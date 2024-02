Mennyttä etsimässä: Keitä on kuvassa juhlimassa?

Mennyttä etsimässä -sarjassa kaivataan tällä kertaa tietoja valokuvasta, joka esittää särkisalolaisen Meripirtin kerhon kotiseutujuhlaa. Kuva on otettu 17. kesäkuuta 1973.

Kuvasta tiedetään, että eturivissä vasemmalla on kerhon puheenjohtaja Boris Saarmaa ja oikealla on juhlan kunniavieras Vilho Saariluoma. Taaempana Saariluoman vasemmalla puolella näkyy myös opettaja Arvo Saura.

Mutta tunnistatko sinä muita kuvassa olevia henkilöitä? Entä tunnistatko paikkaa? Vastaukset voit lähettää osoitteeseen: salouskelanseura@gmail.com.

Sarjan viime osassa 5. tammikuuta kyseltiin tietoja kuvasta, jossa on Salon vanha silta ja vene nimeltä Mäntysaari. Kuvassa on mahdollisesti menossa sotilasharjoitukset. Kyselimme, milloin kuva on otettu, ja keitä siinä on lähdössä ja minne, mutta vastauksia ei tullut ainuttakaan.

Mennyttä etsimässä -sarjassa julkaistaan Salo-Uskelan Seuran arkistossa olevia valokuvia, jotka kaipaavat tunnistetietoja.