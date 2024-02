Lämmin ateria on jatkossa kylmä: kotipalvelun asiakkaiden on lämmitettävä itse ruokansa, ja tähän on kaksi syytä

Kotipalvelun asiakkaille ei jatkossa enää kanneta lämpimiä aterioita kotiin Salossa ja Somerolla. Maaliskuussa Varha ryhtyy toimittamaan kotipalveluateriat jääkaappikylminä.

Varhan ravitsemispäällikkö Kati Kankare kertoo, että sama järjestely on jo vuosia ollut kahdeksassa Varhaan kuuluvassa kunnossa. Loput seuraavat perässä tänä vuonna tai viimeistään ensi vuoden alussa. Vastaavaan järjestelyyn on päädytty myös muilla hyvinvointialueilla.

Ruuan lämmittää asiakas itse tai kotihoidon työntekijät. Kerralla toimitetaan 2–3 päivän ateriat.

Kankareen mukaan lämpiminä kotiin kannetuista aterioista luovutaan ennen kaikkea elintarviketurvallisuussyistä.

– Kuumana toimitettava ruoka on aina turvallisuusriski, hän huomauttaa.

Lämpimän aterian järjestäminen yli 60-asteisena asiakkaan ruokapöytään ja ilman, että kuljetusaika venyy yli neljän tunnin mittaiseksi – kuten laki vaatii – on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi, varsinkin nyt, kun kuljetusmatkat ovat pidentyneet. Vaikka ruuan saisikin asiakkaan pöytään riittävän kuumana, hän ei aina halua ruokailla juuri silloin. Jos ateria jää pöydälle odottamaan, bakteerit ryhtyvät lisääntymään lautasella.

– Jatkossa ruoka jäähdytetään nopeasti ja tuodaan suoraan asiakkaan jääkaappiin, kylmäketjun katkeamatta. Asiakas voi ruokailla silloin, kun haluaa.

Kuljetusautojen suhaamiset asiakkaan luona puolittuvat, joten samalla saadaan kustannussäästöjä.

– Kuljetuskustannukset ovat tähän mennessä olleet tuntuva osa aterian hintaa, Kankare paljastaa.

Kotihoidon piirissä on yhä huonommassa kunnossa olevia asukkaita, ja moni on muistisairas. Eikö se, että he ryhtyvät kuumentamaan ruokiaan itse, ole turvallisuusriski?

– Huolehtivathan monet asiakkaat itse päivän muista aterioista ja esimerkiksi tekevät mikrossa aamupuuronsa. En näe riskiä myöskään siinä, että asiakas söisi kerralla usean päivän ateriat. Enemmän ongelmia olen kuullut siitä, että muistisairaat asiakkaat unohtavat syödä, vastaa Salon ja Someron kotihoidon päällikkö Minna Ruohonen Varhasta.

– Kotihoidon työntekijät auttavat syömisen kanssa paikan päällä. Lisäksi olemme pilotoimassa etähoivaa eli laitetta, jonka avulla saamme yhteyden asiakkaaseen ja voimme muistutella jääkaapissa odottavasta ruuasta.

Aterioiden lämmittäminen tulee joka tapauksessa lisäämään kotipalvelutyöntekijöiden työtaakkaa.

– Tämä on tiedossa. Kun uudet järjestelyt alkavat, seuraamme, kuinka paljon työmäärä todellisuudessa lisääntyy.

Kotikäyntejä saatetaan tarvita enemmän kuin nykyään, kiireisten aamu- ja ilta-aikojen lisäksi lounasaikaan, jossa on tähän asti ollut väljä aikataulu. Toisaalta samalla käynnillä saa hoidettua ruuan lämmittämisen lisäksi asiakkaan muita asioita.

Toistaiseksi ei ole tehty linjausta siitä, miten toimitaan, jos asiakkaalla ei ole mikroaaltouunia eikä hän aio sitä itse ostaa. Useimmissa talouksissa on nykyään mikro, arvelee Ruohonen.

– Jos mikroa ei ole, sellaisen hankinta olisi suositeltavaa. Eiväthän ne ihan mahdottomia maksa.

Kankare kertoo, että kuljetusyrittäjien kanssa on käyty neuvotteluja. Toistaiseksi jatketaan samojen yrittäjien kanssa eikä heidän tarvitse hankkia uutta kalustoa kylmäkuljetukseen. Varha pakkaa ruuat niin, että ne pysyvät kylminä.

– Joka tapauksessa kuumana säilyttäminen on vaikeampaa kuin kylmänä.

Ateriaan kuuluu yhä tuttuun tapaan pääateria, salaatti ja jälkiruoka. Salaatin on kestettävä pidempää säilytystä kuin ennen, joten todennäköisesti salaatit ovat jatkossa enemmän esimerkiksi etikkapohjaisia, Kankare miettii.

Tuotantotilajärjestelyt ovat vauhdittaneet Salon ja Someron siirtymistä kylmiin aterioihin. Salon kaupunki on tänä keväänä ottamassa Kimaran keskuskeittiön omakseen kouluruokien valmistamista varten. Tiloissa vuokralla ollut ja siellä Varhalle kotipalveluaterioita valmistanut Kaarea lähtee.

Jatkossa Kaarea kokkaa kotipalvelun ruuat Someron terveyskeskuksen valmistuskeittiössä. Kylmien aterioiden avulla töitä saadaan järjestettyä niin, että aiempaa pienemmissä tiloissa saadaan tehtyä kaikille asiakkaille ruuat.

Kotipalveluaterioita valmistetaan Salossa ja Somerolla tällä hetkellä vajaa 300 annosta per päivä. Lämpimän aterian vaihtumisesta kylmäksi tiedotettiin asiakkaita tammikuun puolessavälissä, mutta toistaiseksi he eivät ole ryhtyneet isossa määrin lakkauttamaan sopimuksiaan.

Muista hyvinvointialueista tiedetään, että todennäköisesti osa asiakkaista siirtyy tilaamaan lämpimän ateriansa kuljetuksineen yksityisiltä tai ostaa mieluummin kaupan valmisaterioita. Kotipalveluaterian hinta on muutoksen jälkeenkin yhä 8,80 euroa annokselta, joten kaupan halvemmat valmisateriat voivat alkaa houkutella.

– Toisaalta kotipalvelun ateriat on suunnitellut ammattilainen niin, että iäkkään ravitsemusarvot ovat kunnossa, Ruohonen muistuttaa.

Kotipalveluaterioita ryhdytään toimittaman Salossa ja Somerolla kylminä 6.3. Ateriat toimitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.