Perniön Melassuo soveltuu huonosti aurinkovoimalan paikaksi

Vihreä siirtymä on välttämätöntä ilmastokriisin hallitsemiseksi ja aurinkovoimaloiden rakentaminen on osa siirtymää. Suunnittelussa pitää kuitenkin ottaa huomioon kokonaisvaikutus, sillä muuten mennään ojasta allikkoon.

Suolla suurin ilmastovaikutus tulee aina turvekerroksen kohtalosta. Jos turvetta kertyy suohon lisää, suo viilentää planeettaa. Jos turvetta hajoaa, suo lämmittää planeettaa. Turve on kivihiilen esiaste, fossiilinen maaperäaines ja biologisten prosessien keino säädellä maan lämpötilaa – kuin planeetan termostaatti.

Aurinkovoimalan sijoitus ojitetulle suolle tai entiselle turpeennostoalueelle on hyvä ajatus, jos se voidaan tehdä siten, että suo samalla ennallistetaan, eli vesi nostetaan lähelle suon pintaa. Tällöin turve säilyy, turvepalojen riski poistuu ja syntyy metsän veroinen hiilinielu. Se auttaa myös ilmastotavoitteissa.

Jos aurinkovoimalan rakentaminen toteutetaan siten, että ojia syvennetään ja turvekerros pidetään kuivana, hiilipäästö maaperästä vain lisääntyy. Tällöin aurinkovoimalan ilmastohyöty jää saavuttamatta. Suomen hiilinielujen kannalta voimalasta tulee haitta, jonka tuottamat lisäpäästöt omistaja maksattaa veronmaksajilla.

Aurinkovoimaloiden paras paikka on katto. Erilaisia teollisuushalleja ja muita sopivia paikkoja on loputtomasti – puuttuu vain laki, joka ohjaisi sijoituksen katoille.

Ympäristönsuojelulain lupajärjestelmän törkeä virhe taas on se, että ilmastopäästöjä maaperästä tai metsän puustosta ei oteta lainkaan huomioon luvituksessa. Aurinkovoimalan saa siis sijoittaa suolle, ojittaa turvetta yhä syvemmälle, halkoa alueen teillä ja aiheuttaa valtavan ilmastohaitan ilman, että sitä lupaprosessissa huomataan. Virhe laissa on tietoinen valinta, joka on syytä korjata.

Vastuullinen aurinkovoiman tuottaja ja päättäjä huomioi kokonaisuuden lakien puutteellisuudesta huolimatta. Esimerkiksi Perniön Melassuo on tyypillinen ojituksella ja turpeennostolla luontoarvoiltaan jo pilattu keidassuo. Kuitenkin suon turpeesta pääosa on edelleen suossa, mutta hitaasti hajoamassa.

Jos aurinkovoimalan rakentaa siten, että samalla tukkii ojat ja palauttaa suon vesitalouden luontaisen kaltaiseksi, se hyödyttää suoluontoa, vesistöjä ja ilmastoa. Jos suon kuivatusta jatkaa, aiheuttaa haittaa vesistöille ja ilmastolle sekä tuhoaa loputkin suoluonnosta. Kyse on vastuullisuudesta.

Risto Sulkava

FT, biologi, tieteellinen asiantuntija, Hiilipörssi Oy