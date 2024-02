Varsinais-Suomi tarvitsee oikoradan – hinta voidaan vielä saada järkeväksi

Tunnin juna, eli nykyinen Länsirata näyttää ajautuvan kustannussyystä umpikujaan. Tämä ei poista oikoradan tarvetta. Sen vuoksi koko asia on harkittava uudelleen. Harkinnan pohjaksi on otettava ratkaisun vaikutus yhteiskunta- ja talouskehitykseen.

Hyvä pohja on Taloustutkimuksen muutaman vuoden takainen vertailu Tampere-Helsinki-välin tunnin junan ja pääradan kapasiteettilisäyksen välillä. Kun metsärata kasvattaisi talouskehitystä 39 miljoonaa euroa vuodessa, huomattavasti halvempi pääratainvestointi kasvattaisi 50 miljoonaa vuodessa.

Kehityseron ydin on lähijunaliikenne ja siinä pysäkkipaikkojen määrä taajamien yhteydessä.

Huomionarvoista on myös, että kun sikäläisen tunnin junan vaikutus jakautuisi ainoastaan pääkaupungin ja Tampereen seuduille, päärataratkaisusta jäisi suurempi hyöty välialueille. Kasvatetaanko yhteiskuntaa vai vain suuria kaupunkiseutuja kokonaisuuden kustannuksella?

Ensiksi on ratkaistava hallitusohjelmassakin oleva Turku–Salo-osuus. Siinä pohjana on ollut kallis kaksoisraideratkaisu. Kupittaan ja Salon välisen radan hinta-arvion sanottiin viimeksi olevan 600 miljoonaa euroa ja sille tulisi asemat Halikkoon, Hajalaan ja Kaarinaan.

Realistinen ratkaisu on vanhan radan peruskorjaus sekä Hajalan ja Piikkiön oikaisut kaukojunille. Kun pysäkit tulisivat Halikkoon, Hajalaan, Paimioon, Piikkiöön ja Kaarinaan, syntyisi pohja vireälle kasvukäytävälle. Oikaisut ja peruskorjaus olisivat hinnaltaan kolmanneksen tasoa kaksoisraiteesta. Uuteenkaupunkiin asti ajava lähijunaliikenne kasvattaisi koko Varsinais-Suomen talouskehitystä merkittävästi.

Ottamalla Paimion pysäkki käyttöön, kerran tunnissa ajava lähijuna voisi aloittaa parin vuoden kuluessa päätöksestä.

Peruskorjattu rata ja mainitut pysäkit sivuraiteella ovat liikennevarma ratkaisu ja mahdollistaa puolen tunnin vuorovälit lähijunaliikenteelle. Karjaan ja Kirkkonummen välillä ajoi sujuvasti neljä junaa tunnissa 2016 alkuun asti.

Kun lähijuna pysähtyy aina samalle laiturille, ei tarvita kaksoisraidemallin edellyttämiä ali- tai ylikulkuja. Pysäkki tarvitsee vain laiturin, katoksen, aikataulunäytön ja parkkialueen. Väyläviraston viime vuosina rakentamien pysäkkien hintahaarukka on ollut 200 000–500 000 euroa.

Jokaisella ratkaisulla on tarkoitusperänsä. Ainoa hyväksyttävä tarkoitusperä Länsirata-ratkaisuissa on maakunnan ja sitä kautta koko kansakunnan yhteiskunta- ja talouskehityksen edistäminen. Yksi olennainen asia tässä on myös, miten pian ratkaisu on käytössä ja alkaa tuottaa.

Salon ja Lohjan väli ei ole hallitusohjelmassa, mutta sillekin tarvitaan oikorata. Se on toteutettava samoilla reunaehdoilla. Se on yksiraiteinen rata, pysäkit taajamissa ja lähijunaliikenne. Kun senkin hinta jää kolmanneksen tasolle, se on myös toteutettavissa ja talouskehityksen kautta kannattava hanke.

Ismo Saari

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Salo