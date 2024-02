Tältä näyttää pankkien mukaan asuntovelallisen vuosi – ensiasunnon ostajien kannattaa kuunnella lohdullinen neuvo

Negatiivisesta neljään.

Näin raju oli 12 kuukauden euriborkoron nousu alkuvuodesta 2022 kesään 2023 mennessä. Venäjän hyökkäyssodasta alkanut nousu oli paitsi poikkeuksellisen suuri myös poikkeuksellisen nopea.

Suomessa 12 kuukauden euribor on ylivoimaisesti yleisin asuntolainojen viitekorko, joten suurelle osalle asuntovelaisista tuli roima lisäys vuotuisiin korkomenoihin viimeistään viime vuoden alussa. Monissa talouksissa vuotuiset korkomenot ovat kasvaneet tuhansilla euroilla. Negatiivisen koron aikaan asuntovelalliset maksoivat pelkkää pankkinsa marginaalia.

Euriborkorkojen huippu saavutettin viime vuoden syyskuussa (4,228 %). Lasku alkoi marraskuussa, mutta alkuvuonna ei ole juuri tultu alaspäin. Pankkien arvion mukaan EKP ryhtyy laskemaan korkotasoa vasta kesäkuussa (TS 25.1.).

Miltä näyttää asuntolainan hakijan ja asuntovelallisen vuosi 2024? Vastaajina ovat liiketoimintajohtaja Minnaliisa Vehkala OP Turun Seudusta ja pankinjohtaja Joni Rintamaa Someron Säästöpankista.

Millaiset ovat korkonäkymät asuntolainan hakijan kannalta?

Vehkala: ”Asiakkaan tulisi aina nojata pankkien käyttämään kuuden prosentin stressitestiin eikä miettiä, että lainaa otetaan vasta korkojen laskiessa. Sanoin tämän silloinkin, kun viitekorot olivat negatiiviset. Tyypilliset asuntoluottojen maturiteetit (laina-ajat) ovat kuitenkin 20–25 vuotta, mihin mahtuu sekä korkeaa että matalaa korkoa. Asuntolainaa hakiessa ei pitäisi liikaa nojata korkonäkymään, vaan siihen, mitä oma talous kestää. Eikä kannata olla murheissaan, että olisipa pitänyt ottaa lainaa negatiivisten viitekorkojen aikaan. Korkoriski on lainanoton kannalta olennainen, mutta asiakkaan kokonaisriski sisältää myös esimerkiksi työllisyyden ja sairastumiset.”

Rintamaa: ”Korot ovat laskeneet, ja tämä on todennäköisesti uusi normaali korkotaso. Tosin pientä laskua saatetaan nähdä loppuvuonna.”

Milloin euriborit voisivat laskea, niin kuin ounastellaan?

Vehkala: ”Huippulukemista on tultu alaspäin, mutta on nähty niin sanottu korkojen inversiotilanne, jossa pitkä viitekorko on edullisempi kuin lyhyempi.”

Rintamaa: ”Inflaatiopaineet edelleen ovat olemassa, ja uutena poikkeavana tekijänä on Lähi-idän tilanne, joka voi vaikuttaa öljyn hintaan ja sitä kautta inflaatioon. Siksi nykyinen tai hieman alempi korkotaso lienee se, jossa pysytään.”

Matalien korkojen aikaan uusista asuntolainoista 80–90 prosenttia sidottiin 12 kuukauden euriboriin. Korkojen noustua on lyhyempiä euriboreja käytetty enemmän. Suomen Pankin mukaan joulukuussa jopa kolmasosa uusista asuntolainoista sidottiin kolmen kuukauden euriboriin.

Onko nyt järkevämpää sitoa uuden asuntolainan korko lyhyeen kuin vuoden euriboriin?

Vehkala: ”Jonkun asiakkaan ajatusmaailma kestää tilanteen, että korot tarkistuvat kolmen kuukauden välein. Toinen taas haluaa stabiliteettia. Historiallisesti löytyy jaksoja, jolloin olisi tullut edullisemmaksi käyttää lyhyttä viitekorkoa, mutta historia ei ole tae tulevasta. Niin kuin sanoin, korkomarkkinassa on nyt inversiotilanne: kolmen kuukauden euribor on korkeammalla kuin 12 kuukauden, vaikka perinteisesti korkojen lähtiessä laskemaan kolmen kuukauden euribor tarkistuu nopeammin alaspäin.”

Rintamaa: ”Kolmen kuukauden euribor on pitkällä tähtäimellä edullisin, mutta olennaisin kysymys on, haluaako tietää aina vuoden ennakkoon, mikä korko ja sen myötä maksuerä on. Se tuo talouteen ennakointia. Lyhyt euribor sopii, jos on puskuria eivätkä nopeat vaihtelut vaikuta.”

Milloin euriborien aleneminen näkyy laina-asiakkaiden koroissa?

Rintamaa: ”Se riippuu siitä, milloin laina on satuttu nostamaan ja mihin aikaan se on sidottu. Ei ole piikkiä missään kohtaan vuotta.”

Onko korkojen nousu tuonut muutosta siihen, miten pitkä laina kannattaa ottaa?

Vehkala: ”Ihmiset haluavat mitoittaa kuukausierän mahdollisimman alas, mutta Suomessa sääntely rajaa laina-aikojen pituutta. On asuinalueita, joilla asuntojen arvon kehitys on voinut viime vuoden olla negativiinen, jolloin pitkä laina-aika ja pienet lyhennykset tarkoittavat, ettei asunnonvaihtotilanteessa ole välttämättä syntynyt arvonousua eikä puskuria seuraavaan asuntoon. Laina-aika kannattaisi mitoittaa niin, että korkojen noustessakin lyhennys säilyisi samalla tasolla.”

Rintamaa: ”Liian suurta lainaa ei kenenkään kannata ottaa eikä liian pitkällä laina-ajalla pelkästään siksi, että se mahdollista, koska se sitoo oman talouden liikaa asunnon ympärille. Jos tämänhetkisellä korkotasolla pystyy lyhentämään lainaa ja rahaa jää muuhunkin, laina on oikein mitoitettu. Neljän prosentin euribor toi arkielämään sen pankkien stressitestin.”

Onko kiinteä korko nykytilanteessa järkevä ratkaisu?

Vehkala: ”Se sopii asiakkaille, jotka hakevat stabiilia korkotasoa ja ajattelevat, että pitkään laina-aikaan voi mahtua matalampia ja korkeampia korkojaksoja. Tällä hetkellä vajaat 20 prosenttia uusrahoituksesta otetaan siten, että tulee kiinteä korko tai kiinteän koron jakso laina-ajan alkuun.”

Rintamaa: ”Jopa suosittelisin, että jakaisi lainaa kahteen osaan: alkuun esimerkiksi 3, 5 tai 10 vuodeksi kiinteä korko. Tällä hetkellä pankkien kiinteät korot ovat alhaisemmalla tasolla kuin vuoden euribor.”

Onko korkosuojaus vielä tarpeen ja jos on, keille erityisesti?

Vehkala: ”Viitekorkojen ollessa negatiiviset kolmannes luototuksesta sisälsi korkosuojauksen. Näin ollen aikamoinen määrä asiakkaita nauttii korkosuojauksen edusta. Tällä hetkellä kiinteä korko on edullisempi kuin korkokattoratkaisu. Edelleen korkosuojauksia tehdään, mutta niiden hinta on noussut merkittävästi.”

Rintamaa: ”Kun näkymä nyt on, että korkotaso laskee, se ei ole niin hyvä vaihtoehto. Se sopii varovaiselle henkilölle tuomaan mielenrauhaa.”

Miten ensiasunnon ostajat ovat reagoineet varainsiirtoverovapauden poistumiseen 1.1.2024?

Vehkala: ”Joulukuussa oli melkoinen ralli. Lainojen määrä kolminkertaistui lokakuuhun verrattuna. Se laukaisi myös dominoefektejä; ihmiset pääsivät vaihtamaan asuntojaan. Nyt tilanne on hiljentynyt.

Esimerkiksi 90 000 euron ensiasunnosta 1 350 euroa (varainsiirtovero 1.1. 2024 lähtien) on sinällään iso raha, mutta sen voi jatkossa saada hyväkseen vaikka neuvottelemalla hieman asunnon pyyntihinnasta.”

Rintamaa: ”Muutos näkyi vuoden lopussa. Ei se suunnaton piikki ollut mutta vauhditti ostopäätöksiä.”

Hallitus laski asunto-osakkeiden sekä kiinteistöjen varainsiirtoveroja 1.10.2023 alkaen. Onko lasku aktivoinut asuntokauppaa toivotusti?

Vehkala: ”Muutos oli hyvä mutta ei ole valitettavasti vaikuttanut asuntolainan ottajien päätöksentekoon mittavasti – täytyy muistaa, että erityisesti rivitalo- ja omakotitaloja myydään vasta, kun ruoho vihertää.”

Rintamaa: ”Muutos ei ole radikaalisti näkynyt. Enemmän paistaa yleinen varovaisuus läpi. Jos asunnon osto kuitenkin on ajankohtainen ja oma talous on kunnossa, nyt on hyvä hetki. On ostajan markkinat.”

Muutokset verotuksessa

1.1.2024

Ensiasuntojen verovapaus poistui.

Sopimuksen allekirjoituspäivä ratkaisi verokohtelun.

18–39-vuotiaiden ei aiemmin tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa ensiasunnostaan tiettyjen ehtojen täyttyessä.

12.10.2023 alkaen takautuvasti

Kiinteistöjen varainsiirtoverokanta aleni 4 prosentista 3 prosenttiin

Asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtoverokanta aleni 2 prosentista 1,5 prosenttiin.

Verohallinto palauttaa liikaa maksettuja varainsiirtoveroja korkoineen 2024.

”Tämähän on se normaali korkotaso”

Asuntolainan viiden prosentin korko ei hirvittänyt Atte Kulmalaa ja hänen avovaimoaan, kun he loppuvuonna ottivat yhteisen asuntolainan.

– Tämähän on se normaali korkotaso, laina on ihan ilmaista ollut ennen. Ja meidän vanhempien aikaan on ollut paljon korkeampaa, Kulmala vertailee.

Vajaan 200 000 euron asuntokaupan ja -lainoituksen kohteena oli talo, hehtaari maata ja useita ulkorakennuksia Paimion Veikkarissa. Siellä maaseudun rauhassa perhe on asunut marraskuun puolivälistä lähtien. Edellinen asuinpaikka oli rivitalo Vahdolla.

Asuntolaina otettiin 20 vuodeksi ja sidottiin kuuden kuukauden euriboriin. Kulmala oli ensiasunnon ostajana vielä viime vuonna varainsiirtoverosta vapaa, mutta se ei kaupan ajoitukseen mitenkään vaikuttanut.

Talo tontteineen oli ollut pitkään myynnissä, ja Kulmalalle se oli lopulta ainut potentiaalinen.

– Se on syrjässä, ja siinä on autotalli, sanoo autojen laittoa harrastava raksamies.

Pihapiirissä on tosiaan aiemmin toiminut autokorjaamo.

Kun ostopäätös oli tehty, pankkien kanssa tuli hankaluuksia. Vasta neljäs pankki otti lainahakemuksen tosissaan ja ripeään käsittelyyn.

– Tästä voisi kirjoittaa romaanin, Kulmala hymähtää ja kertoo, miten byrokraattista ja hidasta kohtelu muualla oli.

Mutta nyt on oma tupa, oma lupa.