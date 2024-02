Salon seutukunnan työttömyysaste on hujahtanut maakunnan korkeimmaksi – ”Tässä ei ole hirveästi toimenpiteitä tehtävissä”

Salon seutukunta oli jälleen koko maakunnan peränpitäjä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kuukausittaisessa työllisyyskatsauksessa. Salon seudulla oli tammikuun lopussa Varsinais-Suomen korkein työttömyysaste: 10,4 %.

Työttömien osuus oli Turun seutukunnassa pienempi (10,2 %). Salon seutu ohitti Turun seudun joulukuussa.

Se, että työttömyystilanne on Salon seudulla vakavampi kuin maakunnan isoimmalla kaupunkiseudulla, ei ole yleistä mutta ei tavatontakaan, kertoo työelämäkoordinaattori Timo Vahtonen Elystä. Viimeksi näin kävi vuosi sitten, silloinkin joulu- ja tammikuussa. Myös aiempina vuosina Salon seutukunnan työttömyysaste on kivunnut turunseutulaisten ohi vuodenvaihteen tietämissä.

Työttömien määrä Salon seutukunnassa kasvoi kuitenkin vuodessa merkittävästi. Tammikuun lopussa työttömänä oli 2752 henkilöä, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Valopilkkuna on, että Salon seudun työttömyysaste oli nyt tammikuun lopussa parempi kuin koko maan keskiarvo (10,9%).

Kunnittain katsottuna Salo ja Somero pärjäsivät Turkua paremmin. Salossa työttömyysaste oli 10,5 % ja Somerolla 9,7 %, kun Turussa työttömiä oli 12,6 % ja koko maan kuntien keskiarvo oli 10,9 %.

Työllisyys Salon seutukunnassa tammikuussa 2024 Salo Työttömiä 2414 (+9 % vuodessa)

Työttömyysaste 10,5 %

Avoimia työpaikkoja 442 (–54 % vuodessa) Somero 338 työtöntä (+8 % vuodessa)

Työttömyysaste 9,7 %

Avoimia työpaikkoja 52 (ei muutosta)

​

Avoimia työpaikkoja oli Salon seudulla 494, mikä on huimat 52 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Seuraavaksi eniten työpaikkojen määrä väheni Turun seudulla, 31 prosentilla. Koko maakunnassa avointen työpaikkojen määrä väheni 32 prosentilla.

Uusien työpaikkojen määrä notkahti Varsinais-Suomessa pahimmin kaupan töissä, rakentamisessa ja teollisuudessa. Uusia työpaikkoja avautui eniten myyntisektorilla, hoitoalalla sekä hotelli- ja ravintolasektorilla.

Maakunnan työttömistä 61 % on miehiä. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on noussut 16 % vuodessa. Työttömien määrä on kasvanut jokaisella toimialalla mutta eniten vartiointialalla, rakennus-, korjaus- ja valmistusalalla sekä kuljetusalalla.

Työttömien osuus työvoimasta Salon seudulla Kemiönsaari 7,5 %

Koski 7,4 %

Marttila 6,4 %

Paimio 6,1 %

Salo 10,5 %

Sauvo 7,9 %

Somero 9,7 %

Varsinais-Suomi 10,0 %

​

Salon seudun huono työllisyystilanne näyttäisi syntyneen useista osatekijöistä, analysoi Vahtonen. Esimerkiksi lomautettujen määrä on kasvanut 36 prosentilla vuodessa, lyhennettyä työviikkoa tekevien 50 prosentilla. Pitkäaikaistyöttömien määrä on täällä kasvanut 8 prosentilla, kun Turun seudulla heitä on vähemmän kuin aiemmin. Miesten työttömyysprosentti kasvoi Salon seutukunnassa vuodessa 13 prosenttia, ulkomaalaisten 19 prosenttia.

Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen kertoo, että Salon yritysten liikevaihdon selvä heikkeneminen oli selvää jo syksyn 2023 alussa. Huono tulos näkyy nyt työttömien määrässä, kun yritykset ovat ryhtyneet supistamaan henkilöstön määrää selvitäkseen.

Moilanen on Vahtosen kanssa samoilla linjoilla siinä, että seudun työttömyyslukujen taustalta löytyy useita eri tekijöitä.

– Jos olisi tapahtunut jonkin yksittäisen ison työllistäjän konkurssi, tilanteeseen pystyisi paremmin puuttumaan, mutta tässä ei ole nyt hirveästi toimenpiteitä tehtävissä. Yritysten ja varsinkin teollisuuden tilanne oli loppuvuonna huono kautta linjan, hän miettii.

– Tilauskannat ovat pienentyneet, ja varsinkin korkea korkotaso vaikeuttaa yritysten toimintaa.

Artikkelia muutettu 20.2.2024 kello 13.25 ja 13.55. Lisätty Timo Vahtosen ja Jyrki Moilasen huomiot.