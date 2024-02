Somero kikkaili vuokrien kanssa – ja ansaitsi saada näpeilleen

Somero ja hyvinvointialue Varha ovat tukkanuottasilla monennäköisistä kiinteistöasioista (SSS 8.2.). Isoin kiista liittyy Lamminniemen hyvinvointikeskukseen, jonka kaupoista Varha ja Somero ovat päätymässä oikeuteen (SSS 24.1.).

Ennen sote-uudistusta Somero järjesteli Lamminniemen omistuksen omien yhtiöidensä välillä. Näin se onnistui siirtämään miljoonaremonttia vaativan kiinteistön Varhan murheeksi ja tienasi samalla neljä miljoonaa euroa.

Vanhan Tervaskannon palvelutalon ja Jukolan kiinteistön osalta kiistan kohteena ovat olleet vuokrat. Varha on aloittamisestaan lähtien vuokrannut Tervaskannon tiloja Someron kaupungilta. Varha on kuitenkin maksanut täyttä vuokraa tiloista, joista osa on ollut käyttökiellossa.

Jukolan kiinteistössä on toiminut Ecotekolan kierrätysmyymälä, jossa on ollut muun muassa kuntouttavaa työtoimintaa. Varha on maksanut tiloista vuokraa Somerolle, mutta myymälän tuottoja ei ole tilitetty Varhalle.

Molemmissa vuokrakiistoissa Somero on joutunut perääntymään. Niinpä se joutuu hyvittämään Varhalle reippaasti yli 100 000 euroa ja lisäksi laskemaan vuokria.

Kenties omalaatuisin Varhan ja Someron riidoista liittyy uuteen, vasta rakenteilla olevaan Tervaskannon palvelutaloon. Siellä osapuolet kiistelevät keittiöistä. Tai oikeastaan niiden mahdollisuudesta.

Somero on ollut rakentamassa Tervaskannosta tehostetun palveluasumisen yksikköä. Varha kuitenkin haluaa, että rakennusta voitaisiin jatkossa käyttää ikäihmisten yhteisölliseen asumiseen. Niinpä Varha vaatii nyt, että jo rakennusvaiheessa Somero varustaa asunnot sellaisilla liitännöillä, että niihin on jälkikäteen helppo rakentaa keittiöt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vesijohtojen ja sähköjen vetämistä tulevien keittiöiden seiniin.

Somero taas ymmärtää keittiöoption ihan eri tavalla. Se on lähtenyt suunnittelussa siitä, että asunnot remontoidaan vasta joskus parinkymmenen vuoden päästä. Näin ollen liittymiä olisi turha vetää liian valmiiksi. Parinkymmenen vuoden päästä koko rakennus on joka tapauksessa peruskorjauksen tarpeessa.

Oudointa riidassa on, että sen piti olla jo sovittu. Varhan kiinteistöpäällikkö kertoi Salkkarin haastattelussa viime kesänä, että Varha on luopunut keittiöhaaveistaan. Rakentamista voitaisiin siis jatkaa ”alkuperäisten suunnitelmien mukaan” (22.8.). Nyt mieli näyttää muuttuneen täysin päinvastaiseksi.

Keittiösoppaa lukuunottamatta Somero on kiistoissa melko heikoilla. Kaupunki on sote-uudistuksen myllerryksessä kieltämättä vienyt oman taloutensa edunvalvonnan äärimmäisyyksiin. Ehkä jopa ylikin. Kaupunki ei voi kaikilta osin väittää pelanneensa reilua peliä.

Joten ei ole ihme, että Varha on käynyt sen kimppuun heti kun kuprut ovat paljastuneet. Eikä ihme ole sekään, että tässä tilanteessa Somero – toisin kuin Salo – ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan Varhan toivomista vuokrahuojennuksista (SSS 31.1.).