Uudella maakuntajohtajalla on iso tehtävä edessään

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies (kok.) jää eläkkeelle ensi syksynä. Seuraajan haku on loppusuoralla, minkä osa varsinaissuomalaisista on saattanut panna merkille uutisista.

Useimmat tuskin ovat.

Maakuntaliitto on lakisääteinen, puolipoliittinen instituutio, jonka tehtävänkuva on harvalle selkeä. Yhtä vaikea on arvioida, millaisen perinnön Häkämies jättää seuraajalleen. Moni tunnistaa kotimaakunnan organisaation lähinnä siitä, että sen tehtävä on tarjota sopiville poliitikoille mukava eläkevirka.

Todennäköisesti myös seuraavalta maakuntajohtajalta löytyy taskustaan oikean värinen puoluekirja. Vaikka kaikki puolueethan vastustavat poliittisia virkanimityksiä.

Varsinais-Suomen liiton keskeisimpiä kärkihankkeita ovat pitkään olleet Itämeren suojelu ja Turun Tunnin juna.

Itämeren tila on surkea. Suomalaisten itsensä pilaama Saaristomeri on kansallinen häpeäpilkku. Epäonnistuminen ei ole yksin maakuntaliiton vika, sillä saamattomuuttaan ovat olleet osoittamassa käytännössä kaikki tämän vuosituhannen hallitukset sekä kirjava joukko muita organisaatioita. Toistaiseksi kirkasta vettä on nähty lähinnä seminaaritilojen lasikannuissa. Niitä onkin sitten riittänyt.

Tunnin junakaan ei ole ollut varsinainen menestystarina. Nyt se on hallitusohjelmassa, mutta aivan erilaisin reunaehdoin kuin kuntien edunvalvonnassa olisi toivottu. Niinpä hankkeen toteutuminen on edelleen kiikun-kaakun. Jos kiskot joskus ilmestyvät savimaan pinnalle, sulan hattuunsa saa turkulainen pääministeri eikä maakuntajohtaja.

Häkämiehen ansioksi voidaan laskea, että hän on pitänyt liitossaan kohtuullista menokuria. Varsinais-Suomen liittoa rahoittavat maakunnan 27 kuntaa. Rahoitusosuudet ovat nousseet hyvin maltillisesti.

Häkämies onkin varoitellut jäsenmaksujen nousupaineista, koska liiton budjetti ei hänen mukaansa voi pysyä samalla tasolla ikuisesti.

Häkämies on sekä väärässä että oikeassa.

On nimittäin perusteltua kysyä, miksi kunnat pitävät yllä entisenkaltaista järjestöä, vaikka ne itse ovat supistuneet varjoiksi itsestään. Sote-uudistus leikkasi kuntien budjeteista liki kaksi kolmasosaa.

Esimerkiksi Salo maksaa liiton jäsenyydestä tänä vuonna reilut 400 000 euroa. Erä on jopa hieman suurempi kuin aiempina vuosina, koska kunnat päättivät yhdessä maksaa lahjoitusprofessuurin Turun kauppakorkeakoululle.

Menoerä ei ole Salolle suuri, mutta toisaalta se on maksu yhteistyöstä, jota saisi muualtakin. Voi myös kysyä, mitä Salo on saanut vastineeksi rahoilleen.

Kunnat tekevät yhteistyötä esimerkiksi erilaisten kaupunkiverkostojen kautta. Maakunnan kansanedustajilla on oma verkostonsa, hyvinvointialue on kokonaan uusi maakunnallinen toimija jne. Edunvalvontaa ja yhteistyötä kyllä riittää.

Tulevalla maakuntajohtajalla pitäisikin olla pöydällään yksi tehtävä ylitse muiden. Hänen pitää keksiä liittonsa merkitys uudelleen ja sopeuttaa organisaationsa vastaamaan kuntien nykytilaa.