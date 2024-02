Talvisotaa vanhempi ikkuna särkyi, kun pojat riitelivät tytöstä yöllä Salossa – ”Toivon, että tulisivat juttelemaan”

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Bio-Salon yrittäjä Jari Mäkilä sai harmillisen herätyksen. Elokuvateatterin yläkerroksessa asuvan Mäkilän unet keskeytyivät yökahden aikaan kadulta kuuluvaan möykkään.

Kun hän pääsi kadulle, sieltä löytyi kolme ilmiriidassa olevaa nuortamiestä, heidän mönkijänsä sekä säpäleinä oleva Bio-Salon ikkuna.

Sanakovun perusteella yhdellä pojista oli ollut sutinaa toisen pojan tyttöystävän kanssa.

– Heille ihmettelin, että jos tässä yksi on uhri ja toinen se, joka on käynyt asiattomilla teillä, kuinkas se piti ikkunalle kostaa. Se on ollut 85 vuotta paikallaan eikä ole ikinä käynyt vieraissa, joten miksi sitä piti turpaan lyödä, Mäkilä kommentoi.

Yöllä Mäkilä teki äkäisen päivityksen asiasta Salon Seudun Puskaradioon Facebookissa.

– Nyt väsyttää niin vietävästi, kun yö meni plörinäksi, hän sanoo maanantaina aamuyhdeksältä ja haukottelee.

Mäkilä ymmärtää sen, että tunteet voivat käydä kuumina. Hän toivoo, että pojat tulisivat juttelemaan.

– Kun puutuin tilanteeseen, pojat haistattelivat ja sanoivat, että keskustelevat nyt, mutta he eivät tulleet lähelle eikä tilanne tuntunut uhkaavalta. He eivät vaikuttaneet päihtyneiltäkään. Kyse taisi olla vain kiihtyneestä mielentilasta.

Hajonnut ikkuna on tosiaan ajalta ennen Suomea sotia, vuodelta 1938. Mäkilä ei ole täysin varma, olisiko lasi yhä alkuperäinen, mutta ainakin pokat ovat.

– Onneksi vain ulompi ikkuna meni rikki eikä sisempi, jossa on Uuno Eskolan lasimaalaus. Lisäksi ikkunaruutu on aika pieni, olisikohan neliön kokoinen tai pienempi. Jos olisi hajonnut iso näyteikkuna, siitä olisikin tullut melkoiset kustannukset.

Hän ei maanantaiaamulla vielä tiennyt, paljonko Bio-Salon ikkunan korjaaminen maksaa.