Salon seurakunta laati ennennäkemättömän myyntilistan: 16 kiinteistön joukossa on monta seurakuntataloa

Salon seurakunta haluaa päästä eroon kuudestatoista kiinteistöstään. Luettelossa on kuusi seurakuntataloa tai -kotia. Kyseiset seurakuntatalot tai -kodit ovat Perttelissä, Kiskossa, Kiikalassa, Kuusjoella, Muurlassa ja Särkisalossa. Myyntiin olisivat menossa myös Diakoniakeskus Salon Kirkkokadulla, Halikon Pikkupappila sekä Särkisalon pappila.

Lisäksi myyntilistalla on seitsemän hehtaarin suojeltu metsätontti Kiskossa, jossa on partiolaisten käyttämä vanha saunarakennus ja keittokatos. Myyntiin on menossa myös Särkisalon Hakastupa, jonka Salon kirkkoherra Timo Hukka sanoo olleen pääasiassa lomakäytössä ja jonka pitkäaikaisesta vuokrauksesta on keskusteltu partiolaisten kanssa.

– Meidän täytyy käyttää seurakunnan varoja vastuullisesti. Ei ole järkeä käyttää miljoonia kunnostuksiin ja peruskorjauksiin, jos rakennus sitten parin vuoden päästä myydään, Hukka sanoo.

Kirkkokadun puutalon Diakoniakeskuksen toiminta on käytännössä jo siirtynyt uuden seurakuntatalon kokonaisuuteen. Hukan mukaan seurakunta odottaa kaupungin kaavamuutosta, että talo voidaan myydä asuinkäyttöön. Tontilla olisi lisäksi tilaa vielä pienkerrostalolle.

Myynti- ja purkulistalle päätyneet kiinteistöt on listattu Salon seurakunnan kiinteistötoimen strategiassa vuosiksi 2024–2027. Salon kirkkovaltuusto hyväksyi strategian tiistaina.

Strategiassa todetaan, että seurakunta säästää käyttökustannuksia 400 000 euroa vuodessa, jos listatut kiinteistöt saadaan myytyä. Hukka korostaa, ettei summa sisällä tulevien peruskorjausten ja remonttien kustannuksia. Hukka sanoo myös, ettei kyseisten kiinteistöjen myynti ole helppoa.

– Kiinteistöistä luopuminen on ollut strategiassa eri muodoissa jo vuodesta 2015 lähtien, mutta asiassa ei olla kovin hyvin edistytty. Kohteet ovat vaikeasti myytäviä. Ei niitä heti kiinteistövälittäjän ikkunasta lähdetä lukemaan, Hukka sanoo.

Hukan mukaan listan tilojen myynti voi kestää hyvinkin viidestä kymmeneenkin vuotta.

Strategian taustalla on aikojen ja tapojen muuttuminen sekä väestön väheneminen. Hukan mukaan seurakuntataloja rakennettiin aikana, jolloin kirkon toimintaan tuli paljon uutta.

– Sitä ennen oli kirkko, sitten tuli toimintaa johon tarvittiin uusia tiloja, ja nyt se toiminta on vähentynyt radikaalisti. Taloja on paljon ja niitä pitäisi kunnostaa. Rahaa menee.

Strategiassa mainitaan, että toiminnallisten tilojen käyttöaste on nykyisin 10 prosentissa. Tavoitteena on nostaa käyttöaste 20:een vuoteen 2030 mennessä.

Salon seurakunnalla on kaikkiaan 157 kappaletta kiinteistöjä. Näistä kirkkoja on 16, siunauskappeleita kolme, seurakuntataloja ja -koteja 15, leiri- ja kurssikeskuksia seitsemän ja hautausmaiden huoltorakennuksia 37 kappaletta.

– Seurakunnalla on todella paljon kiinteistöjä. Niiden kunnostamiseen ja ylläpitoon voisi helposti upottaa satoja tuhansia tai miljoonia euroja, Hukka sanoo.

Monet myytävistä kohteista on rakennettu 1970–80-luvuilla, ja ne alkavat kaivata peruskunnostuksia.

– Ne vuosikymmenet eivät ikävä kyllä ole Suomen rakennushistorian parhaimpia, Hukka sanoo.

Lisäkustannuksia tuovat ikävät yllätykset, kuten Perniön seurakuntatalon vesivahinko.

Seurakuntataloissa pidetään kerhoja ja järjestetään muutakin toimintaa, mutta käyttöaste on Hukan mukaan hyvin matala.

– On hiipuvaa harrastuneisuutta. Nykyihmiset sitoutuvat asioihin projektiluonteisesti. Jos viidestä kymmeneen ihmistä kokoontuu kerran viikossa isossa seurakuntatalossa, onhan se kohtuutonta. Lisäksi strategiassa korostetaan sitä, että ennen myyntiä toiminnalle etsitään korvaavat tilat, Hukka sanoo.

Hukan mukaan paikallisyhteisö voi parhaimmillaan jopa hyötyä siitä, että seurakunta luopuu omista tiloistaan ja vuokraa toimintaa varten tiloja muilta.

– Esimerkiksi Angelniemellä ollaan paikallisyhdistyksen tiloissa, joka hyötyy saamalla vuokratuloja. Voisi ajatella, että sama voi toteutua esimerkiksi Särkisalossa, jossa on Särkisalokoti ja aktiivinen Meripirtin kerho.

Hukan mukaan tarkoitus ei ole keskittää kaikkea Salon uuteen seurakuntataloon.

– Kun toimintoja siirretään johonkin läheiseen seurakuntataloon, toinen voidaan myydä ja toisen käyttöaste paranee.

Ajatus ei myöskään ole, että seurakunta alkaisi muuttamaan kirkkoja suuressa mittakaavassa monitoimitiloiksi. Hukka mainitsee, että toki esimerkiksi Salon kirkko keskustassa on helposti saavutettavissa ja siellä on jo monenlaista toimintaa perinteisten kirkonmenojen lisäksi.

– Seurakunnalle ei ole koskaan mahdollista luopua kirkoista. Sanoisin, että niiden remonteissa on syytä ottaa huomioon monikäyttöisyys, mutta niiden pääkäyttö pysyy kirkkoina.

Kohteet eivät ole aivan helppoja myytäviä. Suuri osa myytävistä taloista on isoja ja käyttökustannukset ovat korkeita.

– Yksityiskäyttöön soveltuvat vain harvat, ja yritystoimintaan käyttöä hankaloittavat seurakunnallekin raskaat käyttökustannukset, Hukka tiivistää.

Kirkkoherra Hukan mukaan suuressa osassa rakennuskantaa on jo päästy pois öljylämmityksestä.

– Tosi vähän on enää öljylämmitteisiä. Kiikalan seurakuntatalo lämpiää yhä öljyllä, Särkisalossa on maalämpö, Kiskossa pelletit ja monet ovat kaukolämmössä, Hukka sanoo.

Salon seurakunnan listalla 16 kohdetta: Realisoitavat rakennukset 2024–2027

1. Perttelin seurakuntatalo

2. Kiskon seurakuntatalo

3. Kiikalan seurakuntatalo

4. Kuusjoen seurakuntatalo

5. Muurlan seurakuntakoti

6. Särkisalon seurakuntakoti

7. Rivitaloa Perniön seurakuntatalon vieressä esitetään muutettavaksi asunto-osakeyhtiöksi ja asunto kerrallaan myytäväksi.

8. Puisto, Pertteli / rakennusta esitetään purettavaksi.

9. Särkisalon pappila

10. Pappilanniemi, Kisko

11. Hakastupa, Särkisalo

12. Diakoniakeskus, Salo

13. Kiskon pappilan ulkorakennus

14. Tyynelä, Halikko / rakennusta esitetään purettavaksi.

15. As. Oy Ortukantie

16. Halikon pikkupappila

Perhekerhoja ja yhteislaulua

Katsaus Salon seurakunnan tapahtumakalenteri kertoo, että seurakuntataloissa järjestetään monenlaista toimintaa, muun muassa perhekerhoja.

Perttelin seurakuntatalossa pidetään perhekerhoa, naisten iltoja, ystäväpiiriä ja yhteislaulutilaisuuksia.

Perniössä tarjolla on kässäkerhoa, soppasunnuntaita ja aamulenkkiseuraa.

Muurlassa pidetään varttuneen väen iltapäiväkerhoa, raamattupiiriä ja käsityöpiiriä.

Kiskossa kokoontuu maaliskuun lopulla eläkeläisten iltapäiväkerho.

Kiikalassa on kokoontunut perhekerho, seurakuntapiiri, raamattupiiri, kohtauspaikka Onnela ja yhteislaulutilaisuus KiVet eli Kiikalan Veisu-Tuokio.

Kuusjoella on raamattu- ja rukouspiirin lisäksi pidetty perhekerhoa, Kaiken kansan ystäväkammaria ja ohjelmassa on myös naistenpäiväkahvit maaliskuun alussa.

Särkisalossa on kokoontunut iltaperhekerho ja maaliskuussa on luvassa yhteisvastuukonsertti.