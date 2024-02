Sudet ovat jakautuneet Suomeen epätasaisesti. Varsinais-Suomen riistakeskus järjesti viime viikolla avoimen susi-infon Varsinais-Suomen petotilanteesta (SSS 16.2.). Tilaisuudessa vahvistettiin, että Salon seudun susikanta on kasvanut viime aikoina nopeasti. Maakunnan tasolla susien määrä saattaa vielä nykyisestä lisääntyä. Esimerkiksi eteläisen Salon alueella elelevä lauma saattaa jakautua. Paimion ja Sauvon suunnalle voi muodostua uusia susien reviirejä.

Varsinais-Suomessa on parhaillaan kaksitoista susireviiriä ja vajaa 130 sutta. Se on yli kolmasosa kaikista Suomen susista. Tilanne on maantieteellisesti kohtuuton. Varsinais-Suomesta ei voi tulla pohjoisen Euroopan susireservaattia.

Susi on samaan aikaan sekä uhri että uhka. Kuten Varsinais-Suomen riistapäällikkö Jörgen Hermansson viime viikon tilaisuudessa muistutti, sudet metsästettiin lounaisessa Suomessa sukupuuttoon 1800-luvulla.

Tähän nähden on hyvä uutinen, että kanta päässyt elpymään. Sudella on paikkansa ekosysteemissä.

Samalla vahva susikanta aiheuttaa vaaraa etenkin lammastaloudelle. Salon alueella uutisoitiin viime vuonna runsaasti susien hyökkäyksistä lampaiden laitumille. Se ei ole tietenkään sattumaa. On luonnollista, että runsas susipopulaatio ja lammastilat joutuvat törmäyskurssille. Salo on Suomen lammaspääkaupunki ja Somero tulee hyvänä kakkosena. Olosuhteet pitää huomioida esimerkiksi lampaiden laitumien suojaamisessa.

Susien ja ihmisten pitää oppia elämään rinnakkain. Hermanssonin mukaan asenteet ovat viime vuosikymmenien aikana parantuneet. Susiin liittyvä keskustelu on kuitenkin edelleen voittopuolisesti voimakkaan kielteistä.

Susihavainnot herättävät ymmärrettävästi huolta lähiseutujen asukkaissa. Yhtä lailla kiukkua on nostanut susien kaatolupien tiukat ehdot. Jotain kuitenkin kertoo myös se, että kun viime vuonna kaatolupa yhdelle Paimion lauman sudelle myönnettiin, sitä ei hyvällä yritykselläkään onnistuttu löytämään.