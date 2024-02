Salon kaupunki aikoo muuttaa asemakaavaa niin sanotussa Eino Heinon korttelissa saadakseen alueelle uusia kerrostaloja.

Kaavamuutos on Salon kaavoituskatsauksessa Helenankatu 12:n nimellä.

– Työtä ei ole vielä ehditty aloittaa, mutta aikomuksena on, että se saadaan alulle kevään aikana. Kaavamuutos vie noin vuoden, joten ratkaisuun päästään varmasti vuoden 2025 aikana, Salon maankäyttöpalveluiden johtaja Raimo Inkinen sanoo.

Turuntien, Helenankadun, Hämeentien ja Perttelinkadun väliin jäävä kortteli on osoittautunut Salossa hankalaksi, koska asemakaava vaatii sijoittamaan osan uusien talojen autopaikoista maan alle.

Rakentajat eivät ole pitäneet vaatimusta järkevänä. Esimerkiksi Rakennus-Järvi Oy haki aikanaan poikkeamista, joka olisi mahdollistanut autopaikkojen sijoittamisen kokonaan maan pinnalle Helenankatu 12:ssa.

Salon kaupunginhallitus myönsi Asunto Oy Armfeltinkruunulle poikkeamisen 2016. Päätöksestä valitettiin, ja korkein hallinto-oikeus kumosi kaupungin päätöksen. Talo jäi rakentamatta, ja ostajat jäivät ilman varaamiaan asuntoja.

– Tilannetta on yritetty ratkaista poikkeamisen kautta, mutta se ei ole onnistunut. Ainoa keino on ratkaista ongelma kaavamuutoksella, Raimo Inkinen päättelee.

Helenankatu 12:a vastapäätä Turuntien puolella korttelia on jo pitkään seissyt tyhjillään entinen Eino Heinon talo. Vanha rakennus on painunut ja surkeassa kunnossa, ja sen tilalle on toivottu uutta kerrostaloa.

– Pattitilanne pitää saada ratkeamaan. Ei ole kenenkään etu, että siinä on nuupallaan olevia rakennuksia, joita kellään ei ole aikomustakaan kunnostaa. Kaupungilla on velvollisuus ohjata maanomistajia, Raimo Inkinen sanoo.

Hänen mielestään kortteliin pitää saada kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa uuden rakentamisen sekä Turuntien että Helenankadun puolelle.

Inkisen mielestä nykyinen kaava on ongelmallinen. Asemakaavan tehokkuusluvut ovat sellaisia, etteivät vaaditut pysäköintipaikat mahdu samalle tontille.

– Lasketaanko kerrosalaa vai helpotetaanko parkkipaikkavaatimuksia, tämä on asia, jota pitää katsoa. Korostan, että emme ole vielä aloittaneet kaavamuutosta.