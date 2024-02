Paukkulan uudet liikennevalot piinasivat asukkaita – poikkeuksellinen piippaus yllätti myös infrapäällikön

Paukkulan uusituissa liikennevaloissa, Halikontien ja Salaistentien risteyksessä, on merkkiääni, jonka moni alueen asukas on kokenut häiritseväksi. Risteyksen lähellä asuvat ovat kuvailleet muun muassa, että piippaus kuuluu satojen metrien päähän.

Salon kaupungin infrapäällikkö Petri Virtanen toteaa, että kaikissa liikennevaloristeyksissä, joissa on suojatie, on lakisääteisesti oltava näkörajoitteisia jalankulkijoita varten äänimerkki. Paukkulan risteyksessä uusittiin pari viikkoa sitten liikennevalot, ja uuden opastinlaitteiston äänimerkki on osoittautunut odotettua voimakkaammaksi.

– Pahoittelut tästä. Emme tienneet, että ääni on niissä niin kirkas. Nämä laitteistot ovat erimerkkiset kuin vanhat. Mutta ääntä pystyy säätämään, ja sitä on jo säädettykin asukkailta saadun palautteen perusteella, Virtanen sanoo.

– Olemme käyneet jo muutamaan otteeseen säätämässä volyymia alemmas. Ilmeisesti tilanne on nyt parantunut, koska ihmisiltä ei ole enää tullut palautetta, kertoo katumestari Lasse Hilska.

Hilska toteaa, että äänen parempi kuuluvuus johtuu osittain kaiuttimen sijoittelusta.

– Yleensä liikennevalojen painonapissa on itsessään kaiutin, mutta tämä on uudempi laite ja tässä kaiutin on korkeammalla, opastimen päällä. Sen takia ääni kuuluu selvemmin ja kovempaa, hän selittää.

Toistaiseksi Paukkulan risteys on Salon ainut paikka, jossa on käytössä tällaiset opastinlaitteistot. Tiedossa ei ole, että muualle Salossa olisi lähiaikoina tulossa vastavanlaisia laitteistoja.

– Liikennevaloja uusitaan silloin, kun tarvetta ilmenee. Nämä laitteistot voittivat kilpailutuksen, Virtanen toteaa.

– Ihan hyvät laitteistot nämä ovat. Mutta ne ovat erilaiset kuin vanhat, eikä niihin ole vielä totuttu, Hilska arvioi.