Salon kansalaispaneeli jatkaa työtä, joka kuntaliitoksen jälkeen jäi kesken

Salo on lähettänyt tuhannelle satunnaisesti valitulle kaupunkilaiselle kutsun uuteen kansalaispaneeliin (SSS 9.2.). Jos kirje kolahtaa omaan postilaatikkoon, tilaisuuteen kannattaa tarttua.

Lopulliseen paneeliin kootaan noin kolmekymmentä henkeä. Se kokoontuu vuoden mittaan kuudesti ja perehtyy kaupungin arviointikertomukseen ja investointisuunnitelmaan.

Julkishallinnon tuottama kirjallinen materiaali on harvoin erityisen imuisaa luettavaa. Panelisteilla onkin oivallinen mahdollisuus päästä pureutumaan siihen, mitä kaupungissa itse asiassa on meneillään. Paneeli pääsee myös tekemään omia ehdotuksiaan ensi vuoden talousarvioon.

Sitran tukemassa kokeilussa on kyse kuntalaisvaikuttamisesta ja lähidemokratiasta. Jälkimmäinen termi oli muodissa vielä joitain vuosia sitten. Suomi on ollut täynnä erilaisia lähidemokratiahankkeita. Niillä on torjuttu päätöksenteon etääntymistä milloin Brysseliin, milloin kasvaviin kuntakeskuksiin.

Nykyään pinnalla lienee osallistava budjetointi. Monet kunnat varaavat menoarvioissaan tietyn summan rahaa kohteille, joita kuntalaiset saavat ehdottaa ja äänestää. Lähidemokratian nimissä on vuosien mittaan ollut vireillä kunnianhimoisiakin hankkeita. Eräässä kunnassa suunniteltiin aikanaan jopa yhden kaupunginosan julistamista osittain itsehallinnolliseksi.

Salon kuntaliitoksen myötä tännekin perustettiin viime vuosikymmenellä aluetoimikuntia. Niiden piti tasoittaa hallinnon keskittymistä. Toimikunnista kuitenkin luovuttiin nopeasti (SSS 31.12.23). Nyt kaupungissa tavallaan palataan samalle astialle.

Kokeilulla on epäilemättä paikkansa. Viime kuntavaalien äänestysprosentti jäi historiallisen alhaiseksi. Salossa äänestysaktiivisuus oli jopa hieman koko maan keskiarvon alapuolella.

Sote-uudistuksen myötä jäljellä on enää hallinnollisia tynkäkuntia, mutta tästä huolimatta kunta on ihmistä kaikkein lähimpänä oleva päätöksenteon taso. Sillä mitä kunnissa päätetään, on suora vaikutus jokaisen arkeen. Siinä mielessä kuntapolitiikan pitäisi kiinnostaa.

Nyt Salossa aloitteellisena ihmisten aktivoijana toimii kunta. Itsetutkiskelun paikka olisi myös puolueilla. Esimerkiksi valtio-opin tutkija Maria Bäck on kritisoinut nykyistä puoluejärjestelmää siitä, että se passivoi äänestäjiä. Vaikuttaminen keskittyy hyväosaisten harrastukseksi. Bäckin mukaan puolueiden pitäisikin tehdä politiikasta houkuttelevampaa ja ymmärrettävämpää.

Bäck on kritiikissään oikeassa. Puolueet ylläpitävät Suomen poliittista järjestelmää. Osallistaminen on niiden vastuulla. Siksi niille myös maksetaan vähintään kohtuullisia puoluetukia.