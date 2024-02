Korisliigan runkosarja päättyi Vilppaan osalta juuri niin kuin sen piti eli valtavan varianssin kotivoittoon Kobrista.

Voitto varmisti Vilppaalle paikan ylemmässä loppusarjassa, jonka Vilpas aloittaa nelosruudusta.

Ottelua näkemättä 23 pisteen kotivoitolla varmistunut nelossija vaikuttaa siltä, ettei Vilppaan kannattajien olisi tarvinnut täristä kimurantilla päätöskierroksella – totuus oli kuitenkin varsin erilainen.

Itse asiassa kaikki muut Vilppaan kannalta merkitykselliset ottelut päättyivät niin, että tappiolla Vilpas olisi pudonnut alempaan jatkosarjaan.

– En tiennyt mitään muiden pelien tilanteista, eikä se minua kiinnostanutkaan. Kuulin tulokset vasta matsin jälkeen, Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen tokaisi.

Vielä kolmannen neljänneksen alussa eli kun 22 ottelun runkosarjaa oli jäljellä vaivaiset vajaat 20 minuuttia, Vilpas oli pudonnut reaaliaikaisessa sarjataulukossa kuuden parhaan joukosta.

Parhaimmillaan 12 pisteellä johtanut Kobrat lähti tauolle seitsemän pisteen johdossa.

Sitten tapahtui jotain sellaista, jonka vuoksi Vilpas ansaitsi paikkansa ylemmässä jatkosarjassa.

Puolivillaisesti pelannut Vilpas veti seitsemän minuutin pätkän 16–0 ja käänsi 11 pisteen tappioaseman viiden pisteen johdoksi, eikä katsonut sen jälkeen enää taustapeiliin.

Salohallin sytyttänyt ja voiton varmistanut kolmas neljännes meni Vilppaalle 31–11 ja koko toinen puoliaika peräti 52–22!

Ennen kauden alkua Vilppaan virallinen tavoite oli ”pelata tasaisesti hyvää ja voittavaa korista kauden alusta, kauden loppuun asti”.

Vaikka runkosarja oli kaikkea muuta kuin helppo, Vilpas oli lopulta hyvä, voittava, ja vaikka se ei aina siltä näyttänyt, myös tasainen. Vilpas pelasi loka-, marras-, joulu- ja tammikuun identtisellä saldolla eli kolme voittoa ja kaksi tappiota.

– Kauden alku oli heikko, mutta peli itsessään on ollut tasaisempaa kuin viime kaudella. Nyt on parempi fiilis kuin viime kaudella runkosarjan jälkeen, Savolainen myönsi.

Vilppaan runkosarjan saldo 13/9 on myös voiton parempi kuin kahdella edellisellä kaudella.

Vilppaan runkosarjatarinaan sopii sekin, että joukkue varmisti paikkansa viimeisen kierroksen pakkovoitolla, sillä Vilpas voitti nihkeän alkukauden jälkeen käytännössä kaikki ne ottelut, mitkä pitikin voittaa.

– Se on aina tanssimista, että paljonko otteluiden merkitystä korostaa pelaajille. Mutta täytyy antaa pelaajille hatunnosto siitä, miten me näitä otteluita voitimme, Savolainen kehui.

Tarinaan sopii erityisen hyvin sekin, että viimeisessä pakkovoitossa joukkueen kaksi parasta pelaajaa olivat myös runkosarjan parjatuimmat pelaajat eli Tavon King ja DeAndre Dishman.

– On puhuttu paljon, että paljonko me annamme tasoitusta jenkkinelikossa, mutta jokainen on löytänyt oman ruutunsa paremmin, Savolainen kertoi.

26 pistettä heittänyt King pelasi lauantaina ehkä kauden parhaan kotiottelunsa ja neljä kertaa donkannut Dishman jätti varjoonsa 13 senttiä pidemmän Theo Akwuban.

Keskenkuntoisena Saloon tullut Dishman on kehittynyt paitsi fyysisesti myös henkisesti.

– Itseluottamukseni on parantunut Korihait-vierasottelun (18. lokakuuta) jälkeen, Dishman paljasti kulminaatiomatsin.

– Olimme tänään toisella puoliajalla loistavia. Meillä oli hauskaa!

Pitkälti Kingin ja Dishmanin tasonnoston ansiosta Vilpas on voittanut joulutauon jälkeen kahdeksasta ottelusta kuusi ja ollut Korisliigan toiseksi paras joukkue BC Nokian jälkeen. Kotimaisesta osastosta eniten tasoaan joulutauon jälkeen nostivat syyskaudella loukkaantumisista kärsineet Mikko Koivisto ja Riku Laine.

Ylipäätään Vilppaan paketti vaikuttaa ottelu ottelulta lupaavammalta. Jokaisessa viisikossa on neljä heittäjää, mikä kompensoi levypallovoiman puutetta. Puolustuksessa oman korin puutteellista suojelua kompensoivat lisääntynyt puhe ja liike.

Itse asiassa Vilppaasta on tullut yksi sarjan parhaista puolen kentän joukkueista, mikä tietää erityisen hyvää pudotuspelejä ajatellen, jossa peli väkisinkin hidastuu ja muuttuu fyysisemmäksi.

Ennen pudotuspelejä on kuitenkin hankittava mahdollisimman hyvät lähtöasemat. Ylempi jatkosarja alkaa Vilppaan osalta varaslähdöllä jo torstaina Salohallissa BC Nokiaa vastaan. Olkapäätään poteva Vilppaan takamies Teemu Suokas on tuostakin ottelusta sivussa.

– Seuraava välitavoite on kotietu (eli sijoitus neljän parhaan joukossa), Savolainen linjasi.

Mielenkiintoa ylempään jatkosarjaan tuo sekin, että Seagullsin ja BC Nokian ollessa irti muista, Vilpas kohtaa puolivälierissä erittäin todennäköisesti joko Katajan, Korihait tai Karhubasketin.

Jokainen voi jo nyt pohtia, mikä kolmikosta olisi mieluisin – siinä ei pitäisi kestää kauaa.

Korisliiga: Vilpas–Kobrat 90–67 (20–30, 18–15, 31–11, 21–11)

Vilppaan pisteet/levypallot: DeAndre Dishman 23/9, Tyree Eady 9/8, Mikko Koivisto 9/2, Juho Nenonen 1/4, Tavon King 26/8, Luukas Vaara 2/1, Riku Laine 2/0, Jamison Overton 18/7/6 syöttöä.

Kobrat: Antto Nikkarinen 7/3, Anthony Roberson 12/10, Timi Puittinen 12/3, Taz Sherman 14/3, Theo Akwuba 10/9, Juho Lehtoranta 0/1, Joona Tuomala 10/0, Joonas Lehtoranta 2/1.

Levypallot: 47–38

Syötöt: 17–11

Menetykset: 11–11

Heittoprosentit:

1 p: 61–78

2 p: 52–46

3 p: 42–24

OHO!

Mikko Koiviston peräkkäisten vapaaheittojen putki on venynyt jo 35:een. Viime kaudella tehty liigaennätys on 57.

Yleisöä: 1 302

Vilppaan seuraava ottelu: to 8.2. Vilpas–BC Nokia Salohallissa kello 18.30.

Päivitetty klo 21.10. Suokkaan poissaolo BC Nokia -ottelusta.