leivinjauhe ja vaniljasokeri.

2. Mittaa ja lisää sekaan öljy, maito, kananmunat ja marjat. Sekoita nopeasti sekaisin.

3. Jaa taikina 10–15 muffinivuokaan.

4. Paista uunissa 200 asteessa noin 15 minuuttia.

***

Munakas

4 kananmunaa

4 rkl vettä tai maitoa

0,5 tl suolaa

ripaus valkopippuria

(ripaus paprikajauhetta)

Paistamiseen: 1 rkl öljyä

Täytteeksi esimerkiksi: 1–2 dl juustoraastetta, suikaloitua kinkkua tai sieniä, purkki valutettua tonnikalaa, kypsiä perunoita viipaleina, 1–2 dl kuutioitua paistettua makkaraa tai paloiteltuja kasviksia.

1. Riko munat kulhoon ja sekoita haarukalla tai niiden rakenne rikki. Lisää neste ja mausteet.

2. Kuumenna öljy paistinpannulla ja kaada munakasseos siihen. Alenna lämpöä.

3. Vedä hyytyvää munakasmassaa hitaasti lastalla rauhallisin vedoin pohjaa pitkin reunoilta keskelle päin.

4. Kun munakas on hyytynyt ja muodostaa kuin paksun letun, lisää munakkaalle halutessasi jotain täytettä ja taita munakas kaksin kerroin.

***

Vähän helpommat wrapit

3 tortillalettua

100 g maustamatonta tuorejuustoa

puolikas pussi jääsalaattia

12 kpl kalkkunaleikkeitä

1. Levitä tortillaletut pöydälle. Voitele letut tuorejuustolla.

2. Pese jääsalaatti ja revi se tuorejuuston päälle.

3. Asettele 4 kpl leikkeleitä yhteen tortillalettuun.

4. Rullaa letut kiinni. Leikkaa yksi rulla kahteen osaan.

***

Tuoremarjapuuro (n. 6 annosta)

4 dl pakastemarjoja, mustikoita tai/ja mansikoita

½ l maustamatonta jogurttia

4 dl kaurahiutaleita

1. Mittaa yhteen kulhoon marjat, joqurtti ja kaurahiutaleet

2. Soseuta kaikki aineet tasaiseksi massaksi sauvasekottimen avulla.

3. Laita puuro jääkaappiin noin tunniksi.

4. Annostele puuro tarjoilukulhoihin ja koristele mielesi mukaan.