Säästöjä raapiva Provinssi peruu syksyn suurmusikaalin – Teatterin johtajalla on idea, joka voisi mullistaa Salon teatterikentän

Teatteri Provinssi ei esitä tulevana syksynä suurmusikaalia Notre Damen kellonsoittaja. Taustalla on teatteriyhdistys Vinssi ry:n heikko taloustilanne.

– Suurmusikaali on iso ponnistus myös taloudellisesti, sanoo salolaisen Teatteri Provinssin johtaja Seppo Suominen.

Suomisen mukaan musikaalia ei kuitenkaan ole haudattu.

– Olemme varmistaneet, että esittämiseen tarvittavat luvat pysyvät, vaikka sen tulemisesta ohjelmistoon ei ole päätetty, hän sanoo.

Teatteri Provinssin taustalta löytyy kaksi eri toimijaa. Teatteriyhdistys Vinssi ry ja vierailevista esityksistä vastaava Posetiivi Oy. Vielä vuonna 2019 Posetiivi Oy:n liikevaihto oli 403 000 euroa ja tulos 49 000 euroa plussalla. Koronavuosi 2020 oli vaikea, yritys teki 153 000 liikevaihdolla 65 000 euroa tappiota.

Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi hieman ja tulos oli 34 000 euroa plussan puolella. Vuonna 2022 liikevaihto kasvoi 233 000 euroon, mutta tulos jäi jälleen 8 000 euroa miinukselle.

– Toiminnan laajentumisen takia viime vuoden liikevaihto kasvoi 450 000 euroon, mutta tuloslukuja ei vielä ole, Suominen sanoo.

Katsojia vierailevissa näytöksissä ja teatterin omissa produktioissa oli vuonna 2023 kaikkiaan yli 30 000.

– Toiminnan taso tulee tänä vuonna olemaan sama kuin viime vuonna, mutta vuosi 2024 on talouden tervehdyttämisvuosi.

Kehnon taloustilanteen juurisyy on kaikkien tiedossa. Korona laittoi vuonna 2020 myös teattereiden ovet säppiin.

– Tilanne ei ole normalisoitunut vieläkään, sanoo Suominen.

Suomisen mukaan etenkään varttuneemmat teatterikävijät eivät ole löytäneet takaisin saleihin.

– Ryhmien osuus on pienentynyt huomattavasti. Koronasulku jatkui liian pitkään, koronapelko jäi eivätkä ihmiset lähde vieläkään kotoa samalla tavalla kuin ennen koronaa.

– Ongelma ei ole vain Salossa vaan se on valtakunnallinen, Suominen jatkaa.

Teatteri Provinssissa katsojakunnan muutos on otettu huomioon. Ohjelmistoja on muokattu enemmän nuoria aikuisia silmällä pitäen.

– Esimerkiksi stand upin osuus on kasvanut. Se on tuonut meille nuorempia katsojia.

Suomisen mukaan Teatteri Provinssin viime vuosi oli teatterituotannoissa taloudellisesti erittäin vaikea. Toimintaa kannattelivat vierailuesitykset ja tapahtumat.

Kahdesta kirjailijasta kertova draama Mestari ja Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin musiikkia sisältänyt musiikkinäytelmä Valon pisaroita eivät kiinnostaneet katsojia riittävästi.

– Näytelmät olivat taloudellisia floppeja.

Suomisen mukaan teatterin toimintaa on pidetty yllä viime vuosien aikana osittain velkarahalla.

– Velanotto kertoo siitä kuinka kovasti haluamme tehdä tätä, emmekä aio luovuttaa.

Suominen kuvailee kuluvaa vuotta ”tarkan euron vuodeksi, jolloin jokainen kivi on käännettävä”. Tämä näkyy muun muassa vuoden ensimmäisessä omassa tuotannossa.

– Ammattilavastaja on tehnyt lavasteet, mutta käytännössä kaikki on kierrätettyä. Ovet on haettu kesäteatterilta ja levytkin ovat käytettyjä.

Tuotantokustannuksia nipistetään myös vähentämällä ammattinäyttelijöiden käyttöä.

– Esimerkiksi Mustion Linnan kesäteatterissa on tänä vuonna neljän hengen työryhmä, kun aikaisempina vuosina heitä on ollut kahdeksan.

Suomisen mukaan tuotantojen taso pysyy kulukurista huolimatta korkealla.

– Säästöt toteutetaan niin, etteivät ne näy katsojille. Työtä tehdään samalla intensiteetillä kuin aikaisemminkin.

Teatteri Provinssi on laajentanut jatkuvasti toimintaansa. Päänäyttämön lisäksi ohjelmatarjontaa on Mathildedalissa, Mustion linnassa ja Rikalanmäellä. Tapahtumia järjestetään lisäksi satunnaisesti myös Salohallissa, Salon urheilutalossa, Musinessa ja Billnäsin ruukissa.

– Toimintaa on oltava laajalti, jotta pärjääminen olisi mahdollista.

Suominen sanoo kaikesta huolimatta odottavansa tulevaa kesää toiveikkaana. Suomisen mukaan ihmiset kaipaavat vaikeina aikoina iloa elämään. Sitä on luvassa, sillä Mathildedalin, Mustion Linnan ja Rikalanmäen kesäteattereissa on tarjolla komediaa.

Mathildedalissa nähdään Risto Jarvan komedia Loma, Mustion Linnassa farssi Vaimoni on toista maata ja Rikalanmäellä komedia Kvartetti.

Myös tulevan vuoden vierailevien esitysten tilanne vaikuttaa lupaavalta.

– Kevään ohjelmistoon on myyty jo 5 000 lippua. Pelkästään Katri Helenan konserttiin on myyty 600 lippua, Suominen iloitsee.

”Turku on suurin kilpailija”

Teatteri Provinssin johtaja Seppo Suominen sanoo Turun olevan salolaisten teattereiden pahin kilpailija.

– Turun vaikutus näkyy Salossa monessa asiassa. Salolaiset lähtevät liian helposti ostoksille ja teatteriin Turkuun.

Suomisen mukaan salolaisen teatteriväen sekä Salon kaupungin pitäisi puhaltaa paremmin yhteen hiileen.

– Voisimme yhdessä selvittää, miten Saloon saataisiin perustettua valtionosuusteatteri (vos-teatteri) eli valtion rahoitusosuuden piiriin kuuluva teatteri, Suominen sanoo.