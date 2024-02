Maitohyllyjä hilattiin taaksepäin ja kylmäkaappi on Suomen pisin – Salon Cittarin kauppias on äärettömän tyytyväinen remonttiin

– Sillä, missä tavarat kaupassa ovat, on valtava merkitys ihmisten ostokäyttäytymiselle. Kerran kokeilin siirtää tavallisen lauantaimakkaran vasemmalta oikealle puolelle, ja sen myynti kasvoi saman tien 50 prosenttia, paljastaa Salon K-Citymarketin kauppias Eemeli Aaltonen.

– Tai kun saman tekee kymmenen vuotta myynnissä olleille tuotteille, asiakkaat alkavat kommentoida, että onpa teille tullut paljon uutuuksia.

30-vuotias Aaltonen on ollut Salon Cittarin kauppiaana nyt runsaat kaksi vuotta, ja sinä aikana kaupan liikevaihto on kasvanut 24,5 miljoonasta eurosta 29 miljoonaan. Kasvu on ollut huima – varsinkin suhteessa siihen, että neljäsosan tästä ajasta ostoksia on tehty vasaran nakutuksen ja muun remontin keskellä.

Jotain on osattu tehdä oikein, mutta Aaltonen ei tarkemmin paljasta, mitä niksejä hänellä on esimerkiksi hyllysijoittelussa. Kaupan perus-layout on sama kuin ennenkin: myymälässä kuljetaan monien muiden kauppojen tapaan vastapäivään, mikä noudattelee oikeakätisten asiakkaiden luontevaa kiertosuuntaa.

Citymarketiksi kauppa on pieni, ja se muistuttaa K-supermarketteja. Asiakkaat pääsevät heti ensimmäiseksi hedelmä- ja vihannesosastolle.

– Tämä on pieni suuri hypermarket. Saamme kehuja siitä, että meillä on hyvin laaja valikoima mutta kaupasta pääsee nopeasti läpi, kuvailee Aaltonen.

Hän vastaa ruokapuolesta. Käyttötavaroista eli esimerkiksi vaatteista ja kengistä vastaa Kesko, käytännössä tavaratalopäällikkö Eveliina Karhu.

Torstaina Salon Citymarketissa vietetään remontin jälkeisiä avajaisia, vaikka kauppa onkin ollut auki läpi korjaustöiden.

Keskiviikkona tehtiin vielä pieniä viimeistelytöitä. Esimerkiksi Marko Myllymäki ja Vesa Vuolteenaho Brandid-yrityksestä olivat asentamassa friisejä eli opasteita.

Kesken Aaltosen haastattelun myymälässä alkoi kaikua kuulutus, jossa kaikkia kehotettiin lähtemään välittömästi ulos ja seuraamaan vihreitä opastevaloja. Asiakkaat pysähtyivät hämmentyneinä ja vilkuilivat toisiaan. Osa jätti kärrynsä silleen ja poistui. Muutama tuli kysymään Aaltoselta, että onhan tämä harjoitus.

– On, Aaltonen vastasi päättäväisenä ja lähti harppomaan infotiskille.

Jonkin ajan kuluttua uusi kuulutus vahvisti näin olevan. Sähkömies oli vahingossa hipaissut hätäkuulutusnappia.

– Näin isossa remontissa aina tulee kommelluksia, Aaltonen harmittelee.

Aaltonen kuvailee olevansa äärettömän tyytyväinen remonttiin. Käytännössä vain ulkoseinät on jätetty vuonna 1985 pystytetyssä rakennuksessa paikoilleen, ja kaikki muu on mennyt uusiksi.

– Viemärit, vesiputket, sähköt, ilmanvaihto, sosiaalitilat. Kylmäkoneikot käyvät nykyään hiilidioksidilla, hinnannäyttö muuttui elektroniseksi, tänne on saatu apteekki, Aaltonen luettelee.

– Ja ilmeisesti meillä on nyt Suomen pisin yksittäinen kylmäkaappi, 37,5 metriä.

Hän odottelee kiinnostuneena lukuja, miten paljon kaupan hiilijalanjälki on pienentynyt mittavien energiauudistusten vuoksi.

Vaikka ulkoseiniä ei liikutettu, myymälätilaa ja samalla valikoimaa on saatu kasvatettua. Esimerkiksi maitohyllyt astuivat pari metriä taaksepäin, kun väliseiniä poistettiin ja varastotilaa kutistettiin. Aaltosen mukaan tavaralogistiikka on nykyään niin tehokasta, että kulissien takaista säilytystilaa tarvitaan vähemmän kuin ennen.

Keskiviikkona ostoksilla olivat esimerkiksi Salon keskustassa asuva 54-vuotias Tero Huotari sekä Koskella asuva 63-vuotias Pirkko Nurmi. Kummankin mielestä uudistukset ovat olleet toimivia, mutta ei heistä vanhassakaan mitään erityistä vikaa ollut.

Kumpikin on asioinut Salon Citymarketissa vuosikausia, kerran pari viikossa.

– Ajattelin, kun remontti alkoi, että ei täällä tule silloin käytyä, mutta ei remontti sittenkään häirinnyt, Nurmi kommentoi.

Sekä hän että Huotari arvostavat sitä, että kaikki tärkeä löytyy yhä tutuilta paikoilta. Nurmi kirjoittaa kauppalistankin sen mukaan, miten ruokatavarat sijaitsevat Citymarketissa.

Kauppias Eemeli Aaltonen kertoo, että asiakkailta on tullut kehuja varsinkin tuoretiskeistä, kuten kalatiskistä ja Leipomo Juuren myymäläleipomosta. Samoin asiakkaat ovat arvostaneet uutta pullonpalautusautomaattia, jonne voi kaataa kerralla satakin pulloa tai tölkkiä eivätkä kädet tahriinnu.

Hämeentiellä sijaitsevan Citymarketin kiinteistössä on tehty pieniä uudistuksia vuosien varrella, mutta näin mittavaa uudistusta ei ole aikaisemmin toteutettu. Remontin hintalappu on noin 12 miljoonaa euroa.

Salon Citymarketissa on 80–100 työntekijää. Kaupan viestinnästä ja markkinoinnista vastaa Eemeli Aaltosen veli Oskari Aaltonen.