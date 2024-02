Kädet on nostettu pystyyn: lakia rikotaan, kun salolaisnuorille ei saada koulutuspaikkoja – tilanteeseen on yksi syy

Joukko salolaisia nuoria jää joka vuosi ilman jatkokoulutuspaikkaa, vaikka oppivelvollisuuslaki takaa jokaiselle opiskelupaikan.

Salossa ei ole ammatillista vaativan tuen erityisoppilaitosta, joka voisi ottaa vastaan opiskelijat, jotka eivät pärjää normaalissa ammattiopetuksessa. Lähin ammatillinen erityisoppilaitos on Spesia Turussa, mutta siellä ei ole tilaa kaikille salolaisille opiskelijoille.

– Vuosittain on opiskelijoita, jotka jäävät tyhjän päälle. Tätä on jatkunut jo muutaman vuoden, tilanteeseen turhautunut Salon vs. sivistyspalveluiden johtaja Inkeri Lahti sanoo.

Ammatillista vaativaa erityisopetusta kaipaavat esimerkiksi nuoret, jotka ovat käyneet Salossa Hakastaron koulua tai ovat olleet Armfeltin koulun yksilöllistetyn opetuksen ryhmissä.

Osa hakeutuu Salon seudun ammattiopistoon, joka pystyy järjestämään opiskelijoilleen monenlaista tukea.

– Meillä on noin 300 opiskelijaa, joilla on erityisen tuen tarvetta. Myös Salon seudun ammattiopistossa toteutetaan erityistä tukea esimerkiksi pienryhmissä. Tuen tarvetta on hyvin monenlaista: on keskittymishäiriöitä, lukihäiriöitä, elämänhallinnan ongelmia. Myös meillä ammattiopistossa on yksittäisiä opiskelijoita, jotka olisivat tarvinneet opiskelupaikan Spesiassa, ammattiopiston apulaisrehtori Riikka Riihimäki kertoo.

Riihimäen mukaan ammattiopiston opettajista moni on innostunut opiskelemaan erityisopettajiksi. Se antaa lisää eväitä oppilaiden tukemiseen.

– Jos huomataan, että opinnot eivät etene tukitoimista huolimatta, mietitään, olisiko oikea paikka erityisammattioppilaitos.

Salossa erityisammattioppilaitosta ei ole, joten Inkeri Lahti ohjaa heidät saamansa ohjeistuksen mukaisesti Turun Spesiaan. Osa vanhemmista alkaa suhtautua koulutukseen kriittisesti jo tässä kohtaa.

– Jos nuori tarvitsee erityistä tukea opiskelussa, onko vanhemmilla halua päästää häntä asuntolaan tai kulkemaan päivittäin Turkuun, Salon seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila kysyy.

Spesian vastaus on usein, että Turun ryhmät ovat täysiä.

– Silloin lapsi voi päätyä päivätoimintaan, mutta he eivät saa opetusta, johon olisivat oikeutettuja. Oppivelvollisuuslain kaunis tavoite, että jokaiselle osoitetaan opiskelupaikka, ei toteudu, Inkeri Lahti harmittelee.

Häntä surettaa tuottaa pettymys nuorelle ja hänen vanhemmilleen. Lahti on miettinyt monesti, mitä asialle voisi tehdä.

– Ammattiopiston kanssa on käyty hyvää keskustelua asiasta. Parasta olisi perustaa Saloon oma ryhmä ammattiopiston yhteyteen. Meillä olisi vahva tahtotila edistää asiaa.

Erityisammattikoulun perustaminen vaatii järjestämisluvan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Koulutuskuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila on hakenut lupaa ministeriöltä, mutta sitä ei ole herunut.

Juhantila on esittänyt myös Spesialle, että se perustaisi oman alatoimipisteen Saloon. Koulutuskuntayhtymä tarjoaisi tilat ja Spesia järjestäisi toiminnan.

– Spesia on ilmoittanut, ettei sillä ole intressiä laajentaa muille paikkakunnille. Rahoitus on heilläkin rajallinen, Juhantila kertoo.

Ammattiopisto Spesian rehtori Tiina Meriläinen sanoo suoraan, että Salon ongelma on hänelle tuttu. Hän joutuu nostamaan sen edessä kätensä pystyyn.

– Me saamme rahoituksen valtiolta, ja sillä rahalla me avaamme opiskelupaikkoja. Meillä on vastuu järjestää koulutusta 12 paikkakunnalla kuuden maakunnan alueella, eikä meillä ole resursseja avata uusia paikkoja Saloon, Kouvolaan tai Keski-Suomeen.

Meriläisen mukaan Spesia on tehnyt sen, minkä pystyy. Se on ottanut opiskelijoita ylipaikoille ja yrittänyt raivata Turun ryhmiin tilaa.

– Ymmärrän hyvin salolaisten toiveita ja perusteluja. Tiedän, että Salossa on opiskelijoita, jotka tarvitsisivat koulutusta. Me olemme tosi huonossa tilanteessa. Tiedämme tarpeen, mutta emme pysty vastaamaan siihen koko alueellamme.

Tiina Meriläinen sanoo vuonna 2020 voimaan tulleen oppivelvollisuuslain yllättäneen paitsi koulutuksen järjestäjät, myös ministeriön.

– Laki tuotti opiskelijoiden ryntäyksen, jota ei ole osattu ennakoida.

Ministeriö heittää pallon takaisin Spesialle

Opetus- ja kulttuuriministeriö heittää pallon salolaisten koulutuksesta takaisin Spesialle.

Opetusneuvos Anne Ekroth lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osastolta sanoo lain olevan yksiselitteinen. Lähtökohta on, että jokaiselle oppivelvolliselle tulee löytyä opiskelupaikka, joko vapaan haun tai opiskelupaikan osoittamisen kautta.

– Viime kädessä kunta voi myös osoittaa opiskelijan sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, jolla ei ole vapaita opiskelupaikkoja tarjolla. Tällöinkin koulutuksen järjestäjällä on lain mukaan velvollisuus ottaa koulutukseen osoitettu oppivelvollinen vastaan, Ekroth vastaa Salon Seudun Sanomien kyselyyn sähköpostitse.

Ministeriö on Ekrothin mukaan tietoinen koulutuspaikkojen puutteesta erityisesti niiden oppivelvollisten osalta, joilla on tarve erityisoppilaitosten tarjoamaan laajempaan tukeen.

– Ministeriö on seurannut tilannetta tiiviisti oppivelvollisuuslain voimaantulosta asti ja myöntänyt erityisoppilaitoksille lisärahoitusta niiden tehtävän toteuttamiseen, hän toteaa.

Ekrothin mukaan rahoituksen lisääminen koulutukseen ei ole tarkoituksenmukaista. Suomessa on yhteensä viisi ammatillista erityisoppilaitosta. Lisäksi on kuusi ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joilla on vaativan erityisen tuen rajattu tehtävä.

– Nykyinen vaativan erityisen tuen koulutusverkosto on kattava. Vaativan erityisen tuen tehtävä edellyttää laaja-alaista erityisopetuksen ja vammaisten koulutuksen järjestämisen kokemusta sekä vahvaa sidosryhmäyhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ja kuntoutustoimijoiden kanssa, minkä vuoksi vaativan erityisen tuen tehtävää ja toiminnan edellyttämää rahoitusta ei ole tarkoituksenmukaista lisätä, hän vastaa.