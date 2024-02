”Minä voin käyttää pirkkashampoota, mutta koirien kanssa en pihistele” – kaksi salolaista paljastaa lemmikkiensä todelliset kustannukset

Ruskeanaamainen Roki-kissa istuu omistajansa vieressä keittiön pöydän ääressä ja silmäilee ympärilleen. Kissalle on varattu oma tuoli.

Roki on neljän kuukauden ikäinen ragdoll, jonka salolainen Elli Laitinen varasi avopuolisonsa kanssa viime vuoden tammikuussa.

Koska halutun rotuisia pentuja ei ollut heti saatavilla, Laitinen odotti Rokia kahdeksan kuukautta. Odotteluaika tarjosi erinomaista aikaa pohdiskella, mitä kaikkea kissanpennulle pitäisi hankkia.

Laitinen laski kissaa varten hankittujen tarvikkeiden hinnaksi yli viisisataa euroa. Roki maksoi 1 300 euroa.

Kissalle piti ostaa paitsi korkea kiipeilypuu myös leluja, hiekkaa, hiekkalaatikko ja sopivia ruokia.

Rokin kasvattaja muistutti Laitista lemmikkivakuutuksesta. Se piti ottaa heti, kun Roki saapuisi uuteen kotiin.

– Hän oli siitä todella tarkka, Laitinen kertoo.

Roki-kissan vakuutus, joka korvaa vuosittaisia eläinlääkärikuluja enintään kolmeen tuhanteen euroon asti, maksaa Laitisen arvion mukaan kaksisataa euroa vuodessa.

Elli Laitinen varautui jo ennen kissanpennun hankkimista sen yllättäviin menoeriin.

– Äitini kissalta jouduttiin juuri poistamaan yllättäen kaksi hammasta. Siihen meni äkkiseltään viisisataa euroa.

Laitinen haluaa pitää tilillään siltä varalta pari tuhatta euroa ekstraa, jos Rokille sattuu jotain.

– Varaudun mieluummin ylä- kuin alakanttiin. Jos tulee kiire eläinlääkärille, en halua siinä kohtaa miettiä rahaa.

Laitinen muistuttaa eläimen muistakin oheiskuluista. Hän on varannut Rokin ruokaan vuodessa noin viisisataa euroa, mutta summa voi pompata, jos Rokilla todetaan jossain vaiheessa allergioita. Kissan säännöllisestä hammashuollosta Laitinen haluaa pitää kiinni.

Asunnon kokoakin Laitinen pohti lemmikin mukaan.

– Kissamme kuluissa ei säästetä. Kasvattajakin painotti, ettei Rokin ruuan suhteen parane pihistellä.

Laitisen mielestä jokaisen kissanomistajan ei tarvitse pitää pankkitilillään muutamaa tuhatta euroa odottamassa yllättäviä menoja. Säästöt tuovat kuitenkin hänelle itselleen turvaa.

Kiikalalainen koiranomistaja Maarit Haavisto röhähtää nauruun kuullessaan kysymyksen koiriin menevistä rahasummista.

– En suoraan sanottuna mieti rahaa, kun otan taloon uuden koiran. Nämä ovat tunneperäisiä hankintoja.

Haaviston pihassa juoksentelee kolme suurta amerikanakitaa ja yksi basenji. Haaviston koirat lohkaisevat omistajan kuukausituloista ison rahamäärän.

– Kaikki ylimääräinen menee koiriin.

Vaikka Haavisto ei pohdi rahasummia vielä koiran hankintavaiheessa, hän on tarkka koiriensa elinolosuhteista.

Haaviston taloa Kiikalassa on remontoitu koirien ehdoilla. Jokaisella koiralla on oma ulkotarhansa ja niitä ympäröivä pihakin on aidattu.

Myös sisätiloissa on portteja, joilla koirat voi tarvittaessa erottaa toisistaan.

– Tarhat ja piha-aidat on tehty kunnon elementeistä. Ne on rakennettu osissa, mutta yhteensä tarhoihin meni noin 5 000 euroa.

Haavisto halusi rakentaa tarhat, koska amerikanakitat viihtyvät ulkona. Niiden vapaana pitäminen on valvotustikin liian riskialtista.

Haavistolla on samanlainen mentaliteetti koirien kuluihin kuin Laitisella: niissä ei säästellä.

– Minä voin käyttää pirkkashampoota ja syödä kaurapuuroa, mutta koirien suhteen en pihistele.

Jokaisella Haaviston koiralla on vakuutus. Vakuutukset ovat maksaneet itsensä moneen kertaan takaisin.

– Vivianilla oli viime vuonna mahalaukun kiertymä. Leikkaus ja sen jälkihoidot olisivat maksaneet ilman vakuutusta 5 000 euroa.

– En uskaltaisi pitää koiria, jos niillä ei olisi vakuutuksia.

Haavisto laskee neljän koiransa vakuutuksiin menevän noin 2 000 euroa vuodessa. Eläinlääkärikulujen vakuutuskatot vaihtelevat Haaviston koirasta riippuen parin tuhannen euron molemmin puolin.

Kolmen koiran hankintaan Haavisto käytti lähes 7 000 euroa. Vivian oli ilmainen sijoituskoira.

Vivian on tullut lopulta Haaviston koirista silti kalleimmaksi. Sille kertyy hammaskiveä nopeasti ja virtsankarkailuakin on, joten eläinlääkärissä pitää käydä useammin kuin muiden koirien kanssa.

Nelivuotias Ava-akita syö allergiaruokaa. Kaikkien koirien kuivanappuloihin menee Haaviston arvion mukaan kolmisen sataa kuukaudessa.

– Avan ruuat lohkaisevat siitä kolmasosan. Se on allerginen siitepölylle, pölylle ja heinille.

Koirien pakollisten kulujen lisäksi Haavistolla on yksi pahe. Hän rakastaa koirien pesemistä.

– Näiden shampoot maksavat kolminkertaisesti enemmän kuin omani.

Innostus pesemiseen juontaa koiranäyttelyihin. Haavisto ei halua miettiä, paljonko näyttelyharrastus rohmuaa rahaa kukkarosta.

– Kaikki loput menevät siihen. Majoitukset hotelleissa, ruuat ja ajokustannukset lohkaisevat tuhansia euroja vuodessa.

Haavisto ei ylläpidä säästötiliä koiria varten. Siksi hän ei koe sopivaksi kannustaa muitakaan koiranomistajia tekemään niin.

– Jos ei ole säästötiliä, sitten pitää olla luottokortti. Puhun kokemuksesta.

Haavisto kuitenkin suosittelee kaikkia koiran ottamisesta kiinnostuneita pohtimaan realistisesti, onko koiraa varaa viedä eläinlääkäriin.

– Mikäli koiralla ei ole hyvää vakuutusta, eläinlääkäriä varten on kerättävä puskuria kuukausittain. Sinne mentäessä rahaa alkaa nimittäin palamaan.

Aina pentukoiran hankinnan yhteydessä Haavisto ostaa sille paikan koirakouluun. Hän pitää koulutuksia tärkeänä tapana opettaa koiralle sosiaalisia taitoja.

– Riippuu koirasta ja omistajan tavoitteista, paljonko siihen käyttää rahaa. Yksi treenikerta maksaa karkeasti paristakympistä ylöspäin.

Vanhemman koiran ja yllättävien tilanteiden varalta lemmikin omistajan on huomioitava myös eläimen lopettamisen kustannukset.

– Siihen on mennyt parisensataa per koira.

Näin paljon kissa maksaa vuodessa Suomen Kissaliiton tiedottaja Aija Harmaakari laski kissan vuosikuluista arvion. Harmaakari muistuttaa, että luvut ovat ainoastaan suuntaa antavia. Ne voivat vaihdella huomattavasti esimerkiksi kissan koosta ja ruokinnasta riippuen. Ruokintaan kuluva summa on Harmaakarin arviossa laskettu kuivanappuloiden, lihan ja märkäruuan yhdistelmällä. Kuivanappulasäkki (2 kg/30 euroa), yhteensä 450 euroa vuodessa.

Liha ja mahdolliset ravintolisät ruokinnan tueksi, noin 360 euroa vuodessa.

Märkäruoka, merkistä riippuen 550–1100 euroa vuodessa

Hiekka, noin 400 euroa vuodessa (10 l/3 vk)

Shampoo, hoitoaine, kampa ja harja, noin 100 euroa vuodessa

Rokotukset ja terveystarkastukset, 150–200 euroa vuodessa

Lelut, tarvikkeet, noin 300 euroa vuodessa

Vakuutukset, noin 250 euroa vuodessa

Yhteensä 2560–3210 euroa vuodessa

Kuluihin ei ole sisällytetty muita eläinlääkärikuluja.

Näin paljon koira maksaa vuodessa Suomen Kennelliitto teki vuonna 2023 koosteen koiran omistamisen hinnasta vuositasolla. Kennelliiton viestintäpäällikkö Liisa Suoninen painottaa, että summat ovat karkeita arvioita. Ruoka noin 650 euroa vuodessa

Vakuutus ja mahdollinen lisäturva, noin 300–700 euroa vuodessa

Rokotukset, madotukset ja muut loishäädöt noin 100–300 euroa vuodessa

Hoitovälineet (kynsisakset, harjat, shampoo) ja mahdollinen trimmaus, noin 100–400 euroa

Terveystarkastukset, noin 100–500 euroa vuodessa

Yhteensä 1 500–3 500 euroa vuodessa.

Kuluihin ei ole sisällytetty esimerkiksi eläinlääkärikuluja ja hammashoitoa, eikä koulutuksia ja harrastuksia.

Mitkä asiat vaikuttavat vakuutuksen hintaan?

Lähitapiola Etelän riskipäällikkö Rauno Niskalan mukaan lemmikkivakuutusta valitessa omistajan on hyvä muistaa muutama käytännön asia.

– Vakuutusten hinnoittelu perustuu aina rodun ominaisuuksiin. Amerikanakitan vakuutus maksaa enemmän kuin kultaisennoutajan, koska akita on rotuominaisuuksiltaan reviiritietoisempi.

Koira ja kissa voidaan vakuuttaa aikaisintaan viiden viikon ikäisinä.

5-vuotiaalle koiralle vakuutusyhtiö saattaa vaatia ennen vakuutuksen myöntämistä eläinlääkärin terveysselvitystä. Siksi lemmikkivakuutus kannattaa Niskalan mielestä ottaa ajoissa.

– Vakuutus ei kata tiedossa olleita sairauksia, eikä synnynnäisiä, piileviä vikoja.

Mikäli kissa tai koira on yli 8-vuotias, sille ei myönnetä vakuutusta.

Niskala arvioi, että Suomen kaikista koiran- ja kissanomistajista noin 30–40 prosenttia ottaa lemmikilleen vakuutuksen. Eläinvakuutukset lisääntyvät Niskalan mukaan jatkuvasti.

– Meidän alueyhtiömme osalta eläinvakuutusten maksutulo kasvaa noin viisi prosenttia vuodessa.

Esimerkkilaskelmia vakuutuksista Rauno Niskala teki arvion terveen ja nuoren amerikanakitan, kultaisennoutajan, ragdollin ja maatiaiskissan vakuutushinnasta vuodessa. Koiralla turvana on henkivakuutus, vastuuvakuutus ja eläinlääkärikuluvakuutus.

Kissalla turvana on henkivakuutus ja eläinlääkärikuluvakuutus.

Lemmikinomistajan paikkakuntana on hakuehdoissa Salo. Koira: Amerikanakita Perusmaksu 2500 euron arvoiselle koiralle on 536 euroa.

Eläinlääkärikuluja korvaava vakuutus 2000 euron kulukattoon asti on noin 546 euroa. Summaan tulee vuositasolla sata euroa lisää jokaista tuhannen euron kulukaton nostoa kohden. Koira: Kultainennoutaja Perusmaksu 1800 euron arvoiselle koiralle on 306 euroa.

Eläinlääkärikuluja korvaava vakuutus 2000 euroon asti on noin 329 euroa. Kissa: Ragdoll Perusmaksu 900 euron arvoiselle kissalle on 174 euroa.

Eläinlääkärikuluja korvaava vakuutus 2 000 euroon asti on noin 191 euroa, 3 000 euroon asti 233 euroa ja 4 000 euroon asti 281 euroa. Kissa: Maatiaiskissa Maatiaiskissalle ei myönnetä henkivakuutusta. Siksi maatiaiskissalle voi ottaa vain eläinlääkärikuluja korvaavan vakuutuksen, joka on 2 000 euroon asti 182 euroa, 3 000 euroon asti 236 euroa ja 4 000 euroon asti 295 euroa.

”Tuhansia ja tuhansia euroja”

Salon kaupungineläinlääkärin Kaisa Kotamäen mukaan kissan ja koiran vuosittaisiin eläinlääkärikuluihin on laskettava ainakin rokotukset, hammaskiven poistot ja matolääkkeet.

– Pakollisiin kuluihin menee vähintään parisataa euroa. Usein koira tai kissa halutaan myös steriloida tai kastroida, mikä lisää kuluja muutamalla satasella.

Jos koira tai kissa katkaisee jalkansa tai syö omistajan sukan, summa pomppaa Kotamäen mukaan äkkiä pilviin.

– Tuhansia ja tuhansia euroja. Tavallisella ihmisellä ei välttämättä ole varaa hoidattamiseen.

Kotamäki ei osaa sanoa keskihintaa koiran- ja kissanomistajan kaikille vuosittaisille eläinlääkärikuluille, mutta lemmikkivakuutus pitää hänen mukaansa kulut kurissa.

– Päivystysaika voi tulla todella kalliiksi pienenkin vaivan kohdalla. Vakuutus on järkevä, omisti sitten rotulemmikin tai ei.