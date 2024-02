Tummuneiden koivupölkkyjen päissä kasvaa jo lahottajasieniä. Korkea pino metsäyhtiö UPM:n kuitupuuta on lojunut Salon rautatieaseman kuormauspaikalla alkukesästä asti.

– Emme ole saaneet niin paljon kuljetuksia kuin olisimme halunneet, suunnittelupäällikkö Jari Sulkava UPM Metsästä sanoo.

Ratapihan sivuraiteiden varrella makaa lehti- ja havupuuta pinottuna satoja metrien matkalla.

– Tammikuussa meni yksi juna, mutta helmikuussa ei tule yhtään junaa hakemaan meidän tavaraa, metsäasiantuntija Tauno Tuuppa Metsä Groupista toteaa.

Stora Enso on lopettanut Salon kuormauspaikan käyttämisen toistaiseksi kokonaan.

Miksi puu ei liiku?

Väylävirastolla on yli seitsemänkymmentä raakapuun kuormauspaikkaa eri puolilla maata. Salo on ollut Varsinais-Suomen neljästä kuormauspaikasta vilkkain. Puuta on lastattu junanvaunuihin jopa yli 100 000 kuutiota vuodessa.

Metsäjätit UPM, Stora Enso ja Metsä Group ovat vuokranneet kuormauspaikalta omat alueensa, jonne puutavara-autot kuljettavat enimmäkseen kuitupuuta. Radanvarresta pölkyt siirretään juniin, joiden määränpäänä ovat sellutehtaat satojen kilometrien päässä.

– Pakkohan puut on Salosta johonkin kuljettaa, ja rautatie on järkevä tapa paitsi kustannuksiltaan myös hiilidioksidipäästöiltään, Jari Sulkava korostaa.

Sulkavan mukaan UPM on kuormannut Salossa normaalisti 2–4 junaa kuukaudessa. Seudun metsistä korjattu kuitupuu on kulkenut kiskoilla Kaukaan sellutehtaille Lappeenrantaan ja Kymin sellutehtaalle Kouvolaan.

Metsä Groupin metsäasiantuntija Tauno Tuuppa muistuttaa, että Salon seutu on osuuskunnan puunhankinnan ydinaluetta.

– Salon kuormauspaikka on sellupuiden osalta tärkeä, sillä puut menevät kauas Äänekosken ja Joutsenon tehtaille. Me kuljettaisimme Salosta enemmän, mutta VR:llä on vaikeuksia toimittaa vaunuja, Tuuppa toteaa.

Metsä Groupin Rauman tehtaalle kuitupuuta voidaan Tuupan mukaan kuljettaa satunnaisesti myös autoilla.

Stora Enso lakkasi ajamasta puutavaraa Salon kuormauspaikalle jo yli vuosi sitten. Puuta kuskataan kumipyörillä Karjaan, Lohjan ja Turun kuormauspaikoille.

– Liikennettä Salon asemalla on rajoitettu, ja sieltä on ollut vaikea saada junia liikkeelle, Stora Enso Metsän operaatioasiantuntija Torleif Blomqvist perustelee.

Pölkyt seisovat sorakentällä, eivätkä metsäyhtiötkään tunnu tietävän miksi.

Rautateiden raakapuun kuormausalueiden isännöinnistä vastaa asiantuntija Kimmo Tiainen Väylävirastosta.

Miksi puu ei kulje Salosta?

– Meillä ei ole sitä tietoa, enkä osaa sanoa, miksi pinot ovat Salossa kasvaneet. Se on operaattoreiden ja heidän asiakkaidensa välinen asia, Tiainen vastaa.

Salossa operoi VR Transpoint, joka toimittaa asiakkaan tilaamat raakapuuvaunut sovitusti kuormauspaikoille. VR-Yhtymän viestintäpäällikkö Taina Kuitunen vastaa kysymyksiin sähköpostilla:

”Tavaraliikenteen kuljetuksiin liittyvät tiedot eivät ole julkisia. Emme voi kommentoida yksittäisiä tuotteita tai kuljetuksia tarkemmin, koska asiakassopimukset ovat luottamuksellisia”.

Ensiksi selviää, että raakapuun kuormauspaikka rantaradan varrella Piikkiössä on tällä hetkellä kokonaan suljettu. Syynä ovat ratatyöt Turussa Kupittaan aseman ja päärautatieaseman välillä. Raakapuuvaunut on tuotu Piikkiöön aiemmin Turun suunnasta, mutta reitti on nyt poikki.

Hitaiden tavarajunien edestakainen liikennöinti Karjaan ja Piikkiön välillä ei käy. Ne eivät ennätä muiden junien alta pois yksiraiteisella radalla, jossa on vähän ohituspaikkoja.

Salostakin puut on aiemmin kuljetettu Turun kautta Toijalan radalle, josta vaunut ovat jatkaneet Itä- ja Keski-Suomeen. Matka Salosta Karjaalle on lyhyempi kuin Piikkiöstä, ja Salossa on kuormattu lukuisia puutavarajunia myös Turun ratatöiden aikana.

Jostain syystä kuljetukset kuitenkin takkuavat.

Syy löytyy Hangon ja Hyvinkään väliseltä radalta, jota pitkin Salossa lastatut junat lähtevät Karjaan ratapihalta kohti koillista ja päärataa. Osuudella kulkee vain tavarajunia. Dieselveturit kiskovat pääasiassa sellua, paperia ja metallituotteita.

Yksiraiteinen rata on remontissa. Hangon ja Karjaan väli on jo sähköistetty, ja urakka jatkuu nyt Karjaan ja Hyvinkään välillä. Samalla poistetaan vaarallisia tasoristeyksiä. Tavaraliikenteessä on toistuvia keskeytyksiä ja hidasteita parannustöiden takia.

Metsänhoitoyhdistys Salometsän toiminnanjohtaja Olavi Pitkänen kertoo huomanneensa, että Salon kuormauspaikalla on vanhojakin pinoja.

– Tuommoiset kasat ovat isoille firmoille pikkujuttuja, mutta tuskin sinne enää ajetaan lisää, jos se ei sieltä kulje pois, Pitkänen arvelee.

Sekä Metsä Group että UPM miettivät, mihin asti kuitupuuta kannattaa kuljettaa Salosta autoilla.

– Raja kulkee jossain Salon ja Karjaan asemien välillä. Jos toiselta asemalta puut kulkevat paremmin, niin sittenhän sinne täytyy ajaa enemmän, Jari Sulkava UPM:stä toteaa.

VR Transpointin raakapuujunissa on 24 vaunua, joihin mahtuu kerralla 1 400 kuutiota. Määrä vastaa karkeasti kolmeakymmentä täysperävaunullista puutavara-autoa.

Metsäteollisuus käyttää Suomessa joka vuosi kymmeniä miljoonia kuutioita puuta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että omakotitaloissa poltetaan keskimäärin viisi kuutiota puuta vuodessa.