Susia jolkottelee kotien tuntumassa yhä enemmän, mutta kauhu on laantunut – ”Susi on merkki siitä, että luonto voi hyvin”

Susien määrä Salon seudulla on kasvanut nopeasti, mikä on herättänyt viime aikoina runsaasti keskustelua ja huolta salolaisten keskuudessa. Varsinkin susien aiheuttamat kotieläinvahingot ovat nostaneet esille kysymyksiä lasten ja eläinten turvallisuudesta.

Varsinais-Suomen riistakeskus järjesti torstaina yhteistyössä Salon kaupungin ja Salo–Raasepori -reviirityöryhmän kanssa avoimen kuntalaistilaisuuden susitilanteesta Salon seudulla. Etäyhteydellä pidetty tilaisuus keräsi kuulolle reilut kuusikymmentä kuntalaista.

Varsinais-Suomen riistapäällikkö Jörgen Hermanssonin mukaan sudet ovat Varsinais-Suomessa verrattain uusia tulokkaita. Laji metsästettiin alueella sukupuuttoon 1800-luvulla, ja vasta parikymmentä vuotta sitten sudet asettuivat tänne uudelleen.

– Elimme ilman susia noin 150 vuotta, kunnes noin vuonna 2004 susipari asettui Varsinais-Suomeen suurimmalle metsäalueelle.

Susireviirien määrä lähti 2000-luvun kuluessa nopeaan kasvuun. Tällä hetkellä Varsinais-Suomen alueella on kaikkiaan kaksitoista susireviiriä, jotka kattavat miltei koko maakunnan alueen Turun ympäristöä ja rannikkoa lukuun ottamatta. Susiyksilöitä on arviolta vajaat 130, mikä on yli kolmannes kaikista Suomen susista.

Myös susihavaintoja on tehty viime aikoina runsaasti. Paikalliset petoyhteyshenkilöt ovat ilmoittaneet viime elokuun alusta kaikkiaan miltei kahdesta ja puolesta tuhannesta susihavainnosta, ja noin neljännes susista on havaittu alle sadan metrin päässä asutuksesta.

Hermanssonin mukaan susireviirien ja -yksilöiden määrä saattaa kasvaa Varsinais-Suomessa vielä hieman nykyisestä.

– Muutosta havaitaan koko ajan. Salon suunnalla on viitteitä siitä, että Salon-Raaseporin reviiri olisi jakautumassa ja että Paimion ja Sauvon suunnalle olisi mahdollisesti tulossa kokonaan uusia reviirejä.

Suden asettuminen ja runsastuminen Varsinais-Suomessa on näkynyt myös alueen asukkaiden suhtautumisessa lajiin. Varsinkin 2000-luvun alussa susiin liittyi paljon sensaatiota, epäluuloa, pelkoa ja epätietoisuutta.

– Melkein joka kerta, kun susia ilmestyy uutena lajina jollekin alueelle, ihmiset reagoivat siihen voimakkaasti, Hermansson kertoo.

Asukkaiden jyrkkää suhtautumista on pyritty lieventämään 2000-luvun kuluessa ennen kaikkea lisäämällä tietoa susista ja niiden käyttäytymisestä.

Jörgen Hermanssonin mukaan Varsinais-Suomessa on kuluneen kahden vuosikymmenen aikana muun muassa järjestetty kansalaiskokouksia, kehitetty kannanarviota, palkattu kenttähenkilö sekä koulutettu petoyhteyshenkilöitä. Susilife-projektin kautta on puolestaan hankittu paikallisille kotieläintiloille esimerkiksi petoaitoja ja tehty muita susivahinkoja ennaltaehkäiseviä toimia.

Tiedon kerääminen ja levittäminen ovat tuottaneet tulosta, ja ihmisten suhtautuminen lajiin on muuttunut jyrkän epäilevästä neutraalimpaan ja realistisempaan suuntaan.

– Kokonaistilanne on parantunut huomattavasti kahdenkymmenen vuoden aikana, ottaen huomioon, kuinka paljon susia on tällä hetkellä.

Tästä huolimatta sudet huolettavat edelleen osaa varsinaissuomalaisista. Niiden ajatellaan olevan uhka esimerkiksi marjastukselle, sienestykselle, metsästykselle, eläimille sekä lapsille.

– On todettava, että moni maaseudulla asuva kokee, että susitilanne on miltei kestämätön, Hermansson sanoo.

Riistavahinkorekisterin mukaan sudet aiheuttivat Salon seudulla vuoden 2023 aikana kotieläinvahinkoja kymmenen kertaa, ja kaikkiaan yli sata lammasta joutui susien raatelemaksi. Vuotta aikaisemmin susien hyökkäyksen kohteeksi joutui viisikymmentä lammasta ja yksi hevonen.

Jörgen Hermanssonin mukaan vahinkojen määrät ovat kuitenkin susien määrään suhteutettuna toistaiseksi vähäisiä. Varsinais-Suomessa riittää saaliseläimiä, kuten valkohäntäpeuroja ja kauriita, mikä ehkäisee susien häiriökäyttäytymistä.

– Ei-toivottua käyttäytymistä on varsin vähän. Sudet keskittyvät peuran pyyntiin ja omaan elämäänsä.

Hermansson kuitenkin myöntää lammasvahinkojen suhteellisen runsaan määrän. Hänen mukaansa lammasvahingot eivät välttämättä kerro susien aggressiivisuudesta tai häiriökäyttäytymisestä.

– Jos on susia ja lampaita samalla alueella, vahingoilta ei voida kokonaan välttyä. Se on valitettava fakta.

Jörgen Hermansson toivoo, että susista voitaisiin käydä nykyistä monipuolisempaa keskustelua. Tällä hetkellä susikeskustelu on hänen mukaansa varsin kielteistä, ja esille nousevat lähinnä lajiin liittyvät ongelmat. Hän muistuttaa, että sudella on kuitenkin myös paikkansa ekosysteemissä.

– Kun sorkkaeläimiä on paljon, ekosysteemiin kuuluu myös susi. Monen mielestä susi on merkki siitä, että luonto on ehjä ja voi hyvin.

Perusteet poikkeuskaatoluvan saamiseksi ovat tiukat

Susia voidaan tällä hetkellä kaataa vain poikkeusluvilla, joita myönnetään kannanhoidollisin perustein ja vahinkoperustein. Näin kertoo Varsinais-Suomen riistapäällikkö Jörgen Hermansson.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on nimensä mukaisesti kannan hallinta, eikä sen tarvitse liittyä suden aiheuttamaan uhkaan tai vahinkoon. Kannanhoidollinen metsästys on kuitenkin tarkoin säänneltyä, eikä kannanhoidollisia kaatolupia käytännössä juuri myönnetä.

Vahinkoperustainen poikkeuslupa voidaan puolestaan myöntää, jos tietty susiyksilö toistuvasti käyttäytyy uhkaavasti tai aiheuttaa vahinkoja. Ennen luvan myöntämistä tulee kuitenkin pyrkiä karkottamaan susi tai suojautumaan siltä esimerkiksi susiaidalla.

Suomen Riistakeskus myönsi elokuussa poikkeusluvan yhden suden kaatamiseksi Paimion laumasta, joka oli useita kertoja hyökännyt lammastilalle Hajalassa. Vahinkoja aiheuttanutta sutta ei kuitenkaan onnistuttu kaatamaan.